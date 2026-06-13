Rossz ómen a csillagokban? A születési asztrológia megmondja, milyen red flaget hordozol

A születési hónap jelentése többet mond annál, mint amit a személyi igazolvány mutat: megmutatja pozitív és negatív tulajdonságainkat. Kivétel nélkül minden személy hordoz magán olyan mérgező tulajdonságokat, viselkedésmintákat, melyet mások red flagnek tekintenek egy potenciális kapcsolatban. Ennek megállapításához a születési asztrológia volt segítségünkre.
Red flagek és csillagjegyek
- A red flagek olyan jelzések, melyek előre jelzik az illető esetleges negatív, veszélyes tulajdonságait.
- Születési asztrológiánk felfedi, mi milyen vészjelzést sugárzunk magunkból.
Személyes red flaged a születési asztrológia alapján
A napjegy azt mutatja, hogy a Nap melyik állatövi jegyben állt, amikor megszülettünk, ám az sem mindegy, melyik a születési hónapunk. Épp emiatt ez utóbbi alapján gyűjtöttük csokorba a red flageket.
Január
A Bakok és Vízöntők legriasztóbb tulajdonsága a túlzott ambícióban keresendő. Ugyanis a január szülötteit túlságosan is lefoglalja státuszuk emelése, illetve a világ megváltoztatása, miközben mások bagatellnek tűnő dolgaival nem foglalkoznak. Túlzott teatralitásuk sem épp kecsegtető.
Február
Ebben a fagyos téli hónapban születetteknek jellemzően a toxikus pozitivitás lehet a legnagyobb red flagjük. Mindenáron kerülik a negatív embereket, közben még a legapróbb dolgokat is képesek túlaggódni. Azokkal szemben pedig, akik nem ismerik érzéseiket, azonnal bezárkóznak.
Március
Akik az első tavaszi napfény sugarai alatt születtek, azok nem tűrik, hogy az útjukba álljanak. Csakhogy a Kos és Halak jellemzően úgy reagálnak erre a kihívásra, hogy ellentétes irányba mennek és erőteljes hajlam van bennük arra, hogy túlreagálják a dolgokat.
Április
A Kosok és Bikák erős szálakkal fűződnek a békéhez, kényelemhez és a természethez. Ezzel alapvetően nincs is semmi gond, ám ez azzal is együtt jár, hogy sokszor képtelenek elviselni, ha a dolgok nem az ő kedvük szerint alakulnak. Egy egészséges kapcsolathoz pedig elengedhetetlen az alkalmazkodás.
Május
A „májusi cserebogarak” közös negatív jellemvonása, hogy nem szívlelik a hazugságot – csakhogy épp ők azok, akik nem tudnak engedni mások igazának. Míg a Bika még a tények ellenére is ragaszkodik véleményéhez, addig az Ikrek a maga javára görbíti a valóságot.
Június
Ennek a születési hónapnak a sarjai állandó szeretetet és figyelmet igényelnek, így szeretetéhes lajhárként akaszkodnak másokra. Még akkor is keresik mások társaságát, amikor nem kíváncsiak rájuk, sértődékenységük pedig állandó időzített bombaként ketyeg.
Július
Ha van két csillagjegy, akiknek erős birtoklási vágya van, azok a júliusi Rákok és Oroszlánok. Ez azonban fojtogató lehet azok számára, akikkel kapcsolatba kerültnek, elriasztja a potenciális partnereket. Állandó féltékenység, ellenőrzés jellemzi viselkedésüket. Egyeten megoldás van: engedni kell a gyeplőn.
Augusztus
Legyen akár a ragyogó Oroszlán vagy a kritikus Szűz, az augusztusi születésűeket maguk alá gyűri büszkeségük és kritikát nem tűrő természetük. Csakhogy legyen szó barátságról vagy párkapcsolatról, működéséhez alapfeltétel a közös fejlődés.
Szeptember
Szabályosan rettegnek a hibáktól azok, akiknek az első őszi hónap a születési ideje. Ezzel nem is lenne semmi gond, azonban perfekcionizmusuk gyakran csap át önostorozásba, mely önbizalomhiányt, instabilitást sugároz. Ennél fogva mindenki úgy érzi magát társaságukban, mintha tojáshéjon lépkedne.
Október
A sárguló falevelek árnyékában szélsőséges gondolkodás sarjad. A Mérlegek és Skorpiók közös red flagje a fekete-fehér gondolkodás, impulzív viselkedés. Előbb cselekszenek, minthogy gondolkodnának, ami könnyedén vezet sértődéshez, félreértésekhez. Sebezhető oldaluk elrejtése pedig bizalmatlanságot szül.
November
Legyen szó a lobbanékony Skorpiókról vagy a szabadelvű Nyilasokról, egy dolog közös bennük: irritálja őket, ha megmondják nekik, mit csináljanak. Ha pedig elkapja őket a szenvedély, senki nem állhat útjukba, ami lássuk be, nem túl előnyös kezdése egy együttműködésen alapuló szövetségnek.
December
A Nyilasok és Bakok elméjét türelmetlenségük, állandó elégedetlenségük homályosítja el. Rettegnek a stagnálástól és kudarctól, közben nem tartják be a határokat, hisz gyakran túlontúl harciasak, miközben megállíthatatlanul törnek céljaik felé.
Vessük le red flagjeinket a csillagok segítségével!
Hogyha ismerjük negatív tulajdonságainkat, melyeket a külvilág red flagként dekódolhat, már fél sikert arattunk, hiszen ennek tudatában tudatosan állhatunk neki az önfejlesztésnek. Ehhez persze hosszas önismeret és belső munka szükséges, hogy javulást érjünk el.
Kíváncsi vagy a horoszkóp elemzés további eredményeire? Kattints alábbi cikkeinkre: