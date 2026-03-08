Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 8., vasárnap

Márpedig nem a férfiak uralják Hollywoodot: 5 film, amelyben az erős női karakterek viszik el a show-t

Simon Benedek
2026.03.08.
A filmtörténelem sok híres férfi karakterrel van tele, és kár lenne tagadni: a mozik nagy része is férfi főszereplő köré épül. Mégis számtalan olyan film van, amely az erős női karakterek nélkül közel sem lenne olyan emlékezetes.

Ebben a cikkben olyan filmeket vettün górcső alá, amelyekben olyan erős női karakterek állnak a középpontban, akik világhírűvé váltak a filmtörténelemben.

Erős női karakterek: Meryl Streep mint Miranda Priestly Az ördög Pradát viselben.
Erős női karakterek: Meryl Streep mint Miranda Priestly Az ördög Pradát visel című filmben.
Forrás:  Northfoto 
  • Ikonikus filmek, amelyekben emlékezetes és erős női karakterek kerülnek a középpontba.
  • Világhírű színésznők alakításai, amelyek örökre beírták magukat a filmtörténelembe.
  • Mutatjuk a legerősebb női karakterekről szóló hollywoodi filmeket!

Erős női karakterek, akiket híres színésznők alakítottak

Néha egy film többet ad egyszerű szórakozásnál: tükröt tart, erőt ad vagy éppen inspirál. A mozivásznon is léteznek olyan erős nők, akik nem hajlandók elfogadni a rájuk kényszerített szerepeket, és saját útjukat járják. A hollywoodi színésznők közül sokan alakítottak már olyan erős női karaktereket, akik aztán világhírűvé váltak a filmtörténelemben. Mutajtuk, kik ők!

G.I. Jane

Egy nő története (a főszerepben Demi Moor), aki belép az amerikai haditengerészet elit kiképzésére, ahol addig csak férfiak állták a próbát. A fizikai és mentális kihívások mellett folyamatosan bizonyítania kell, hogy képes helytállni a férfiak világában. A filmben jó bemutatják, mekkora akaraterő kell ahhoz, hogy valaki áttörje a társadalmi korlátokat.

Az ördög Pradát visel

Egy fiatal újságíró (Anne Hathaway) bekerül a divatvilág könyörtelen kulisszái mögé. A történet két különböző női karaktert állít szembe: a karrierjét mindenek fölé helyező főszerkesztőt, Miranda Priestlyt és az útját kereső asszisztenst, Andyt. Mindkét szereplő nagyon erős női karakter, akiknek a motivációi teljesen érthetők. 

A szív bajnokai

Egy tehetős család befogad egy nehéz sorsú fiút, és esélyt ad neki egy új életre. A családanyának kulcsszerepe van abban, hogy a fiú megtalálja a helyét és kibontakoztassa a tehetségét. A film egy rendkívül határozott nő portréja, aki nem fél kiállni azokért, akiket szeret.

Terminátor

A Terminátor első részében még a megmentésre váró átlagnőt látjuk Linda Hamiltontól Sarah Connor szerepében, de a vége felé már itt is megvillant valamit abból, ami a második részben követezik. A Terminátor 2-ben minden idők egyik „legtökösebb” női főszereplőjeként látható, igazi harcos amazonként, aki anyaként bármit megtenne a fia védelmében. 

Kill Bill

Uma Thurman a Kill Billben a vőlegényéért, a gyerekéért és nagyjából az egész életéért mészárló menyasszony szerepében kifejezetten ikonikus női karakterré vált a filmtörténelemben. Minden idők egyik legjobb bosszúfilmjében úgy marad meg vonzó nőnek, hogy közben Quentin Tarantinónak köszönhetően korlátok nélkül ontja ellenségei vérét. 

