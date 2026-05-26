A matcha ideje lejárt: 2026-ot a hojicha latte fogja letarolni

Az elmúlt években a matcha volt az italvilág koronázatlan királynője. Uralkodása azonban lassan a végéhez közeledik, mert csendesen, de annál határozottabban megjelent a színen egy másik japán zöldtea-fajta. A hojicha elkészítési módja nagyon hasonló a matcháéhoz, de ez az ital valami olyasmit kínál, amire a kiégett, koffeinben úszó mindennapokban egyre jobban vágyunk.

A matcha új kihívója, a hojicha tea.

Minden, amit a hojicha teáról tudni kell Ez a pirított zöld tea mély barna színével és diós-édeskés ízével egyre többeket vesz le a lábáról.

A nyár közeledtével elindul a tökéletes jegeskávé utáni vadászat. Az izgalmas szirupos csodák mellett ott a mindenre is jó élénk zöld matcha vagy az újonnan felfedezett mesés lila ube latte. Ám idén egy másik versenyző is beszáll a játékba. Első ránézésre talán csak egy újabb egzotikus teának tűnik, de a hojicha valójában egészen egyedi karakterrel bír.

Mi a különbség a matcha és a hojicha között?

A hojicha lényege a pörkölési folyamatban rejlik: a zöld tea leveleit porcelánedényben, faszénen, 200 fokos hőmérsékleten pirítják. Ez az, ami a matchával szemben teljesen más ízprofilt eredményez. A matcha jellegzetesen füves, enyhén keserű ízével szemben a hojicha tea lágy, diós és enyhén édes. Aki eddig nem tudott megbarátkozni a matcha karakteres ízével, annak a hojicha igazi felüdülést jelenthet.

A hojicha tea elkészítése hasonló a matcháéhoz.

A hojicha tea hatása, avagy mikor érdemes fogyasztani

A koffeinmennyiség is lényeges különbség. A pörkölés során a koffein egy része lebomlik, így a hojicha tea jóval kevesebbet tartalmaz belőle, mint a matcha. Ez azt jelenti, hogy míg utóbbit reggel érdemes fogyasztani – mert felpörget és fokozza a koncentrációt –, addig a hojicha inkább a délutáni vagy esti órákhoz illik, amikor már a lelassulás a cél.

A hojicha tea elkészítése: így idd, hogy tényleg élvezd!

Tradicionálisan a hojicha teát magában, tej és cukor nélkül, egyszerűen forró vízben áztatva fogyasztják. A nyugati trendek azonban ezt az italt is elérték. Az egyik legnépszerűbb változata a hojicha latte, amikor a teaport forró vízzel elkeverik, majd tejjel – legyen az állati vagy növényi – felöntik. A nyári melegben jeges változatban és limonádéként is remek választás. De nemcsak italként hódít, hiszen a hojicha fagylaltban, süteményekben, krémes desszertekben is megjelenhet, akárcsak a matcha.