Így okozhat rákot az orális szex: minden, amit jó, ha tudsz a HPV okozta szájüregi daganatokról

A HPV-vel összefüggő orofaringeális rák az egyik leggyorsabban növekvő daganatos betegség a fejlett országokban – miközben a dohányzáshoz köthető száj- és garatrák aránya csökken. Ez a tendencia ráirányítja a figyelmet a szexuális úton terjedő HPV-fertőzés szerepére, amelyről nyíltan és tájékozottan érdemes beszélni.

A HPV, azaz a humán papilloma és a rákbetegségek között szoros összefüggés lehet.

Az orofaringeális rák leggyakoribb oka napjainkban a HPV-fertőzés

A HPV orális szex útján is átvihető a száj- és garatnyálkahártyára

A fertőzöttek nagy többsége soha nem fejleszt ki rákot – az immunrendszer általában eltávolítja a vírust

A dohányzás és az alkohol nagymértékben növeli a HPV-kapcsolt rák kockázatát

A HPV elleni oltás hatékonyan véd az orofaringeális rák ellen is

A korai felismerés jelentősen javítja a gyógyulási esélyeket

Hogyan okozhat rákot az orális szex útján terjedő HPV?

A humán papillomavírus – röviden HPV– több mint 200 törzset foglal magában, amelyek közül néhány magas kockázatú típus, különösen a HPV-16 és a HPV-18, képes rákos elváltozást okozni. A vírus nemi érintkezés útján terjed, de orális szex révén a száj- és garatnyálkahártyára is kerülhet, ahol évekig, akár évtizedekig lappanghat tünetek nélkül.

Az orofaringeális rák – amely a garat, a mandulák, a lágyszájpad és a nyelvgyök területét érinti – esetén mára a HPV-fertőzés vált a leggyakoribb kiváltó okká, megelőzve a dohányzást és az alkoholfogyasztást. A fertőzöttek nagy többségénél az immunrendszer néhány éven belül eltávolítja a vírust, és nem alakul ki rák. Azoknál azonban, akiknél a vírus tartósan jelen marad, a sejtek DNS-ébe épülve fokozatosan rákos elváltozást idézhet elő.

Fontos hangsúlyozni, hogy az orális HPV-fertőzés rendkívül elterjedt, és az érintett személyek túlnyomó többsége soha nem fejleszt ki rákot. A kockázat azonban növekszik a szexuális partnerek számával, a dohányzással, a rendszeres alkoholfogyasztással és a legyengült immunrendszerrel.

Tünetek, amelyekre érdemes odafigyelni

Az orofaringeális rák korai szakaszában általában nem okoz feltűnő tüneteket – ez az egyik oka annak, hogy sokszor késői stádiumban kerül felismerésre. A figyelmeztető jelek közé tartozik a tartósan fennálló torokfájás, a nyelési nehézség, a rekedtség, a fülbe sugárzó fájdalom és a nyakon tapintható, fájdalmatlan nyirokcsomó-duzzanat, amely nem múlik el néhány héten belül.