Szigligeti Ivett az Instagram-oldalán osztotta meg a hírt, hogy a gyermekük kórházba került. Dudás Miki egykori párja hosszú hónapok óta méltósággal és kitartóan viseli a sors csapásait és mindent megtesz azért, hogy a gyermekeik számára megkönnyítse a gyász felfoghatatlan fájdalmát. Most azonban a sztáranyuka elárulta, hogy az emberfeletti küzdelmük során kifogytak az energiatartalékjaik, és a kisfia szervezetét megtámadta egy csúnya betegség, ami miatt kórházba kellett őt szállítani. Nem sokkal később pedig újabb kihívással kerültek szembe.

Hétfő este derült ki, hogy nehéz napok állnak a sztáranyuka és a kisfia, Milo mögött. Nem sokkal korábban ugyanis egy rendkívül agresszív vírus támadta meg a gyermek szervezetét, ami miatt kórházba került. A drámai napok során Ivett végig a kisfia ágya mellett virrasztott, azonban közben újabb rossz híreket kapott: a kislánya, Nara is ágynak esett az otthonukban. Szerencsére Ivett édesanyja a család segítségére sietett és vigyázott a lányunokára, amíg a többiek a kórházban tartózkodtak.

Az eset óta Dudás Miki özvegye több posztot is megosztott az Instagram-oldalán arról, hogy végre Milo szervezete elkezdett megerősödni, azonban a kórházat még mindig nem hagyhatták el. A bent töltött idejük nagy részében az édesanya könyvekből olvas a kisfiának, sőt, miután Milo nagyon bátor volt, amikor vért vettek tőle, még egy matricát is kapott cserébe. Az önzetlen kisfiú pedig végül két matricát kért, hogy a húgának Mancinak is vihessen belőle haza.

