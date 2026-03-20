A mellciszta tünetei sok esetben enyhék, vagy akár észrevétlenek is maradhatnak. Éppen ezért kiemelten fontos az önvizsgálat és a rendszeres szakorvosi ellenőrzés, hiszen ezek segítenek abban, hogy a változásokat időben észre lehessen venni.

Pár szóval a mellcisztáról

Az emlőszövetben időnként folyadékkal telt képletek alakulhatnak ki, amelyeket cisztának neveznek. Ezek mérete és száma eltérő lehet, és gyakran hormonális változásokkal hozhatók összefüggésbe.

Előfordulhat, hogy egyetlen elváltozás jelenik meg, de az is lehetséges, hogy több kisebb képlet alakul ki az emlőben. A ciszta a mellben sok esetben jóindulatú jelenség, azonban minden újonnan észlelt változás esetén javasolt orvosi vizsgálatot kérni.

Milyen jelekre érdemes figyelni?

A mellben jelentkező változások különböző formában jelentkezhetnek. Sok esetben az elváltozás teljesen panaszmentes, máskor azonban kisebb kellemetlenségekkel járhat.

Az alábbi jelek esetén érdemes fokozott figyelmet fordítani az emlő állapotára és orvoshoz fordulni:

tapintható csomó az emlőben

mellfeszülés vagy érzékenység

a mell állagának változása

menstruációs ciklushoz köthető érzékenység

nyomásérzékeny területek az emlőben

emlőváladékozás

Bizonyos esetekben a ciszta a mellben puhább, rugalmasabb tapintású lehet, és könnyen elmozdítható a szövetben. Mivel az emlőszövet természetes módon is változhat a hormonális ciklus során, a rendszeres önvizsgálat segíthet a változások felismerésében.

Sokan felteszik maguknak a kérdést, mi az, ami a mell ciszta felszívódását segíti elő. Ilyenkor különösen fontos a szakorvosi kontroll, a test jelzéseinek figyelése, valamint a tudatos, kiegyensúlyozott életmód.

Az önvizsgálat szerepe

A mell rendszeres önvizsgálata fontos része lehet a női egészség megőrzésnek. Ennek segítségével a hölgyek jobban megismerhetik saját testük működését, és könnyebben észrevehetik az esetleges változásokat.

Az önvizsgálat során érdemes figyelni:

a mell formájára és szimmetriájára

az emlő tapintására

a bőr állapotára

a mellbimbó környékének változásaira

Amennyiben szokatlan elváltozást tapasztal, javasolt szakorvosi vizsgálatot kérni.