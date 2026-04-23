Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 23., csütörtök

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
verseny

Budapestre érkezik a Zayed Charity Run: ezt kell tudnod a programokról

verseny futóverseny futás
Life.hu
2026.04.23.
Május 16–17-én Budapest ad otthont a Zayed Charity Runnak, amelyet most először rendeznek meg Európában. A több mint 25 éves múltra visszatekintő nemzetközi futás különlegessége, hogy a nevezési díjak jótékony célt szolgálnak, miközben a program több korosztályt és célcsoportot is megszólít.

Young women sports training in the city
Forrás: E+

A Városligetben sokszínű program várja a futókat és a látogatókat egyaránt. Május 16-án itt rendezik meg a családi futást, a legfiatalabb résztvevők számára pedig gyermekfutam is lesz a városligeti KRESZ-pályán, emellett egy különleges kutyás futásra is sor kerül. Május 17-én lesznek a 3 és 5 km-es futamok ugyanitt, míg a főesemény, a 10 km-es táv Budapest legszebb pontjain vezeti végig a versenyzőket. 

A Városligetben számos kulturális és gasztronómiai élmény várja a versenyzőket és a látogatókat. Az emírségi ízek és hagyományok izgalmasan keverednek a magyar konyha és kultúra legjobb elemeivel, a hangulatról pedig ismert magyar sportolók és influenszerek gondoskodnak. Hőlégballonozni is lehet majd, fentről egészen új szemszögből csodálható meg a város. 

A nevezési díjak teljes összegét magyar jótékonysági szervezetek támogatására fordítják, így a rendezvény nemcsak élményt nyújt, hanem valódi értéket is teremt, erősítve a közösségek fejlődését Magyarországon és világszerte egyaránt.

További információ a hivatalos oldalon érhető el: www.zayedrun.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
