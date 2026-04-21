Friss! Bármelyik percben megszülethet Bangó margit ükunokája

Újabb kisfiú érkezésére készül a Jellinek család, így Bangó Margit hamarosan már az ükunokáját is a karjába veheti. Emilio és Tina lánya, Gáspár Tina és Dani Norbert hamarosan szülők lesznek. Az ifjú házasok az esküvőjükön jelentették be, hogy első gyermeküket várják. Azóta az is kiderült, hogy fiuk lesz, akit az édesapja után Norbertnek neveznek el.

Foró: Borsonline

Bangó Margit otthon izgul a dédunokájáért

Április 21-én délelőtt a leendő nagyszülők a kórházból adtak helyzetjelentést. Emilio örömmel újságolta: „Szép jó reggelt mindenkinek, ma van a nagy nap!”

A meghatottságtól Jellinek Tina is alig találta a szavakat. „Szülünk, te jó isten, el sem hiszem!” – mondta, majd arról is beszélt, mennyire felfokozott hangulatban telt az éjszaka. „Nagyon izgatottak vagyunk! Másfél-két óra alvás után reggel megérkezünk a kórházba. Most zajlanak a vizsgálatok… Nem tudjuk még a pontos időpontot, mikor kerül a császárra a sor” – fogalmazott.

Bangó Margit otthonról követi az eseményeket, de folyamatos kapcsolatban van a családdal. Tina erről mosolyogva mesélt: „Zsebkendővel bekészültem bőven. Várjuk a család többi tagja érkezését. Mamával telefonon tartjuk a kapcsolatot, mert ő otthon van. Perceként hívogat minket, mi pedig percenként mondjuk, hogy: mama, még mi sem tudunk semmit! De a mai nap folyamán már a kezünkben tarthatjuk a kisunokánkat! Az ember a gyerekéért százszor jobban izgul, mint bármi másért…” – idézte Tinát elérzékenyülve a Borsonline.

