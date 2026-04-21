2026. ápr. 21., kedd

Megérkezett az Átkozott boszorkák 2. első előzetese: Sandra Bullock és Nicole Kidman visszatérnek az Owens-átokkal

Hajdu Viktória
2026.04.21.
28 év után visszatérnek a legendás boszorkányok, de az Owens család átka még mindig nem engedi el a szerelmet. Íme az Átkozott boszorkák 2. részének első előzetese.

Vannak boszorkányok, akik a horrorfilmekben rémisztgetnek, és vannak olyanok is, akik csak egy dolgot szeretnének: nagy betűs, rózsaszín szerelmet. Az 1998-as Átkozott boszorkák pont az utóbbi kategóriába tartozik és most, közel harminc évvel később, végre folytatást kap. A Warner Bros. bemutatta az Átkozott boszorkák 2. első előzetesét, amelyben a legendás Owens nővérek története új fejezethez érkezett.

Az Átkozott boszorkák 2. szeptemberben érkezik a mozikba.
Az Átkozott boszorkák 2. szeptemberben érkezik a mozikba. 
Átkozott boszorkák 2.: új generációra száll az Owens-átok – Itt az első előzetes Sandra Bullockkal és Nicole Kidmannel

  • Közel három évtized után folytatást kap a kultikus boszorkányfilm.
  • Az Owens család legendás átka most már a következő generációt is fenyegeti.
  • A film szeptemberben érkezik a mozikba.

A rajongók nagy örömére, a filmben ismét visszatér Sandra Bullock és Nicole Kidman, akik újra Sally és Gillian Owens bőrébe bújnak majd. Az eredeti film idején a történet két nővér életét követte, akik egy különös családi átokkal születtek: 

minden férfi meghal, aki beléjük szeret. 

Romantikus kilátások szempontjából ez… finoman szólva sem ideális.

A kilencvenes években a film ugyan nem robbantott azonnal kasszát, de idővel igazi kultklasszikussá vált, hasonlóan a Hókusz pókusz varázslatos világához, amit Sarah Jessica Paker tárt elénk. A rajongók évek óta reménykedtek a folytatásban, így nem meglepő, hogy a mostani előzetes pillanatok alatt felrobbantotta az internetet.

Miről szól a folytatás? 

A történet nagyjából negyedszázaddal az első rész eseményei után játszódik. Sally immár anya, és lányai kezdik felfedezni saját életüket és persze a család nem éppen hétköznapi örökségét. Az egyik lány, akit Joey King alakít, rábukkan az Owens család sötét múltjára, miközben saját varázserejét is felfedezi. A probléma csak az, hogy az évszázados átok még mindig él, és most már a következő generáció jövőjét is veszélybe sodorja.

A folytatás rendezője Susanne Bier, akit sokan a Madarak a dobozban című film miatt is ismerhetnek. A forgatókönyvet Akiva Goldsman és Georgia Pritchett írták, részben Alice Hoffman nagyszerű könyvsorozatára építve. A történetben ráadásul új karakterek is feltűnnek, akiket többek között Maisie Williams (akit a Trónok harcából már ismerhetünk), Lee Pace és Xolo Maridueña alakítanak.

Átkozott boszorkák 2. előzetes

A trailer hangulata egyszerre nosztalgikus és titokzatos. A holdfényes varázslatok, családi titkok és egy sötét átok, amely generációkon át kísérti az Owenseket. Úgy tűnik, a nővéreknek most már nemcsak saját életükért, hanem a család teljes jövőjéért kell harcolniuk. Na és persze a szerelem kérdése pedig még mindig kínos csendet teremt a levegőben. 

Az Átkozott boszorkák 2. itthoni bemutatója szeptember 10-én várható, és minden jel arra utal, hogy a kultfilm rajongói végre megkapják azt a folytatást, amire közel három évtizede várnak. Sőt, talán még Nicole Kidman mimikája is visszatérhet egy időre, de ez még kérdéses. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu