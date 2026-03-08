Férjhez menni muszáj – Így éltek a nők a reformkorban

A reformkort gyakran a nagy politikusok és történelmi változások korszakaként emlegetjük, de közben a nők élete is formálódott. Házasság, anyaság, divat és a honleány eszménye határozta meg mindennapjaikat. Nőnap alkalmából megnézzük, milyen elvárások, lehetőségek és kihívások várták a reformkor nőit.

Reformkori hölgyek és urak korabeli viseletben – Nőnap alkalmából a 19. századi női világ.

Forrás: Wikipédia

Nőnapon visszanézünk: milyen volt nőnek lenni a 19. századi Magyarországon?

A reformkort gyakran a nagy férfiak koraként emlegetjük: Széchenyi István, Kossuth Lajos vagy Deák Ferenc neve minden történelemkönyvben ott szerepel. De vajon mi történt eközben a nőkkel?

A 19. század első felében – nagyjából 1825 és 1848-49 között – a magyar társadalom átalakulóban volt. Politikai reformok, nemzeti ébredés, modernizáció, de a nők számára mindez egészen más jelentést hordozott.

A nőnap jó alkalom arra, hogy feltegyük a kérdést: milyen volt nőként élni a reformkorban? Spoiler: nem volt unalmas, de nem is volt könnyű.

Férjhez menni kötelező! – Amikor az életpálya egyetlen mondat volt

A reformkorban a társadalmi elvárások szinte katonás pontossággal meghatározták a nő szerepét. A kötelességtudó nő három dolgot tett:

férjhez ment,

gyerekeket szült,

gondoskodott a családról.

A korabeli tanácsadó könyvek, újságok és regények egy dolgot ismételtek újra és újra: a nő legfontosabb hivatása a házasság. Nem csoda, hogy a szülők igyekeztek minél hamarabb férjet találni a lányaiknak. A legtöbb házasság pedig nem szerelemből, hanem családi megállapodásból született.

Az egyedül maradt nő – az úgynevezett pártában maradt lány – társadalmi szánalom és gúny tárgya volt. Ráadásul gazdaságilag is kiszolgáltatott helyzetbe került, hiszen a család fenntartója szinte mindig a férfi volt.

A házasságban pedig világos volt a hierarchia: a férj a családfő, a feleség engedelmességgel tartozik neki. Persze ez nem mindig jelentett zsarnokságot. Ha egy férj agresszív volt vagy képtelen volt az együttélésre, az akár válóoknak is számíthatott, ami a korban meglepően modernnek hangzik.

Anyának lenni: sokszor szó szerint életveszélyes hivatás

Az esküvő után következett a következő feladat: gyermeket szülni. A reformkorban a fogamzásgátlás gyakorlatilag nem létezett, így a nők életük jelentős részét várandósan vagy szoptatással töltötték. A módosabb családoknál a szoptatást gyakran szoptatós dajka végezte.

És itt jön a korszak egyik legszomorúbb statisztikája: a magas gyermekhalandóság miatt nem volt ritka, hogy egy nő 10–12 szülés után csak 2–3 felnőtt gyermeket nevelt fel.

A nemesi és polgári családokban a gyermeknevelés elvileg az anya feladata volt, de a gyakorlatban gyakran dajkák és nevelőnők foglalkoztak a gyerekekkel. Az anyák idejének jelentős részét ugyanis a háztartás irányítása és a férj kényelmének biztosítása kötötte le.