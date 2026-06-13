Friss fotókon Katalin hercegné és gyermekei: György, Sarolta és Lajos ellopták a show-t III. Károly ünnepségén

Katalin hercegné ismét részt vett a Trooping the Colour ünnepségen, amelyet idén június 13-án rendeztek meg Londonban III. Károly király születésnapja alkalmából. A walesi hercegné három gyermekével, György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel együtt vonult végig a főváros utcáin, és a család ezúttal is a figyelem középpontjába került.

Katalin hercegné és gyermekei mindenkit elvarázsoltak.

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Minden szem rájuk szegeződött: így vonultak Londonban Katalin hercegné és gyermekei

A 44 éves hercegné a hagyományoknak megfelelően egy lovas hintóban érkezett az eseményre gyermekeivel. A legkisebb gyermek, a 8 éves Lajos herceg édesanyja mellett foglalt helyet, míg a 12 éves György herceg és a 11 éves Sarolta hercegnő velük szemben ültek az Ascot Landau hintóban. A menet során Sarolta hercegnő mosolyogva integetett az összegyűlt tömegnek, nagy örömet szerezve a királyi család rajongóinak, akik minden évben ezrével gyűlnek össze az ünnepi felvonulás megtekintésére.

Katalin hercegné halványkék Catherine Walker kreációt viselt, amelyet egy hozzá illő Philip Treacy kalappal egészített ki. Öltözékét az Ír Gárda jelvénye és Cassandra Goad fülbevalói tették teljessé. Sarolta hercegnő krémszínű ruhában jelent meg, míg György és Lajos sötétkék öltönyt, valamint világoskék nyakkendőt viselt.

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Katalin egyre magabiztosabban tér vissza királyi szerepéhez

Katalin hercegné Vilmos herceggel kötött 2011-es házassága óta szinte minden évben részt vett a Trooping the Colour ünnepségen. Kivételt csupán a koronavírus-járvány idején, 2020-ban és 2021-ben megtartott, jelentősen visszafogott rendezvények jelentettek. A hercegné tavaly is megjelent a parádén, noha akkoriban már daganatos betegségének kezelésén esett át. A 2024-es esemény azon kevés nyilvános szerepléseinek egyike volt, amelyeket a kezelések időszaka alatt vállalt. 2025 elején jelentette be, hogy betegsége remisszióba került.

Bár fokozatosan visszatért királyi kötelezettségeihez, Katalin többször is őszintén beszélt arról, milyen nehéz időszak következik a kezelések befejezése után. Tavaly nyáron, egy colchesteri kórházban tett látogatása során úgy fogalmazott, hogy a terápia alatt az ember igyekszik erős maradni, ám a kezelések lezárulta után sem tér vissza azonnal a megszokott élet. Amanda Foreman királyi történész korábban a People magazinnak úgy nyilatkozott, hogy Katalin hercegné a kezelések után fokozatosan visszahódítja helyét a királyi családban, és ma ő az egyik legfontosabb szereplője az uralkodóháznak. Hasonlóan vélekedik Ailsa Anderson, II. Erzsébet néhai királynő egykori sajtótitkára is, aki szerint egy év alatt óriási változás történt. Úgy látja, Katalin hercegnét ma még nagyobb szeretet és tisztelet övezi az emberek körében, mint korábban.