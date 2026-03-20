A Száj Egészségének Világnapját (World Oral Health Day) minden évben március 20-án tartják a Fogászati Világszövetség kezdeményezésére, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a szájhigiénia kiemelt jelentőségére. A világnap egyik legfontosabb üzenete a megelőzés: hangsúlyozza a szájüregi betegségek – például a fogszuvasodás és a fogágybetegségek – elkerülésének lehetőségét, valamint a helyes szájápolási szokások kialakításának fontosságát. Emellett rámutat arra is, hogy a száj egészsége szoros összefüggésben áll az általános egészségi állapottal és az életminőséggel, miközben ösztönzi a rendszeres fogorvosi szűréseken való részvételt, amelyek kulcsszerepet játszanak többek között a szájüregi daganatok korai felismerésében. A kezdeményezés alapgondolata szerint „az egészség a szájban kezdődik”, és a megelőzés már gyermekkorban elkezdődik, megfelelő táplálkozással és a dohányzás mellőzésével támogatva. Magyarországon a szakmai szervezetek, köztük a Magyar Fogorvosok Egyesülete, ezen a napon tájékoztató kampányokkal segítik a lakosságot.

A legjobb ha leszokunk a dohányzásról.

A dohányzás káros hatásait a füstmentes nikotintermékekkel mérsékelhetjük?

A tanulmányt az Oral Nicotine Commission készítette, egy nemzetközi, független szakértői testület, amely a dohányzás kockázatcsökkentésével és az orális nikotintermékek közegészségügyi szerepével kapcsolatos tudományos bizonyítékok elemzésére és bemutatására fókuszál, megismertetve a dohányzás káros hatásait. A testület tagjai nemzetközileg elismert szakemberek a közegészségügy, az orvostudomány, az addiktológia és az egészségpolitika területéről. Az Oral Nicotine Commission munkája során a tudományos kutatásokra, klinikai adatokra és nemzetközi tapasztalatokra támaszkodva vizsgálja a füstmentes nikotintermékek potenciális szerepét a dohányzás okozta ártalmak mérséklésében, a teljes leszokás elsődlegességének elismerése mellett.

A szájüreg állapota nemcsak funkcionális kérdés, hanem közvetlen hatással van az életminőségre és az általános egészségi állapotra is. Az orális betegségek világszerte mintegy 3,5 milliárd embert érintenek, ezzel az egyik leggyakoribb egészségügyi problémát jelentik. A tanulmány adatai szerint világszerte 1,27 milliárd ember használ nikotintermékeket, túlnyomórészt a hagyományos, a dohány égésével járó megoldásokat, mint a cigaretta. Ez jelentős mértékben hozzájárul a szájüregi betegségek kialakulásához, különösen a fogágybetegségekhez és a szájüregi daganatokhoz.

A dohányzás következményei súlyosak lehetnek

A dohányzás káros hatásai elsősorban a dohány égése során keletkező toxikus és potenciálisan rákkeltő anyagoknak tulajdoníthatók, amelyek közvetlenül károsítják a szájnyálkahártyát és a fogágy szöveteit. A dohányzó populációban a szájüregi betegségek nemcsak gyakoribbak, hanem súlyosabb lefolyásúak is, és nagyobb eséllyel vezetnek maradandó egészségkárosodáshoz vagy daganatos megbetegedésekhez. A dohányfüstben található toxikus és potenciálisan rákkeltő anyagok közvetlenül érintkeznek a szájnyálkahártyával, az ínnyel és a fogággyal, ami: fokozott gyulladásos folyamatokhoz,

a szövetek vérellátásának romlásához, lassabb regenerációhoz, valamint daganatos elváltozások kialakulásához vezethet − ismerteti a tanulmányt a Bors.