Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 8., vasárnap Zoltán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
történelem

Férjhez menni muszáj – Így éltek a nők a reformkorban

történelem reformkor divattörténelem nőnap
Tóth Hédi
2026.03.08.
Fűzők, elrendezett házasságok és szigorú társadalmi szabályok, ilyen volt a reformkor női világa. Nőnap alkalmából visszanézünk, hogyan éltek a nők a 19. századi Magyarországon.

A reformkort gyakran a nagy politikusok és történelmi változások korszakaként emlegetjük, de közben a nők élete is formálódott. Házasság, anyaság, divat és a honleány eszménye határozta meg mindennapjaikat. Nőnap alkalmából megnézzük, milyen elvárások, lehetőségek és kihívások várták a reformkor nőit.

Reformkori hölgyek és urak korabeli viseletben – nőnap alkalmából a 19. századi női világ. A gyerekre úgy tekintettek, hogy mini felnőtt.
Reformkori hölgyek és urak korabeli viseletben – Nőnap alkalmából a 19. századi női világ. 
Forrás: Wikipédia

Nőnapon visszanézünk: milyen volt nőnek lenni a 19. századi Magyarországon?

A reformkort gyakran a nagy férfiak koraként emlegetjük: Széchenyi István, Kossuth Lajos vagy Deák Ferenc neve minden történelemkönyvben ott szerepel. De vajon mi történt eközben a nőkkel?
A 19. század első felében – nagyjából 1825 és 1848-49 között – a magyar társadalom átalakulóban volt. Politikai reformok, nemzeti ébredés, modernizáció, de a nők számára mindez egészen más jelentést hordozott.
A nőnap jó alkalom arra, hogy feltegyük a kérdést: milyen volt nőként élni a reformkorban? Spoiler: nem volt unalmas, de nem is volt könnyű.

Férjhez menni kötelező! – Amikor az életpálya egyetlen mondat volt

A reformkorban a társadalmi elvárások szinte katonás pontossággal meghatározták a nő szerepét. A kötelességtudó nő három dolgot tett:

  • férjhez ment,
  • gyerekeket szült,
  • gondoskodott a családról.

A korabeli tanácsadó könyvek, újságok és regények egy dolgot ismételtek újra és újra: a nő legfontosabb hivatása a házasság. Nem csoda, hogy a szülők igyekeztek minél hamarabb férjet találni a lányaiknak. A legtöbb házasság pedig nem szerelemből, hanem családi megállapodásból született.
Az egyedül maradt nő – az úgynevezett pártában maradt lány – társadalmi szánalom és gúny tárgya volt. Ráadásul gazdaságilag is kiszolgáltatott helyzetbe került, hiszen a család fenntartója szinte mindig a férfi volt.

A házasságban pedig világos volt a hierarchia: a férj a családfő, a feleség engedelmességgel tartozik neki. Persze ez nem mindig jelentett zsarnokságot. Ha egy férj agresszív volt vagy képtelen volt az együttélésre, az akár válóoknak is számíthatott, ami a korban meglepően modernnek hangzik.

Anyának lenni: sokszor szó szerint életveszélyes hivatás

Az esküvő után következett a következő feladat: gyermeket szülni. A reformkorban a fogamzásgátlás gyakorlatilag nem létezett, így a nők életük jelentős részét várandósan vagy szoptatással töltötték. A módosabb családoknál a szoptatást gyakran szoptatós dajka végezte.

És itt jön a korszak egyik legszomorúbb statisztikája: a magas gyermekhalandóság miatt nem volt ritka, hogy egy nő 10–12 szülés után csak 2–3 felnőtt gyermeket nevelt fel.

A nemesi és polgári családokban a gyermeknevelés elvileg az anya feladata volt, de a gyakorlatban gyakran dajkák és nevelőnők foglalkoztak a gyerekekkel. Az anyák idejének jelentős részét ugyanis a háztartás irányítása és a férj kényelmének biztosítása kötötte le.

Politikai tüntetésszámba ment a magyaros ruha viselete, amit a honleányok is büszkén öltöttek magukra. Amikor épp nem a magyarságukkal tüntettek a hölgyek, akkor követték a kor divatját: könnyű anyagból készült, bokáig érő bő szoknyák, amelyek alatt drótváz és apró párnák formázták a csípőt.
A hölgyek követték a kor divatját: könnyű anyagból készült, bokáig érő bő szoknyák, amelyek alatt drótváz és apró párnák formázták a csípőt. 
Forrás: 123RF

A honleány: amikor a hazaszeretet női szereppé vált

A reformkor egyik érdekes újdonsága a honleány eszménye volt. A nemzeti mozgalmak hatása a nőket is elérte. Bár politikai jogaik nem voltak, egyre több nő vett részt jótékonysági egyesületekben, társulatok munkájában, közéleti vitákban.
Az 1843–44-es országgyűlésen még a nők szavazati jogának kérdése is felmerült, bár törvény végül nem lett belőle. A sajtóban is megszólaltak nők, például a lányok oktatásáról szóló vitákban. A férfiak sokszor pragmatikus érvekkel támogatták az oktatást: a művelt anya műveltebb gyerekeket nevel.

