Nem csak étkezés utáni kellemetlenség – a gyomorégés hátterében komolyabb ok is állhat

A gyomorégés hétköznapi panasznak tűnik, amellyel sokan együtt élnek – de ha visszatérő, erős és kezelésre nem reagáló, érdemes megvizsgáltatni a hátterét. Az alábbiakban összefoglaljuk, mi okozhatja, mikor kell komolyabban venni, és milyen vizsgálatok segíthetnek a megoldásban.

A visszatérő gyomorégés kivizsgálást követel.

Forrás: 123rf

Amit a gyomorégésről tudni kell A gyomorégés hátterében legtöbbször a gyomorsav visszaáramlása áll a nyelőcsőbe

Kiváltó tényezők: zsíros, fűszeres ételek, alkohol, dohányzás, túlsúly, stressz

A Helicobacter pylori fertőzés szintén okozhat krónikus gyomorégést

Tartós gyomorégés nyelőcső-károsodáshoz és Barrett-nyelőcsőhöz vezethet

Ha a savlekötők nem segítenek, gasztroenterológiai kivizsgálás szükséges

Egyes esetekben a tünetek szívbetegségre is utalhatnak – ez azonnali orvosi ellátást igényel

A gyomorégés leggyakoribb okai – mi áll a háttérben?

A gyomorégés leggyakoribb oka a gyomorsav visszaáramlása a nyelőcsőbe, amelyet gastroesophagealis reflux betegségnek – röviden GERD – nevezünk.

A gyomor és a nyelőcső határán elhelyezkedő záróizom – az alsó nyelőcső-záróizom – gyengülése vagy nem megfelelő működése esetén a savas gyomortartalom visszajuthat a nyelőcsőbe, ahol égő érzést, savanyú vagy keserű ízt és mellkasi kellemetlenséget okoz.

A kiváltó tényezők között szerepelnek az étkezési szokások: a zsíros, fűszeres, savas ételek, a csokoládé, a kávé, az alkohol és a szénsavas italok mind fokozzák a savtermelést vagy lazítják a záróizmot. A dohányzás szintén gyengíti a záróizom működését, és fokozza a refluxhajlamot. A túlsúly – különösen a hasi elhízás – megnöveli a hasüregi nyomást, ami elősegíti a sav visszaáramlását. A terhesség ugyanezen mechanizmus révén okozhat átmeneti gyomorégést.

A Helicobacter pylori baktériumfertőzés a gyomor nyálkahártyáját károsítja, és gyomorfekélyhez, krónikus gyomorhuruthoz és tartós gyomorégéshez vezet. Ez az egyik leggyakrabban figyelmen kívül hagyott ok, amelyet célzott vizsgálattal ki lehet mutatni és antibiotikummal hatékonyan kezelni.

A gyomorégésre emlékeztető mellkasi fájdalom szívproblémára utalhat

Forrás: 123rf

Mikor válik a gyomorégés komolyabb problémává?

Az alkalmi gyomorégés – például egy zsíros étkezés vagy egy pohár bor után – általában nem jelez komolyabb problémát, és életmódbeli változtatásokkal vagy alkalmi savlekötővel kezelhető. Ha azonban a tünetek hetente legalább kétszer-háromszor jelentkeznek, éjszaka is zavarnak, a torokban is érezhető az égő érzés vagy nyelési nehézség is csatlakozik hozzájuk, kivizsgálás szükséges.