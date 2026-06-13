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Légy résen! – 3 ordító jel, hogy csak arra kellesz

123rf.com -
csapda red flag Csak szexre kellesz randi
Jónás Ágnes
2026.06.13.
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Számos közös élményt gyűjtöttetek, hetente találkoztatok, és nagyon egy húron pendültetek. Hat hónapos ismeretség után álmodban sem gondoltad volna, hogy valójában csak szexre kellesz. Aztán rádöbbensz, hogy de. És az egészben a legaljasabb nem az, hogy csak „azt akarta", hanem hogy ezért hónapokig képes volt színészkedni és hülyíteni.

A kezdetektől figyelmes, igényli a találkozást, virágot visz, programot szervez, épp ezért egy percig nem fordul meg a fejedben, hogy csak futó kalandot akar. Aztán miután hónapokkal később (!) megtörtént köztetek az intimitás, az egész kapcsolat lassan elhal, és rájössz, hogy csak szexre kellettél. Sajnos kifogtad a tisztességtelenek közül a leggátlástalanabb manipulátort, aki nem volt rest a hónapokig tartó színészkedésre sem, csak hogy elérje a valódi célját.

Csak szex? Kép a cikkhez.
Csak szex? Pedig semmi nem utalt rá, hogy csak arra kellenél.
Forrás:  123rf.com

Csak szexre kellesz?

  • Vannak, akik nem sajnálják az időt, és hónapokon át képesek fenntartani a tökéletes udvarlás látszatát egyetlen cél érdekében.
  • Rátalálnak a szeretetnyelvedre, és már bent is vagy a csapdában. 
  • De miért fordítanak egyesek hónapokat az ismerkedésre, ha csak szexet akarnak? Utánajártunk. 

Amit te egy fokozatosan épülő kapcsolódásnak éltél meg, az nála egy tudatosan felépített manipulatív stratégia volt. Eleve rövid távú kapcsolatra vágyott, és persze bolond lett volna bevallani, mit akar tőled valójában, hiszen őszinteség esetén kisebb eséllyel jutott volna veled el a sorozatos szexig.

Aki ennyire kitartó és érdeklődő, az nem csak azt akarja? Dehogynem!

Tisztelet a kivételnek. Az intenzív figyelem, a kitárulkozás, a kedves ajándékok és az őszinte érdeklődés teljesen megtéveszthet. 

Talán már az első néhány randin is láttad lelki szemeid előtt a red flaget, mégsem akartad elhinni, hogy a partnered képes lehet hosszú hónapokig energiát fektetni a találkozásokba, csak, hogy végül ugyanúgy eldobjon téged, mint akit csak úgy felszedett este egy szórakozóhelyen. 

Virágot vesz neked, de csak szexre kellesz.
Virágot vesz neked, de csak szexre kellesz. Rosszabb esetben még a virágossal is kikezd, miközben neked udvarol. 
Forrás:  123rf.com

Ha csak szexre kellettem, miért fektetett annyi energiát a randizásba?

Talán mert örömmel töltötte el, hogy a szorgalmas munka (vacsorameghívás, ékszervásárlás, kirándulás) után elnyerheti, amire valójában vágyik. 

Másrészt mert pontosan tudta, hogy a bizalom és az érzelmi kötődés az intelligens és komolyan gondolkodó nők esetében lassabban épül. 

Elkezdte beszélni a szeretetnyelvedet és így pontosan azt hallottad és kaptad, amire vágytál. Egy ideig.  

„Azok, akik jelentős mennyiségű időt, energiát, anyagi erőforrást és érzelmi befektetést hajlandók mozgósítani (akár nők, akár férfiak) kizárólag azért, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek egy randipartnerrel, többféle belső mozgatórugó által vezéreltek. Az egyik leggyakoribb az önértékelés megerősítésének igénye. Számukra a hódítás visszajelzés arról, hogy vonzóak és sikeresek" − magyarázza Karyl McBride, a párkapcsolati manipuláció szakértője, majd így folytatja:

„A szerepjátszás és színészkedés sok esetben tanult viselkedés. Van, hogy a baráti körből vagy a médiából átvett példák erősítik fel azt az egyébként téves elképzelést, hogy a siker kulcsa a hatásgyakorlás és a megfelelő „imázs” felépítése."

Kinyitja az ajtó, az első 2 alkalommal, és csak szexre kellesz.
Kinyitja az ajtót? Csak az első két alkalommal? Akkor ez a gesztus csak színjáték.
Forrás:  123rf.com

Így láss át a rózsaszín ködön – 3 ordító jel, hogy a pasinak csak szexre kellesz

  • Ha a személyes találkozók utáni csetelésbe vicces-pikáns megjegyzéseket csempész, vagy akár erotikus témákat hoz szóba, legyen gyanús.
  • Eszébe sem jut olyan programot szervezni, ahol a barátai is jelen vannak. Ha többször említi, hogy csak fel akar ugrani hozzád, az elég nagy red flag kell legyen. 
  • Egyik héten még alig tudod levakarni magadról, máskor viszont hiába írsz neki, semmire nem, vagy csak késő reagál. 

 

Csak szexre kellesz? Férfi és nő az ágyban.
Idilli kép, pedig a pasi már javában a lelépést fontolgatja. 
Forrás:  123rf.com

Eszedbe ne jusson vádolni magad! Ha egyszer felismered a mintát, legközelebb már a tapasztalataid birtokában tudni fogod, ő-e a nagy Ő vagy sem.

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