A nők viszont egészen mást hangsúlyoztak: a tanulás önbecsülést és önállóságot ad.

Lehet egy nő okos? A korszak egyik legfurcsább vitája

A kevésbé módos lányok számára az oktatás általában az elemi iskola után véget ért. Ha megtanultak írni, olvasni és számolni, már jónak számított.
A gazdagabb családok lányai viszont nevelőnőkkel vagy bentlakásos intézetekben tanultak. Sok ilyen intézetben azonban meglepő módon nem tanítottak magyar nyelvet, történelmet vagy irodalmat. És hogy mennyire tartottak a női műveltségtől egyes férfiak? Voltak „tudós” vélemények, amelyek szerint a túl sok tanulás a női termékenységet veszélyezteti, mert az agymunka elszívja a vért a medencéből.
Igen, tényleg.

Divat, fűző és öt alsószoknya – így öltözött egy reformkori nő

A reformkor hölgyei már igazi divatfogyasztóknak számítottak: 1827-ben megjelent az első hazai divatlap, amely teljes alakos rajzokon mutatta be a legfrissebb párizsi és bécsi trendeket. Politikai tüntetésszámba ment a magyaros ruha viselete, amit a honleányok is büszkén öltöttek magukra. Amikor épp nem a magyarságukkal tüntettek a hölgyek, akkor követték a kor divatját: könnyű anyagból készült, bokáig érő bő szoknyák, amelyek alatt drótváz és apró párnák formázták a csípőt. A szoknya alól gyakran kikandikáltak a puha bőrből vagy textilből készült, keresztszalagos, lapos sarkú cipellők. 

A korszak egyik újdonsága a kétrészes ruha megjelenése volt, ekkor kezdett igazán divatba jönni a női blúz.

A ruházat azonban korántsem volt egyszerű: a fűző szinte kötelező darabnak számított, és legalább öt-hat alsószoknyát is viseltek. Az erkölcsös hölgyek fehér alsószoknyája a tisztaság jelképe volt. 

És igen – bugyit is hordtak, ami combközépig vagy térd alá ért. Finom vászonból készült csipkével díszítve, elöl-hátul hasítékkal, hogy a sok réteg ruha ellenére is praktikus maradjon a viselet.

Napernyő, kölni és látványos frizurák – így készültek a reformkor beauty-rutinjai

A reformkor szépségideálja a porcelánszerű, makulátlanul fehér bőr volt, a sminket csak nagyon diszkréten használták. A stílushoz kötelező kiegészítő járt: csipkés napernyő és elegáns legyező. 
Mivel a fürdés inkább heti programnak számított, a frissességről kölnivel gondoskodtak, amit ruhára és zsebkendőre is hintettek. A hazafias hölgyek kedvence a Nemzeti illat nevű parfüm volt, amely vanília, szegfűszeg, rózsa, jázmin és narancsolaj keverékéből készült. A haj is igazi divatstatement volt. Az 1820-as években magas, díszes hajtornyok hódítottak tollakkal és virágokkal. A 30-as években a vállig érő, dugóhúzós fürtök lettek trendik, amelyeket éjszakára papírcsavarókra tekertek. A 40-es évekre a stílus letisztultabb lett: középen elválasztott haj, elegáns konty.

A reformkor szépségideálja a porcelánszerű, makulátlanul fehér bőr volt, a sminket csak nagyon diszkréten használták. A stílushoz kötelező kiegészítő járt: csipkés napernyő és elegáns legyező.
A reformkor szépségideálja a porcelánszerű, makulátlanul fehér bőr volt, a sminket csak nagyon diszkréten használták. 
Forrás: 123RF

Nőnap üzenete: mennyi minden változott – és mennyi minden nem

A reformkor női világa első pillantásra nagyon távoli, de megmutatja miként zajlott a női szerepek változása a történelem során. Fűzők, dajkák, elrendezett házasságok, szigorú társadalmi szabályok, ám ha jobban megnézzük, már ekkor is megjelentek azok a kérdések, amelyek ma is fontosak:

  • tanulhat-e egy nő?
  • lehet-e önálló véleménye?
  • hogyan egyensúlyoz a család és a saját élet között?

A reformkori nők sokszor csendben, apró lépésekkel tágították a lehetőségeiket. És talán épp ez a nemzetközi nőnap egyik legfontosabb üzenete: minden generáció hozzátett egy kicsit ahhoz a szabadsághoz, amelyben ma élünk.

Olvass tovább!

Miért tettek patkányt a hajukba a 19. századi divathölgyek?

A 19. századi divathölgyek egyik-másik szépségtitka meglehetősen zavarba ejtő. Erre remek példa, hogy a viktoriánus stílust követő hajviselethez patkányt rejtettek pompás frizuráikba.

Drágább, mint a gyémánt? Ezért lett az antik csipke a 19. század legkelendőbb portékája

Az ipari forradalom egészen váratlan módokon bolygatta meg a társadalom szövetét. Ennek egyik érdekes része volt a kézzel készült csipke iránti őrület, mely még az ékszereknél is kelendőbb lett.

Húzd meg jobban - a fűző története

Fűző: egyszerű ruhanemű vagy női kínzóeszköz?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu