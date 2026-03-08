Egy nő, több férj – A világ egyik legkülönösebb házassági formája

A házasságról legtöbben egy nő és egy férfi kapcsolatára gondolunk, de a világban sokféle családmodell létezett. A Himalája egyes vidékein például évszázadokon át természetes volt, hogy egy nőnek több férje van egyszerre. Nőnap alkalmából egy különleges hagyomány nyomába eredünk.

Nőnap apropóján meséljük: Tibetben egy nőnek akár több férje is lehetett, és akad rá még ma is példa.

Forrás: LightRocket

A poliandria a poligámia ritka formája: egy nőnek egyszerre több férje van.

Hasonló házassági forma Tibet mellett Nepál, Bhután és India egyes hegyi régióiban is előfordult.

Egyes tibeti falvakban a 20. században a családok akár 20–50%-a többférjű volt.

Egy különleges hagyomány nyomába eredtünk nőnapon

A világ különböző kultúráiban egészen eltérő családmodellek alakultak ki. A Himalája zord vidékein például évszázadokon át működött egy olyan házassági forma, amely ma is sokakat meglep: egy nő több férjjel élt közös családban – ez a többférjűség.

Ezt a házassági formát poliandriának nevezik, a legismertebb verziója pedig az úgynevezett fraternális poliandria, amikor a férjek testvérek. Tibet egyes vidékein a hagyomány szerint a nő az egyik fiútestvérhez ment feleségül, majd a többi testvér is a férje lett, és mindannyian egy háztartásban éltek.

Praktikus megoldás a Himalájában

Első hallásra meghökkentőnek tűnhet ez a rendszer, ám kialakulása nagyon is praktikus okokra vezethető vissza. A tibeti fennsíkon kevés a termőföld, ezért ha minden fiú külön családot alapított volna, a föld hamar apró darabokra oszlott volna.

A közös házasság viszont lehetővé tette, hogy a családi birtok egyben maradjon. A testvérek együtt dolgoztak: egyikük a földeken, másik az állatokkal, a harmadik akár kereskedéssel foglalkozott. Így a család gazdaságilag stabilabb maradt.

Tibeti férfiak – férjek – egy vallási ünnepen.

Forrás: Getty Images AsiaPac

A család központjában a feleség állt

Egy ilyen matriarchális családban a közös feleség az otthon központi alakja volt. Ő irányította a háztartást, miközben a férjek megosztották egymás között a feladatokat. A gyerekek gyakran a legidősebb testvért tekintették hivatalos apának, a többieket pedig nagybácsinak még akkor is, ha biológiailag valamelyikük volt az édesapa. A család így inkább egy szoros gazdasági és rokoni közösségként működött.