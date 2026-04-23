Budapestre érkezik a Zayed Charity Run: ezt kell tudnod a programokról

A Zayed Jótékonysági Futás 2026. május 16–17-én Budapestre érkezik, és ezzel egy különleges mérföldkőhöz ér: a több mint 25 éves múltra visszatekintő futóversenyt története során most először rendezik meg Európában. A közösségi összetartás és a jótékonyság szellemében a rendezvény felejthetetlen élményt ígér a futóknak és az őket kísérő családtagoknak.

Forrás: E+

A Városligetben sokszínű program várja a futókat és a látogatókat egyaránt. Május 16-án itt rendezik meg a családi futást, a legfiatalabb résztvevők számára pedig gyermekfutam is lesz a városligeti KRESZ-pályán, emellett egy különleges kutyás futásra is sor kerül. Május 17-én lesznek a 3 és 5 km-es futamok ugyanitt, míg a főesemény, a 10 km-es táv Budapest legszebb pontjain vezeti végig a versenyzőket.

A Városligetben számos kulturális és gasztronómiai élmény várja a versenyzőket és a látogatókat. Az emírségi ízek és hagyományok izgalmasan keverednek a magyar konyha és kultúra legjobb elemeivel, a hangulatról pedig ismert magyar sportolók és influenszerek gondoskodnak. Hőlégballonozni is lehet majd, fentről egészen új szemszögből csodálható meg a város.

A nevezési díjak teljes összegét magyar jótékonysági szervezetek támogatására fordítják, így a rendezvény nemcsak élményt nyújt, hanem valódi értéket is teremt, erősítve a közösségek fejlődését Magyarországon és világszerte egyaránt.

További információ a hivatalos oldalon érhető el: www.zayedrun.hu.