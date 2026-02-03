Csak erős idegzetűeknek! Szó szerint bűzlik Kim Kardashian hátsója – Ez az oka

Hogy mi a közös Cardi B-ben és Kim Kardashianban? Jó, azon kívül, hogy méretes hátsóval rendelkeznek. Nem csak az, hogy híresek és gazdagok, hanem az is, hogy egyformán bűzlik a hátsó fertájuk, szó szerint...

Meglepő okból áraszt rossz szagot Kim Kardashian hátsója.

Forrás: Getty Images

Miért büdös a celebek hátsója? Egy plasztikai műtét kellemetlen mellékhatása a rossz szag.

Cardi B, Kim Kardashian feneke is bűzlik.

Kim Kardashian hátsója és az illúzióromboló szag

Kim Kardashian többek között tekintélyt parancsoló tomporára építette fel karrierjét. A valószínűtlenül kerek popsi nemcsak kitartó edzés és fegyelmezett étrend, hanem plasztikai sebészek munkájának az eredménye. Élőben kevésbé felemelő élmény találkozni a celebritással, ugyanis a beszámolók szerint rettenetes szag árad becsesebbik feléből, de azok is hasonló élményről számoltak be, akik Cardi B-vel találkoztak kicsit közelebbről.

A szag leginkább a szemetes kukához, valamint rothadó húshoz hasonlít, a pletykák szerint pedig pont emiatt szakított Cardi B-vel korábbi barátja, Stefon Diggs, mert a rapper tompora elviselhetetlen bűzt árasztott. Habár a hír valódiságát többen megkérdőjelezik, az tény, hogy a szóban forgó hátsók megalapozottan áraszthatnak bűzt.

A ludas a saját zsíros fenékfeltöltés, vagyis a brazil fenékfeltöltés.

A BBL bűzlő mellékhatása

Többek között Kim Kardashian feneke is a brazilian butt lift, röviden BBL mellékhatása miatt áraszt illetlen szagokat. A fenékfeltöltés saját zsírral úgy működik, hogy egy testrészről, általában hasról vagy derékról leszívnak egy adag zsírt, amit aztán a fenékbe fecskendeznek, hogy az kerek és formás legyen. Noha az egyik legnépszerűbb kezelés, számos veszélyt rejt, mert ha véletlenül túl mélyre szúrnak a tűvel, az a véráramon keresztül a tüdőbe, szívbe jutva zsírembóliát okozhat.

Azonban sikeres beavatkozás esetén is gyakori mellékhatás a szövethalál, ugyanis a szervezet képtelen feldolgozni a nagy mennyiségű zsírt. A zsír egy része lebomlik, amit a szakirodalom csak zsírnekrózis néven emleget, ez pedig rendkívül kellemetlen szaggal jár. A rossz higiénia, elégtelen sebgyógyulás csak fokozhatja a bűzt. Fontos hozzátenni, hogy ez a folyamat fájdalommal és további plasztikai műtét utáni komplikációkkal is együtt járhat.

A szépségért mindent? Minden műtétnek megvannak a mellékhatásai, a fenékfeltöltés saját zsírral sem kivétel ez alól. Kollégáival egyetemben Kim Kardashian plasztikai műtétek sorozatát végeztette el magán, nívós sebésze kezei alatt, így a komplikációk kezelését is hozzáértő kezek végezhetik. A probléma inkább az, hogy sokan olcsóbb kezelés reményében kontárok kezei közé kerülnek, amivel nem csak fenekük kerekségét, de életüket is veszélyeztetik.

Olvass további celebplasztikákról: