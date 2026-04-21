Ő volt a teniszpályák királynője, ma a vörös szőnyegen tündököl: Maria Sharapovára rá sem lehet ismerni - Fotó

Bár a teniszpályák egykori királynője manapság csak elvétve mutatkozik a nyilvánosság előtt, a hétvégén Los Angelesben bebizonyította, hogy bár a sportból visszavonult, a vörös szőnyegen még mindig igazi stílusikon. Nézd meg, mit viselt Maria Sharapova a tudományos élet Oscar-gáláján!

Elképesztő formában jelent meg Maria Sharapova a Breakthrough Prize gálán.

Maria Sharapova divatikon fényében Április 19-én rendezték meg a 12. Brekthrough Prize gálát, amelyen többek között Gigi Hadid, Salma Hayek, Anne Hataway és Paris Hilton is részt vett.

A vörös szőnyegen a szebbnél szebb estélyiket láthattunk, de mind közül kitűnt Maria Sharapova visszavonult teniszezőnő.

Mutatjuk, mit viselt a 39 éves sportlegenda!

Szombat este Hollywood fényei alatt tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Breakthrough Prize gálát, ahol a génterápia, a neurodegeneratív betegségek és az elméleti fizika területén áttörést elérő tudósokat ünnepelték. A ‘tudomány Oscarjaként’ emlegetett eseményen a tech-világ óriásai, üzletemberek, sportolók és a hírességek krémje gyűlt össze, hogy tisztelegjenek az emberi haladás úttörői előtt. Az ünnepélyes díjátadót megelőző vörös szőnyeges bevonulás azonban nemcsak a zseniális elmékről, hanem a divatpillanatokról is szólt.

A teniszcsillag, akit ritkán látni

Különleges alkalom ez a rajongók számára, hiszen a korábbi világelső rendkívül ritkán mutatkozik nagyszabású társasági eseményeken. Maria Sharapova, aki a mai napig elképesztő formában van, tudatosan válogatja meg a nyilvános szerepléseit, így minden megjelenése valódi divatpillanattá válik. Mostani választása is a visszafogott eleganciát tükrözte: a ruhát egyszerű fekete borítéktáskával és klasszikus hegyes orrú cipővel párosította, hagyva, hogy a ruha részletgazdag kidolgozása érvényesüljön. Ez a fajta tudatos stílusérzék az, ami miatt Maria még évekkel a visszavonulása után is igazi ikon maradt, nemcsak a pályán, hanem az öltözködésben is.

Maria Sharapova ruhája a Breakthrough Prize gála vörös szőnyegén.

Az ikon egy különleges Rodarte ruhát választott az áprilisi eseményre, amely azonnal magára vonta a tekinteteket. Bár a márka jellegzetes sziluettje nagyon nosztalgikus, megjelenése mégis frissnek hatott. A ruha felsőrésze finom, áttetsző fekete csipkéből készült, mélyen dekoltált, romantikus ívvel. Ezzel éles kontrasztot alkotott a szoknyarész: a fényes, fekete selyemszatént sárga és rózsaszín virágminták díszítették. A megjelenést a strukturált puffos ujjak tették teljessé, amelyek modern volument kölcsönöztek az alakjának, miközben harmonizáltak a szoknya mintázatával. Maria Sharapova sminkjét visszafogottan füstösre festették, amely tökéletesen kihangsúlyozta igéző zöld szemét.