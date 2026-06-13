Rossz ómen a csillagokban? A születési asztrológia megmondja, milyen red flaget hordozol

A születési hónap jelentése többet mond annál, mint amit a személyi igazolvány mutat: megmutatja pozitív és negatív tulajdonságainkat. Kivétel nélkül minden személy hordoz magán olyan mérgező tulajdonságokat, viselkedésmintákat, melyet mások red flagnek tekintenek egy potenciális kapcsolatban. Ennek megállapításához a születési asztrológia volt segítségünkre.

A születési asztrológia felfedi lelkünk "vörös zászlóit".

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Red flagek és csillagjegyek A red flagek olyan jelzések, melyek előre jelzik az illető esetleges negatív, veszélyes tulajdonságait.

Születési asztrológiánk felfedi, mi milyen vészjelzést sugárzunk magunkból.

Személyes red flaged a születési asztrológia alapján

A napjegy azt mutatja, hogy a Nap melyik állatövi jegyben állt, amikor megszülettünk, ám az sem mindegy, melyik a születési hónapunk. Épp emiatt ez utóbbi alapján gyűjtöttük csokorba a red flageket.

Január

A Bakok és Vízöntők legriasztóbb tulajdonsága a túlzott ambícióban keresendő. Ugyanis a január szülötteit túlságosan is lefoglalja státuszuk emelése, illetve a világ megváltoztatása, miközben mások bagatellnek tűnő dolgaival nem foglalkoznak. Túlzott teatralitásuk sem épp kecsegtető.

Február

Ebben a fagyos téli hónapban születetteknek jellemzően a toxikus pozitivitás lehet a legnagyobb red flagjük. Mindenáron kerülik a negatív embereket, közben még a legapróbb dolgokat is képesek túlaggódni. Azokkal szemben pedig, akik nem ismerik érzéseiket, azonnal bezárkóznak.

Március

Akik az első tavaszi napfény sugarai alatt születtek, azok nem tűrik, hogy az útjukba álljanak. Csakhogy a Kos és Halak jellemzően úgy reagálnak erre a kihívásra, hogy ellentétes irányba mennek és erőteljes hajlam van bennük arra, hogy túlreagálják a dolgokat.

Április

A Kosok és Bikák erős szálakkal fűződnek a békéhez, kényelemhez és a természethez. Ezzel alapvetően nincs is semmi gond, ám ez azzal is együtt jár, hogy sokszor képtelenek elviselni, ha a dolgok nem az ő kedvük szerint alakulnak. Egy egészséges kapcsolathoz pedig elengedhetetlen az alkalmazkodás.

Május

A „májusi cserebogarak” közös negatív jellemvonása, hogy nem szívlelik a hazugságot – csakhogy épp ők azok, akik nem tudnak engedni mások igazának. Míg a Bika még a tények ellenére is ragaszkodik véleményéhez, addig az Ikrek a maga javára görbíti a valóságot.