2026. máj. 26., kedd

Elfogytak a szavak: meghalt a legendás zenész

gyász legendás zenész szaxofonos halálhír
Komáromi Bence
2026.05.26.
Gyászba borult a világ! Életének 95. életévében elhunyt a jazz-zene nyughatatlan zsenije, Sonny Rollins. A tenorszaxofonos 5 évtizeden át meghatározta a mai ismert jazzt. Halála lesújtotta a rajongókat és a szakma képviselőit.

Szívszorító híreket kaptunk. Meghalt Sonny Rollins a jazz-zene megkerülhetetlen ikonja. A tenorszaxofonos 95 éves korában vesztette életét. Halálhírét a menedzsmentje jelentette be.

Sonny Rollins halálával elvesztettük a jazz-zene egyik utolsó élő legendáját
Forrás: The Washington Post

Sonny Rollins még a rockzenébe is belekóstolt

Különleges életutat tudhat maga mögött a hétfőn elhunyt legendás jazz-zenész. Sonny Rollins kiskorában kezdett hangszereken játszani, majd free jazz-zel, és beboppal foglalkozott. Ezután évtizedeken át a jazz különböző ágazataiban kísérletezett, munkájának hála pedig számos új stílusirányzat alapjait fektette le. A bebopgeneráció meghatározó alakja volt Miles Davis, Thelonious Monk és John Coltrane mellett. Szólómunkáin felül 1981-ben a rockrajongók számára is okozott kellemes pillanatokat, ugyanis közösen zenélt a Rolling Stonesszal és az ő szaxofonja hallható a Tatto You és a Waiting on a Friend című számokban is. Idősebb korában sem hagyott fel a koncertezéssel, még a 80-as éveiben is aktívan zenélt és turnézott. 2001-ben Grammy-díjat kapott a This is What I Do című albumáért, 2006-ban pedig megnyerte a legjobb szóló jazz-hangszeres album kategóriát a Why Was I Born című dalával.

Hétfő este a menedzsere és szóvivője, Terri Hinte jelentette be, hogy a legendás szaxofonos hosszan tartó, méltósággal viselt betegség következtében elhunyt. Bár a halálának okát nem árulták el, a Page Six információi szerint Sonny tűdőproblémákkal küzdött az elmúlt 15 évben, emiatt pedig 2014-ben végleg visszavonult a zenéléstől. Később egy 2020-as interjúban arról beszélt a jazz-zenész, hogy nem is a koncertek, hanem az önfeledt játék hiányzik neki a legjobban.

„Adtam néha ilyen improvizált koncerteket a szabadban néhány ember előtt. Ez hiányzik a legjobban. Ilyenkor csak felnéztem az égre és éreztem, hogy rajtam keresztül áramlik az univerzum üzenete. Éreztem, hogy valaminek a része vagyok. Nem egy ünneplő tömegnek, hanem valami sokkal nagyobbnak" – nyilatkozta korábban a világsztár.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
