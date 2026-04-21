Megérkezett az Átkozott boszorkák 2. első előzetese: Sandra Bullock és Nicole Kidman visszatérnek az Owens-átokkal

Vannak boszorkányok, akik a horrorfilmekben rémisztgetnek, és vannak olyanok is, akik csak egy dolgot szeretnének: nagy betűs, rózsaszín szerelmet. Az 1998-as Átkozott boszorkák pont az utóbbi kategóriába tartozik és most, közel harminc évvel később, végre folytatást kap. A Warner Bros. bemutatta az Átkozott boszorkák 2. első előzetesét, amelyben a legendás Owens nővérek története új fejezethez érkezett.

Az Átkozott boszorkák 2. szeptemberben érkezik a mozikba.

Forrás: IMDb

Az Owens család legendás átka most már a következő generációt is fenyegeti.

A rajongók nagy örömére, a filmben ismét visszatér Sandra Bullock és Nicole Kidman, akik újra Sally és Gillian Owens bőrébe bújnak majd. Az eredeti film idején a történet két nővér életét követte, akik egy különös családi átokkal születtek:

minden férfi meghal, aki beléjük szeret.

Romantikus kilátások szempontjából ez… finoman szólva sem ideális.

A kilencvenes években a film ugyan nem robbantott azonnal kasszát, de idővel igazi kultklasszikussá vált, hasonlóan a Hókusz pókusz varázslatos világához, amit Sarah Jessica Paker tárt elénk. A rajongók évek óta reménykedtek a folytatásban, így nem meglepő, hogy a mostani előzetes pillanatok alatt felrobbantotta az internetet.

Miről szól a folytatás?

A történet nagyjából negyedszázaddal az első rész eseményei után játszódik. Sally immár anya, és lányai kezdik felfedezni saját életüket és persze a család nem éppen hétköznapi örökségét. Az egyik lány, akit Joey King alakít, rábukkan az Owens család sötét múltjára, miközben saját varázserejét is felfedezi. A probléma csak az, hogy az évszázados átok még mindig él, és most már a következő generáció jövőjét is veszélybe sodorja.

A folytatás rendezője Susanne Bier, akit sokan a Madarak a dobozban című film miatt is ismerhetnek. A forgatókönyvet Akiva Goldsman és Georgia Pritchett írták, részben Alice Hoffman nagyszerű könyvsorozatára építve. A történetben ráadásul új karakterek is feltűnnek, akiket többek között Maisie Williams (akit a Trónok harcából már ismerhetünk), Lee Pace és Xolo Maridueña alakítanak.