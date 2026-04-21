Így okozhat rákot az orális szex: minden, amit jó, ha tudsz a HPV okozta szájüregi daganatokról

2026.04.21.
Az orofaringeális rák, vagyis a torok és a szájüreg hátsó részének daganatos betegsége. Az orális szexhez köthető rák az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb figyelmet kap az orvosi irodalomban – és nem véletlenül. A HPV okozta daganatos betegségnek komoly kockázatai vannak.

A HPV-vel összefüggő orofaringeális rák az egyik leggyorsabban növekvő daganatos betegség a fejlett országokban – miközben a dohányzáshoz köthető száj- és garatrák aránya csökken. Ez a tendencia ráirányítja a figyelmet a szexuális úton terjedő HPV-fertőzés szerepére, amelyről nyíltan és tájékozottan érdemes beszélni.

A HPV, azaz a humán papilloma és a rákbetegségek között szoros összefüggés lehet.
  • Az orofaringeális rák leggyakoribb oka napjainkban a HPV-fertőzés
  • A HPV orális szex útján is átvihető a száj- és garatnyálkahártyára
  • A fertőzöttek nagy többsége soha nem fejleszt ki rákot – az immunrendszer általában eltávolítja a vírust
  • A dohányzás és az alkohol nagymértékben növeli a HPV-kapcsolt rák kockázatát
  • A HPV elleni oltás hatékonyan véd az orofaringeális rák ellen is
  • A korai felismerés jelentősen javítja a gyógyulási esélyeket

Hogyan okozhat rákot az orális szex útján terjedő HPV?

A humán papillomavírus – röviden HPV– több mint 200 törzset foglal magában, amelyek közül néhány magas kockázatú típus, különösen a HPV-16 és a HPV-18, képes rákos elváltozást okozni. A vírus nemi érintkezés útján terjed, de orális szex révén a száj- és garatnyálkahártyára is kerülhet, ahol évekig, akár évtizedekig lappanghat tünetek nélkül.

Az orofaringeális rák – amely a garat, a mandulák, a lágyszájpad és a nyelvgyök területét érinti – esetén mára a HPV-fertőzés vált a leggyakoribb kiváltó okká, megelőzve a dohányzást és az alkoholfogyasztást. A fertőzöttek nagy többségénél az immunrendszer néhány éven belül eltávolítja a vírust, és nem alakul ki rák. Azoknál azonban, akiknél a vírus tartósan jelen marad, a sejtek DNS-ébe épülve fokozatosan rákos elváltozást idézhet elő.

Fontos hangsúlyozni, hogy az orális HPV-fertőzés rendkívül elterjedt, és az érintett személyek túlnyomó többsége soha nem fejleszt ki rákot. A kockázat azonban növekszik a szexuális partnerek számával, a dohányzással, a rendszeres alkoholfogyasztással és a legyengült immunrendszerrel.

Tünetek, amelyekre érdemes odafigyelni

Az orofaringeális rák korai szakaszában általában nem okoz feltűnő tüneteket – ez az egyik oka annak, hogy sokszor késői stádiumban kerül felismerésre. A figyelmeztető jelek közé tartozik a tartósan fennálló torokfájás, a nyelési nehézség, a rekedtség, a fülbe sugárzó fájdalom és a nyakon tapintható, fájdalmatlan nyirokcsomó-duzzanat, amely nem múlik el néhány héten belül.

A szájüreg és a garat rendszeres szemrevételezése is segíthet: tartósan fennálló fekélyek, fehér vagy vöröses foltok a szájban vagy a garat területén, amelyek nem gyógyulnak be 2–3 héten belül, orvosi vizsgálatot indokolnak. A nyaki nyirokcsomó-duzzanat önmagában is vizsgálatot igényel, különösen akkor, ha más tünet nélkül, hosszabb ideje fennáll.

A tünetek megjelenésekor fül-orr-gégészhez vagy onkológushoz érdemes fordulni. A diagnózis általában szövettani vizsgálattal erősíthető meg, amelyet endoszkópos vizsgálat és képalkotó eljárások egészítenek ki.

Megelőzés – oltás, védekezés és rendszeres szűrés

A leghatékonyabb megelőzési módszer a HPV elleni oltás, amely a magas kockázatú vírusstörzsek ellen nyújt védelmet, köztük a HPV-16 ellen, amely az orofaringeális rákok többségéért felelős. Az oltás elsősorban fiatal korban, a szexuális élet megkezdése előtt a leghatékonyabb, de felnőttkorban is elvégeztethető – bizonyos korosztályokban orvosi javaslattal visszatérítés is igényelhető.

Az óvszer használata orális szex során csökkenti, de nem szünteti meg teljesen a HPV-átadás kockázatát, mivel a vírus a bőrfelszínen is jelen lehet. A dohányzás abbahagyása és az alkoholfogyasztás mérséklése önmagában is jelentősen csökkenti a HPV-kapcsolt rák kockázatát – a két tényező együttes hatása különösen erős.

Rendszeres fogászati és fül-orr-gégészeti ellenőrzés segíthet a korai elváltozások felismerésében. Bár jelenleg nem létezik szervezett szűrőprogram az orofaringeális rákra, a tünetek ismerete és az időben történő orvoshoz fordulás kulcsfontosságú – a korai stádiumban felismert daganat kezelési eredményei lényegesen jobbak, mint a késői diagnózisnál.

