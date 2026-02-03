Csak erős idegzetűeknek! Szó szerint bűzlik Kim Kardashian hátsója – Ez az oka

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Bába Dorottya
2026.02.03.
Egyes hírességek hátsója önálló entitássá vált. Csakhogy a szerencsés (?) kiválasztottak, akik élőben is megcsodálhatták Cardi B vagy Kim Kardashian fenekét, orrfacsaró szagokról számoltak be.

Hogy mi a közös Cardi B-ben és Kim Kardashianban? Jó, azon kívül, hogy méretes hátsóval rendelkeznek. Nem csak az, hogy híresek és gazdagok, hanem az is, hogy egyformán bűzlik a hátsó fertájuk, szó szerint...

Kim Kardashian feneke állítólag bűzlik
Meglepő okból áraszt rossz szagot Kim Kardashian hátsója.
Getty Images

Miért büdös a celebek hátsója?

  • Egy plasztikai műtét kellemetlen mellékhatása a rossz szag.
  • Cardi B, Kim Kardashian feneke is bűzlik.

Kim Kardashian hátsója és az illúzióromboló szag

Kim Kardashian többek között tekintélyt parancsoló tomporára építette fel karrierjét. A valószínűtlenül kerek popsi nemcsak kitartó edzés és fegyelmezett étrend, hanem plasztikai sebészek munkájának az eredménye. Élőben kevésbé felemelő élmény találkozni a celebritással, ugyanis a beszámolók szerint rettenetes szag árad becsesebbik feléből, de azok is hasonló élményről számoltak be, akik Cardi B-vel találkoztak kicsit közelebbről.

A szag leginkább a szemetes kukához, valamint rothadó húshoz hasonlít, a pletykák szerint pedig pont emiatt szakított Cardi B-vel korábbi barátja, Stefon Diggs, mert a rapper tompora elviselhetetlen bűzt árasztott. Habár a hír valódiságát többen megkérdőjelezik, az tény, hogy a szóban forgó hátsók megalapozottan áraszthatnak bűzt.

A ludas a saját zsíros fenékfeltöltés, vagyis a brazil fenékfeltöltés.

A BBL bűzlő mellékhatása

Többek között Kim Kardashian feneke is a brazilian butt lift, röviden BBL mellékhatása miatt áraszt illetlen szagokat. A fenékfeltöltés saját zsírral úgy működik, hogy egy testrészről, általában hasról vagy derékról leszívnak egy adag zsírt, amit aztán a fenékbe fecskendeznek, hogy az kerek és formás legyen. Noha az egyik legnépszerűbb kezelés, számos veszélyt rejt, mert ha véletlenül túl mélyre szúrnak a tűvel, az a véráramon keresztül a tüdőbe, szívbe jutva zsírembóliát okozhat.

Azonban sikeres beavatkozás esetén is gyakori mellékhatás a szövethalál, ugyanis a szervezet képtelen feldolgozni a nagy mennyiségű zsírt. A zsír egy része lebomlik, amit a szakirodalom csak zsírnekrózis néven emleget, ez pedig rendkívül kellemetlen szaggal jár. A rossz higiénia, elégtelen sebgyógyulás csak fokozhatja a bűzt. Fontos hozzátenni, hogy ez a folyamat fájdalommal és további plasztikai műtét utáni komplikációkkal is együtt járhat.

A szépségért mindent?

Minden műtétnek megvannak a mellékhatásai, a fenékfeltöltés saját zsírral sem kivétel ez alól. Kollégáival egyetemben Kim Kardashian plasztikai műtétek sorozatát végeztette el magán, nívós sebésze kezei alatt, így a komplikációk kezelését is hozzáértő kezek végezhetik. A probléma inkább az, hogy sokan olcsóbb kezelés reményében kontárok kezei közé kerülnek, amivel nem csak fenekük kerekségét, de életüket is veszélyeztetik.

Olvass további celebplasztikákról:

Kendall Jenner végre megszólalt plasztikai műtéteiről, de senki nem hisz neki

A Kardashian klán szupermodellje végre nyilatkozott plasztikai műtéteiről és a beavatkozásairól. Kendall Jenner kevésbé őszinte válasza teljesen felrobbantotta az internetet, és senki sem hisz a nepo babynek.

Meghan Markle új arca mindenkit sokkolt – a szakértő szerint nem csak a sminkje változott

Meghan Markle címlapfotója heves találgatásokat indított el: a Harper’s Bazaar borítóján teljesen másképp nézett ki, mint azt megszokattuk. Látványos a változás a szemkörnyékén, ezért sokan azt gyanítják, hogy kés alá feküdt. A hercegné friss fotóit egy ismert beverly hills-i plasztikai sebész is elemezte.

Jennifer Lopez lebukott: válása után több plasztikai beavatkozáson is átesett

Jennifer Lopez látványos átalakuláson ment keresztül: az 56 éves énekesnő állítólag több fiatalító kezelésen, köztük mellnagyobbításon és lézeres beavatkozásokon is átesett. A sztárhoz közelálló források szerint J.Lo élete legjobb formájában van – kívül-belül.

 

