A matcha ideje lejárt: 2026-ot a hojicha latte fogja letarolni

Ha te is hatalmas matcharajongó vagy, ideje felkészülnöd, hiszen trónbitorló van a láthatáron. A hojicha, a japán zöld tea egyik változata ugyanis már elkezdte meghódítani a kávézókat és a közösségi médiát, hamarosan pedig a te napi rutinod részévé is válhat.

Az elmúlt években a matcha volt az italvilág koronázatlan királynője. Uralkodása azonban lassan a végéhez közeledik, mert csendesen, de annál határozottabban megjelent a színen egy másik japán zöldtea-fajta. A hojicha elkészítési módja nagyon hasonló a matcháéhoz, de ez az ital valami olyasmit kínál, amire a kiégett, koffeinben úszó mindennapokban egyre jobban vágyunk.

A matcha új kihívója, a hojicha tea.
Minden, amit a hojicha teáról tudni kell

  • Ez a pirított zöld tea mély barna színével és diós-édeskés ízével egyre többeket vesz le a lábáról.
  • A matchánál jóval kevesebb benne a koffein, így a hojicha tea hatása is eltér az élénk zöld társáénál.
  • Kávé, limonádé vagy desszert formájában is fogyasztható, akár még fagylaltként is.

A nyár közeledtével elindul a tökéletes jegeskávé utáni vadászat. Az izgalmas szirupos csodák mellett ott a mindenre is jó élénk zöld matcha vagy az újonnan felfedezett mesés lila ube latte. Ám idén egy másik versenyző is beszáll a játékba. Első ránézésre talán csak egy újabb egzotikus teának tűnik, de a hojicha valójában egészen egyedi karakterrel bír.

Mi a különbség a matcha és a hojicha között?

A hojicha lényege a pörkölési folyamatban rejlik: a zöld tea leveleit porcelánedényben, faszénen, 200 fokos hőmérsékleten pirítják. Ez az, ami a matchával szemben teljesen más ízprofilt eredményez. A matcha jellegzetesen füves, enyhén keserű ízével szemben a hojicha tea lágy, diós és enyhén édes. Aki eddig nem tudott megbarátkozni a matcha karakteres ízével, annak a hojicha igazi felüdülést jelenthet.

A hojicha tea elkészítése hasonló a matcháéhoz.
A hojicha tea hatása, avagy mikor érdemes fogyasztani

A koffeinmennyiség is lényeges különbség. A pörkölés során a koffein egy része lebomlik, így a hojicha tea jóval kevesebbet tartalmaz belőle, mint a matcha. Ez azt jelenti, hogy míg utóbbit reggel érdemes fogyasztani – mert felpörget és fokozza a koncentrációt –, addig a hojicha inkább a délutáni vagy esti órákhoz illik, amikor már a lelassulás a cél.

A hojicha tea elkészítése: így idd, hogy tényleg élvezd!

Tradicionálisan a hojicha teát magában, tej és cukor nélkül, egyszerűen forró vízben áztatva fogyasztják. A nyugati trendek azonban ezt az italt is elérték. Az egyik legnépszerűbb változata a hojicha latte, amikor a teaport forró vízzel elkeverik, majd tejjel – legyen az állati vagy növényi – felöntik. A nyári melegben jeges változatban és limonádéként is remek választás. De nemcsak italként hódít, hiszen a hojicha fagylaltban, süteményekben, krémes desszertekben is megjelenhet, akárcsak a matcha.

@pigipiginia i used to just use my matcha latte recipe for my hojicha latte, but it turned out tasting too watery, as in the hojicha flavor is not strong enough? i love my hojicha latte thiccccc, strong, and creamy! and after wasting and trying >100g of hojicha powder to create the perfect ratio which is up to my liking, i might have just found the perfect recipe! in this video im using a dark roast hojicha powder from Maruyasu, which is the Dark Roast Hojicha Kogashi powder so here’s the detailed recipe : 9g hojicha powder 60ml water 5g honey 50ml oatmilk 50ml fresh milk let me know what you guys think of it! #hojichalatte #hojicha #recipe ♬ Coffee Vibes - Coffee Shop Vibes

Miért most, és miért pont a hojicha?

Az elmúlt egy évben a globális tea iránti érdeklődés 54,6 százalékkal nőtt – ezen belül a hojicha az egyik leggyorsabban emelkedő szereplő. Vhari Russell, élelmiszer-marketing szakértő szerint ez nem csupán egy újabb trendhullám, hanem valami mélyebb fogyasztói igény. Azt mutatja, hogy a fogyasztók belefáradtak a felpörgetésbe. Rituálét és egy megfontoltabb élményt akarnak, már nem elég a koffein. A hojicha ráadásul könnyen befogadható, hiszen nem kell hozzá különleges ízlés. Ez az, ami a matcha teával szemben komoly kereskedelmi és kulturális előnyt jelenthet.

