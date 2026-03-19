Implantátum helyett: mellnagyobbítás saját zsírral – tények és tévhitek

A saját zsírral történő mellnagyobbítás orvosi neve autológ zsírátültetés. A beavatkozás során zsírleszívással nyernek zsírszövetet a test bizonyos területeiről, például a hasról vagy a combokról. A megtisztított zsírt ezután speciális technikával juttatják a mell szöveteibe.

Hogyan történik a saját zsírral végzett mellnagyobbítás?

A beavatkozás első lépése a zsír eltávolítása a test megfelelő területéről. Ezt általában kíméletes zsírleszívási technikával végzik, hogy a zsírsejtek épek maradjanak. A kinyert zsírszövetet ezután megtisztítják és feldolgozzák, hogy csak az életképes zsírsejtek kerüljenek vissza a szervezetbe. A sebész apró adagokban injektálja a zsírt a mell különböző rétegeibe. Ez a módszer segíti a sejtek beépülését és a megfelelő vérellátás kialakulását, ami kulcsfontosságú a tartós eredmény szempontjából.

Milyen eredmény várható?

A saját zsírral történő mellnagyobbítás legnagyobb előnye a természetes megjelenés. A mell tapintása és mozgása általában természetesebb marad, mint implantátum használata esetén. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a beültetett zsír egy része idővel felszívódhat. Általában a zsírsejtek körülbelül 50–70 százaléka marad tartósan a szövetekben. Ezért a kívánt méret eléréséhez gyakran több beavatkozásra is szükség lehet. A módszer inkább mérsékelt volumen növelésére alkalmas.

Gyakori tévhitek a beavatkozással kapcsolatban

Sokan úgy gondolják, hogy a saját zsírral történő mellnagyobbítás korlátlan méretnövekedést tesz lehetővé. Valójában azonban a módszer csak bizonyos mértékű térfogatnövelésre alkalmas. Egy másik tévhit, hogy a zsír teljes mértékben felszívódik. Bár a sejtek egy része valóban eltűnik, a megfelelően beépült zsírsejtek tartósan megmaradhatnak. Az is gyakori félreértés, hogy a beavatkozás teljesen kockázatmentes. Mint minden sebészeti eljárásnak, ennek is lehetnek szövődményei, például fertőzés, zsírnekrózis vagy egyenetlen forma.