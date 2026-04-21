2026. ápr. 21., kedd

Meghan Markle megint kimutatta a foga fehérjét: „Undorító, ahogy a gyerekeivel kereskedik!"

Horváth Angéla
2026.04.21.
Heves reakciókat váltott ki Meghan Markle legújabb bejelentése: a sussexi hercegné az As Ever márka két új termékét mutatta be, melyeket Archie és Lilibet ihlettek - tette mindezt éppen II. Erzsébet királynő születésének 100. évfordulóján.

A néhai uralkodó 2022. szeptember 8-án halt meg 96 éves korában, balmorali otthonában. Hetven éven át ült a trónon, április 21-én pedig a 100. születésnapját ünnepelhette volna. A centenárium alkalmából Károly király megható üzenetben emlékezett meg „drága mamájáról”. Meghan Markle ezzel szemben furcsa módját választotta a tiszteletadásnak: két új gyertyát dobott piacra az évfordulón, az amerikai anyák napjához közeledve. A két termék április 22-én kerül forgalomba, nevüket pedig a hercegné gyermekeinek születésnapjairól kapták. 

Ezt a két gyertyát dobta piacra Meghan Markle Erzsébet királynő 100. születésnapján
A márka bejegyzésében azt írták: „Bemutatjuk két új gyertyánkat, amelyeket alapítónk készített, és amelyeket gyermekei születésnapja után nevezett el.”

A 604-es számú gyertya Lilibet hercegnő születésnapjára utal. A leírás szerint virágos illatvilágú, borostyánnal, tavirózsával és szantálfával készült. Az 506-os számú gyertya Archie herceg születésnapja után kapta a nevét; ezt meleg, megnyugtató illatként jellemzik, gyömbérrel, nerolival és kasmírjegyekkel.

Az új termékek azonban nem arattak osztatlan sikert. Többen úgy érezték, érzéketlen lépés volt éppen ezen a héten előállni az új termékekkel. A közösségi médiában is egymást érték a bíráló hozzászólások. Az egyik Reddit-felhasználó azt írta: „Mint mindig, a gyerekekeikkel kereskednek a néhai királynő 100. születésnapján. Undorító.”

Egy másik kommentelő még élesebben fogalmazott: „Ez 100%-ban arról szól, hogy a [királyi családot] provokálja [a néhai királynő] 100. születésnapján. Nem érdekli, hogy elad-e egyetlen gyertyát is.”

Akadt olyan hozzászóló is, aki a hercegi címek elvételét javasolta: „Vegyék el a címeket, és nézzük meg, hogyan fogja azután reklámozni a termékeit."

Nem mindenki fogadta azonban rosszul az új kollekciót. Meghan Markle támogatói közül többen örültek a bejelentésnek. Egy rajongó például így fogalmazott: „Jó látni, hogy Meghan készült az anyák napjára.” Valaki más pedig ezt írta: „Annyira izgatott vagyok!! Alig várom, hogy megkapjam a gyertyáimat és a csokoládét.”

