A 33 éves világsztár a Friends Keep Secrets podcast vendége volt, amelynek műsorvezetője férje, a 37 éves zenei producer Benny Blanco, valamint közeli barátaik, Lil Dicky és felesége, Kristin Batalucco voltak. A beszélgetés során szóba került a családalapítás is, ekkor osztotta meg Selena Gomez az elképzeléseit.

Selena Gomez nagy családról álmodik: négy gyermeket szeretne Benny Blancótól.

Forrás: Getty Images North America

Selena Gomez a Friends Keep Secrets podcastban mondta el, mire vágyik.

Az énekesnő négy gyermeket szeretne férjétől, Benny Blancótól.

Gomez 2025 szeptemberében ment hozzá Blancóhoz a kaliforniai Santa Barbarában.

A nagy család gondolatát részben egy híres filmjelenet inspirálta.

Egy filmjelenet inspirálta Selena Gomez nagy családra vonatkozó álmát

A podcastbeszélgetés során Benny Blanco először Lil Dickyt és Kristin Bataluccót kérdezte arról, hány gyermeket szeretnének. A rapper egyet, maximum kettőt, a felesége hármat mondott. Ekkor szólt közbe Gomez, aki saját elképzeléseit is megosztotta: „Négyet szeretnék” – mondta az énekesnő és elárulta, hogy a nagy család iránti vágyát részben a The Family Stone című ünnepi film egyik jelenete inspirálta. A történet egy különleges család dinamikáját mutatja be, amelyben az egyik fiú barátnője először tölti a szülőiházban a karácsonyt. A filmben a nemrégiben elhunyt Diane Keaton alakította a család matriarcháját, a szereplők között pedig Craig T. Nelson, Dermot Mulroney, Sarah Jessica Parker, Rachel McAdams, Luke Wilson és Claire Danes is feltűntek. Gomez azt is elmondta, hogy Keaton karaktere saját nagymamájára emlékeztette. „Egy nap, amikor annyi idős leszek, mint ő, ezt akarom majd látni az asztal körül. Szóval, valójában egy őrült pokol lesz, amíg felnőtté nem válnak” – mondta Gomez, és hozzátette, már egy gyereknek is nagyon örülne, és egyébként is minden úgy lesz, ahogy lennie kell.

Benny Blanco már korábban is beszélt az apaságról

Selena Gomez és Benny Blanco 2025 szeptemberében házasodtak össze a kaliforniai Santa Barbarában, nemrégiben azonban azt pletykálták, máris válságban a házasságuk. A családalapításról azonban már korábban is beszéltek. Blanco 2025 júniusában egy interjúban bevallotta, mennyire vágyik arra, hogy egyszer apa legyen. „Szeretem a gyerekeket; imádok nagybácsi lenni” – mondta akkor. „De apa is szeretnék lenni, ha az isten is úgy akarja. Erről álmodozom és ezért imádkozom minden nap” – idézi a People.