Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026.03.19.

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
beavatkozás

Implantátum helyett: mellnagyobbítás saját zsírral – tények és tévhitek

beavatkozás mellnagyobbítás mellplasztika
Zedna Life
2026.03.19.
Az esztétikai beavatkozások között egyre nagyobb figyelmet kap a mellnagyobbítás saját zsírral. A mellnagyobbítás módszerének lényege, hogy a páciens saját testéből nyert zsírszövetet használják fel a mell formájának és térfogatának növelésére.

A saját zsírral történő mellnagyobbítás orvosi neve autológ zsírátültetés. A beavatkozás során zsírleszívással nyernek zsírszövetet a test bizonyos területeiről, például a hasról vagy a combokról. A megtisztított zsírt ezután speciális technikával juttatják a mell szöveteibe.

nő mellnagyobbítás után
Sokan fordulnak plasztikai sebészhez mellnagyobbítás miatt, de vajon milyen megoldást érdemes választani?
Forrás: Shutterstock

Egyre népszerűbb a mellnagyobbítás saját zsírral

  • Hogyan történik a saját zsírral végzett mellnagyobbítás?
  • Milyen eredmény várható?
  • Gyakori tévhitek a beavatkozással kapcsolatban
  • Mire érdemes figyelni a beavatkozás után?
  • Kiken alkalmazható?

Hogyan történik a saját zsírral végzett mellnagyobbítás?

A beavatkozás első lépése a zsír eltávolítása a test megfelelő területéről. Ezt általában kíméletes zsírleszívási technikával végzik, hogy a zsírsejtek épek maradjanak. A kinyert zsírszövetet ezután megtisztítják és feldolgozzák, hogy csak az életképes zsírsejtek kerüljenek vissza a szervezetbe. A sebész apró adagokban injektálja a zsírt a mell különböző rétegeibe. Ez a módszer segíti a sejtek beépülését és a megfelelő vérellátás kialakulását, ami kulcsfontosságú a tartós eredmény szempontjából.

Milyen eredmény várható?

A saját zsírral történő mellnagyobbítás legnagyobb előnye a természetes megjelenés. A mell tapintása és mozgása általában természetesebb marad, mint implantátum használata esetén. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a beültetett zsír egy része idővel felszívódhat. Általában a zsírsejtek körülbelül 50–70 százaléka marad tartósan a szövetekben. Ezért a kívánt méret eléréséhez gyakran több beavatkozásra is szükség lehet. A módszer inkább mérsékelt volumen növelésére alkalmas.

Gyakori tévhitek a beavatkozással kapcsolatban

Sokan úgy gondolják, hogy a saját zsírral történő mellnagyobbítás korlátlan méretnövekedést tesz lehetővé. Valójában azonban a módszer csak bizonyos mértékű térfogatnövelésre alkalmas. Egy másik tévhit, hogy a zsír teljes mértékben felszívódik. Bár a sejtek egy része valóban eltűnik, a megfelelően beépült zsírsejtek tartósan megmaradhatnak. Az is gyakori félreértés, hogy a beavatkozás teljesen kockázatmentes. Mint minden sebészeti eljárásnak, ennek is lehetnek szövődményei, például fertőzés, zsírnekrózis vagy egyenetlen forma.

Mire érdemes figyelni a beavatkozás után?

A beavatkozás után a gyógyulási időszak különösen fontos a tartós eredmény szempontjából. Az első hetekben a pácienseknek általában kerülniük kell az intenzív fizikai terhelést, valamint azokat a tevékenységeket, amelyek nyomást gyakorolhatnak a mell területére. A zsírsejtek beépülése fokozatos folyamat, ezért a szervezetnek időre van szüksége ahhoz, hogy stabil vérellátás alakuljon ki a beültetett szövetek körül. A sebészek gyakran javasolják a stabil testsúly fenntartását is, mert a jelentős fogyás vagy hízás a mell térfogatát is befolyásolhatja. A kontrollvizsgálatok segítenek nyomon követni a gyógyulás folyamatát, és lehetőséget adnak arra, hogy az orvos időben felismerje az esetleges eltéréseket. A megfelelő utókezelés és az orvosi tanácsok betartása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az elért esztétikai eredmény tartós és természetes maradjon.

Kik lehetnek alkalmas jelöltek?

A saját zsírral végzett mellnagyobbítás elsősorban azok számára lehet megfelelő, akik mérsékelt méretnövekedést szeretnének, és rendelkeznek elegendő zsírpárnával a test más területein. Fontos az is, hogy a páciens általános egészségi állapota megfelelő legyen. A műtét előtt minden esetben részletes orvosi konzultáció történik, amely során a sebész felméri az egyéni lehetőségeket és kockázatokat. A reális elvárások szintén kulcsfontosságúak, hiszen a módszer célja elsősorban a természetes forma és arányok javítása.

További tartalmak plasztikai beavatkozás témakörében: 

Veszélyes mellimplantátumok? Egyre több híresség vált vissza kisebb kosárra

Növekvő tendenciát mutatnak az explant-műtétek. Ennek a trendnek hírességek a szószólói, akik inkább megválnak a veszélyes mellimplantátumtól, minthogy meghajoljanak a társadalmi elvárások előtt.

A divat mindenek felett? A Hamupipőke-műtét a legújabb őrület

Kellemetlen dolog, amikor kinézünk egy csini topánkát, de lábfejünk nem akar beleférni. Megbékélhetünk sorsunkkal, ám az igazi divatőrültek Hamupipőke-műtétre mennek!

Ez most a legdivatosabb plasztikai műtét

Felvágatják a saját arcukat

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
