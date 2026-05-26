Ezt kend az ablakpárkányodra, hogy a darazsak elkerüljék az otthonodat - Felejtsd el a rovarirtókat!

Hamarosan itt a nyár, ami egyet jelent a bosszantó rovarokkal. Ha te sem szeretnél zümmögő és szúrós látogatókat, csupán ezt az egy dolgot kell tenned a darazsak ellen! Felejtsd el a rovarirtókat, mutatunk egy sokkal hatékonyabb módszert!

Nincs is rosszabb annál, mint amikor kinyitod az ablakot, és a friss levegővel együtt berepül egy darázs. Ha idén nem szeretnél időről időre hajtóvadászatot indítani a lakásodban, vesd be ezt az egyszerű módszert a darazsak ellen. Nincs se vegyszeres permetezés, se kártékony rovarirtó, ráadásul még az ablakpárkányod is hálás lesz érte.

Ezzel a módszerrel új szintre emelheted a darazsak elleni védekezést.
A darazsak elleni védekezés az ablakoknál kezdődik

  • A darázsnak semmi keresnivalója az otthonodban, ebben egyetérthetünk.
  • Mielőtt azonban a szúnyoghálóra vagy a vegyszerekre bíznád magad, próbáld ki ezt.
  • Természetes módon riasztja el a csíkos rovarokat, te pedig élvezheted a gondtalan szellőztetést.

Azt már tudjuk, hogy miként tudunk megszabadulni a hangyáktól, ahogy a legyek távoltartására is hoztunk már hatékony megoldást. A nyár azonban a döngicsélő darazsakat is előcsalogatja. Ezek a rovarok május végén kezdenek megjelenni, de kolóniák június vége környékén válhatnak zavaróvá. Természetesen mi nem tartozunk a táplálékforrásaik közé, otthonainkba elsősorban vízért jönnek. Tehát pont akkor jelennek meg, amikor a nagy melegben egy kis friss levegő reményében kitárjuk az ablakainkat.

Ezt tedd a darazsak ellen!

Senki sem látja szívesen ezeket az agresszív kis bestiákat, de sokan szeretnék elkerülni a csípésüket és a rovarirtók használatát is. A segítség Lenore Brooks lakberendező személyében érkezett el, aki allergiás a darazsakra. Régóta kísérletezik már olyan módszerekkel, amelyekkel végleg távol tarthatja otthonától ezeket a rovarokat. Lenor rájött, hogy van egy faápoló olaj, ami tökéletesen működik a darazsak ellen.

Ez pedig nem más, mint a barkácsüzletekben is könnyen beszerezhető teakfa olaj. Ezt a fa impregnálására szokták használni, de kiemeli az erezetét is. Nincs más dolgod tehát, mint ecsetet ragadni, és kívülről lekenni vele az ablakkereteket. A lakberendező tavaly nyáron használta először, de még az erkélyéről is száműzte a darazsakat. Így jellemezte az Express magazinnak a teakfa olaj hatékonyságát: „A darazsak úgy reagáltak, mintha üvegfalnak csapódtak volna, és elkanyarodtak. Azóta egyetlen darázs sem jött át a korláton.”

