2026. máj. 26., kedd Evelin, Fülöp

súlyos betegség Szigligeti Ivett kórház Dudás Miki
Komáromi Bence
2026.05.26.
Szomorú híreket kaptunk. Újabb csapás érte a drámai hónapokat átélő családot. Szigligeti Ivett és a néhány hónapja elhunyt Dudás Miki kisfia, Milo ugyanis nemrég kórházba került. Mutatjuk a részleteket!

Szigligeti Ivett az Instagram-oldalán osztotta meg a hírt, hogy a gyermekük kórházba került. Dudás Miki egykori párja hosszú hónapok óta méltósággal és kitartóan viseli a sors csapásait és mindent megtesz azért, hogy a gyermekeik számára megkönnyítse a gyász felfoghatatlan fájdalmát. Most azonban a sztáranyuka elárulta, hogy az emberfeletti küzdelmük során kifogytak az energiatartalékjaik, és a kisfia szervezetét megtámadta egy csúnya betegség, ami miatt kórházba kellett őt szállítani. Nem sokkal később pedig újabb kihívással kerültek szembe.

Dudás Miki szerelme, Szigligeti Ivett erőn felül küzd azért, hogy egyben tartsa a családját és egyedül is helytálljon a gyereknevelés terén
Forrás: MediaWorks

Dudás Miki és Szigligeti Ivett kisfia kórházba került

Hétfő este derült ki, hogy nehéz napok állnak a sztáranyuka és a kisfia, Milo mögött. Nem sokkal korábban ugyanis egy rendkívül agresszív vírus támadta meg a gyermek szervezetét, ami miatt kórházba került. A drámai napok során Ivett végig a kisfia ágya mellett virrasztott, azonban közben újabb rossz híreket kapott: a kislánya, Nara is ágynak esett az otthonukban. Szerencsére Ivett édesanyja a család segítségére sietett és vigyázott a lányunokára, amíg a többiek a kórházban tartózkodtak. 

Az eset óta Dudás Miki özvegye több posztot is megosztott az Instagram-oldalán arról, hogy végre Milo szervezete elkezdett megerősödni, azonban a kórházat még mindig nem hagyhatták el. A bent töltött idejük nagy részében az édesanya könyvekből olvas a kisfiának, sőt, miután Milo nagyon bátor volt, amikor vért vettek tőle, még egy matricát is kapott cserébe. Az önzetlen kisfiú pedig végül két matricát kért, hogy a húgának Mancinak is vihessen belőle haza.

Elfogytak a szavak. Az idei évben tervezett egybekelni Szigligeti Ivett és Dudás Miki. A sportoló váratlan és lesújtó halála azonban mindent felülírt.

A 34 éves sportolót január 5-én holtan találták budapesti otthonában. Özvegye, Szigligeti Ivett és gyerekei azóta is próbálják feldolgozni a tragédiát.

Május 6-án lezárta a nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dudás Miki halálának ügyében. A rendőrség megállapítása szerint nem történt bűncselekmény: a világbajnok kajakos egy szerencsétlen esés következtében vesztette életét. A hatóságok közlése szerint a kamerafelvételek, a tanúvallomások és az igazságügyi orvosszakértői vélemények is ezt támasztják alá.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
