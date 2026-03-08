Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 8., vasárnap

Egy nő, több férj – A világ egyik legkülönösebb házassági formája

Tóth Hédi
2026.03.08.
A Himalájában évszázadokig ez volt a megszokott. Nőnap apropóján megnéztük, hogyan működött a tibeti poliandria.

A házasságról legtöbben egy nő és egy férfi kapcsolatára gondolunk, de a világban sokféle családmodell létezett. A Himalája egyes vidékein például évszázadokon át természetes volt, hogy egy nőnek több férje van egyszerre. Nőnap alkalmából egy különleges hagyomány nyomába eredünk.

Nőnap apropóján meséljük: Tibetben egy nőnek akár több férje is lehetett, és akad rá még ma is példa.
Forrás: LightRocket
  • A poliandria a poligámia ritka formája: egy nőnek egyszerre több férje van.
  • Hasonló házassági forma Tibet mellett Nepál, Bhután és India egyes hegyi régióiban is előfordult.
  • Egyes tibeti falvakban a 20. században a családok akár 20–50%-a többférjű volt.

Egy különleges hagyomány nyomába eredtünk nőnapon

A világ különböző kultúráiban egészen eltérő családmodellek alakultak ki. A Himalája zord vidékein például évszázadokon át működött egy olyan házassági forma, amely ma is sokakat meglep: egy nő több férjjel élt közös családban – ez a többférjűség

Ezt a házassági formát poliandriának nevezik, a legismertebb verziója pedig az úgynevezett fraternális poliandria, amikor a férjek testvérek. Tibet egyes vidékein a hagyomány szerint a nő az egyik fiútestvérhez ment feleségül, majd a többi testvér is a férje lett, és mindannyian egy háztartásban éltek.

Praktikus megoldás a Himalájában

Első hallásra meghökkentőnek tűnhet ez a rendszer, ám kialakulása nagyon is praktikus okokra vezethető vissza. A tibeti fennsíkon kevés a termőföld, ezért ha minden fiú külön családot alapított volna, a föld hamar apró darabokra oszlott volna.
A közös házasság viszont lehetővé tette, hogy a családi birtok egyben maradjon. A testvérek együtt dolgoztak: egyikük a földeken, másik az állatokkal, a harmadik akár kereskedéssel foglalkozott. Így a család gazdaságilag stabilabb maradt.

Tibeti férfiak – férjek – egy vallási ünnepen.
Forrás: Getty Images AsiaPac

A család központjában a feleség állt

Egy ilyen matriarchális családban a közös feleség az otthon központi alakja volt. Ő irányította a háztartást, miközben a férjek megosztották egymás között a feladatokat. A gyerekek gyakran a legidősebb testvért tekintették hivatalos apának, a többieket pedig nagybácsinak még akkor is, ha biológiailag valamelyikük volt az édesapa. A család így inkább egy szoros gazdasági és rokoni közösségként működött.

Ma már ritka a poliandria

Bár a poliandria egykor több tibeti régióban is előfordult, ma már jóval ritkább. A modern törvények és a társadalmi változások hatására a fiatalabb generációk inkább a monogám házasságot választják. Ennek ellenére néhány elszigetelt hegyi közösségben a hagyomány még ma is fennmaradt.

A nőnap üzenete

A poliandria története arra emlékeztet, hogy a párkapcsolatok formája a világ különböző részein egészen eltérő lehet. Ami egy kultúrában szokatlan, egy másikban évszázadokon át természetes társadalmi megoldás volt. Nőnap alkalmából talán érdemes erre is gondolni: a nők szerepe minden kultúrában meghatározó, még akkor is, ha az életük egészen más keretek között zajlik. Van, ahol egy férj mellett, máshol több férj családját összetartva, de mindenhol fontos részei a közösségek történetének.

