Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 21., kedd Konrád

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Breakthrough Prize

Ő volt a teniszpályák királynője, ma a vörös szőnyegen tündököl: Maria Sharapovára rá sem lehet ismerni - Fotó

Getty Images -
Breakthrough Prize Maria Sharapova vörös szőnyeg
Visszavonult teniszezőnő vagy igazi divatikon? Maria Sharapova beragyogta a Breakthrough Prize gála vörös szőnyegét. Mutatjuk, milyen elképesztő formában van a 39 éves sportlegenda!

Bár a teniszpályák egykori királynője manapság csak elvétve mutatkozik a nyilvánosság előtt, a hétvégén Los Angelesben bebizonyította, hogy bár a sportból visszavonult, a vörös szőnyegen még mindig igazi stílusikon. Nézd meg, mit viselt Maria Sharapova a tudományos élet Oscar-gáláján! 

Maria Sharapova
Elképesztő formában jelent meg Maria Sharapova a Breakthrough Prize gálán.
Forrás:  Getty Image

Maria Sharapova divatikon fényében 

  • Április 19-én rendezték meg a 12. Brekthrough Prize gálát, amelyen többek között Gigi Hadid, Salma Hayek, Anne Hataway és Paris Hilton is részt vett. 
  • A vörös szőnyegen a szebbnél szebb estélyiket láthattunk, de mind közül kitűnt Maria Sharapova visszavonult teniszezőnő. 
  • Mutatjuk, mit viselt a 39 éves sportlegenda! 

Szombat este Hollywood fényei alatt tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Breakthrough Prize gálát, ahol a génterápia, a neurodegeneratív betegségek és az elméleti fizika területén áttörést elérő tudósokat ünnepelték. A ‘tudomány Oscarjaként’ emlegetett eseményen a tech-világ óriásai, üzletemberek, sportolók és a hírességek krémje gyűlt össze, hogy tisztelegjenek az emberi haladás úttörői előtt. Az ünnepélyes díjátadót megelőző vörös szőnyeges bevonulás azonban nemcsak a zseniális elmékről, hanem a divatpillanatokról is szólt. 

A teniszcsillag, akit ritkán látni 

Különleges alkalom ez a rajongók számára, hiszen a korábbi világelső rendkívül ritkán mutatkozik nagyszabású társasági eseményeken. Maria Sharapova, aki a mai napig elképesztő formában van, tudatosan válogatja meg a nyilvános szerepléseit, így minden megjelenése valódi divatpillanattá válik. Mostani választása is a visszafogott eleganciát tükrözte: a ruhát egyszerű fekete borítéktáskával és klasszikus hegyes orrú cipővel párosította, hagyva, hogy a ruha részletgazdag kidolgozása érvényesüljön. Ez a fajta tudatos stílusérzék az, ami miatt Maria még évekkel a visszavonulása után is igazi ikon maradt, nemcsak a pályán, hanem az öltözködésben is. 

Breakthrough prize Maria Sharapova
Maria Sharapova ruhája a Breakthrough Prize gála vörös szőnyegén.
Forrás:  Getty Image

 

Az ikon egy különleges Rodarte ruhát választott az áprilisi eseményre, amely azonnal magára vonta a tekinteteket. Bár a márka jellegzetes sziluettje nagyon nosztalgikus, megjelenése mégis frissnek hatott. A ruha felsőrésze finom, áttetsző fekete csipkéből készült, mélyen dekoltált, romantikus ívvel. Ezzel éles kontrasztot alkotott a szoknyarész: a fényes, fekete selyemszatént sárga és rózsaszín virágminták díszítették. A megjelenést a strukturált puffos ujjak tették teljessé, amelyek modern volument kölcsönöztek az alakjának, miközben harmonizáltak a szoknya mintázatával. Maria Sharapova sminkjét visszafogottan füstösre festették, amely tökéletesen kihangsúlyozta igéző zöld szemét.

Maria Sharapova 2026
A ritkán látott 39 éves teniszezőnő, Maria Sharapova.
Forrás:  Getty Image

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu