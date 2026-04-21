2026. ápr. 21., kedd

Hatalmas mellei miatt tiltották ki az Instagramról a fiatal nőt, pedig komoly betegségben szenved

gigantomastia mellméret
Nagy Kata
2026.04.21.
Egy fiatal nő története tartja lázban az internetezőket, akinek 30 kiló leadása után még nagyobbak lettek az egyébként is terebélyes keblei. A gigantomastia betegségben szenvedő Tianna életét valósággal megkeseríti az állapota, pláne, hogy sokan azt hiszik, az egészet csupán kitalálta.

A gigantomastia betegség nem csupán esztétikai probléma, hanem komoly egészségügyi kihívás, amely gyakran sebészeti megoldást igényel. Az érintettek fizikai terhelése drasztikusan megnőhet a mellszövet túlzott súlya miatt, emellett pedig pszichés megterheléssel is számolni kell.

A gigantomastia betegségen szenvedő Tianna Moon
A gigantomastia betegségben szenvedő Tianna Moon hiába fogyott, bizonyos testrészei csak még nagyobbak lettek. 
Gigantomastia betegség keseríti meg a fiatal nő életét 

  • A 30 éves Tianna Moon közel 30 kilótól szabadult meg az utóbbi időben. 
  • A mellei azonban ahelyett, hogy kisebbek lettek volna, csak nőttek.
  • Kiderült, hogy Tianna gigatomastiában szenved, ám a diagnózis ellenére sokan plasztikai beavatkozással gyanúsítják. 

Az amerikai Tianna Moon életét egy ritka betegség keseríti meg: a gigantomastia egy hormonális eredetű probléma, ami a mell kóros nagy mértékű és gyors növekedéséhez vezet és aminek következtében a 30 éves nő ma már fájdalmakat él át a keblei mérete miatt. Tianna elmondása szerint a változás évekkel ezelőtt kezdődött és azóta sem állt meg: a mellei olyan mértékben növekedtek, hogy ma már a legegyszerűbb hétköznapi tevékenységek – mint a mozgás, az öltözködés vagy akár a hosszabb séta – is komoly kihívást jelentenek számára.

A fizikai terhek mellett ugyanakkor a lelki teher is jelentős: Tinnát ugyanis lépten-nyomon megbámulják és a közösségi média felületeken is sok bántó megjegyzést kap. 

Sőt, arra is volt példa, hogy kitiltották az Instagramról, mivel többen azzal gyanúsították, hogy a mesterséges intelligencia segítségével varázsolja magára a hatalmas melleket. A fiatal nő azóta próbálja hangsúlyozni, hogy az állapota egy egészségügyi probléma, nem pedig tudatos döntés vagy egy önkifejezési forma és próbál kapcsolatba lépni a sorstársaival, hogy támogassák egymást.

Tianna Moon. // A woman has told how her natural 34NN cup breasts will not stop growing due to a rare condition. Tianna Moon, suffers from gigantomastia – a rare condition which causes rapid breast tissue growth. She says it “could be possible” she has the biggest boobs in Britain and does not know any other women with gigantomastia. Finding a bra is impossible for Tianna with the largest size she can find leaving her with cuts and infections under her ribs. Photo released 02/02/2026
Tianna mellmérete komoly fájdalmat okoz számára. 
Az orvosok szerint az ilyen jellegű állapotok hátterében hormonális egyensúlyzavarok vagy ritka szöveti reakciók állhatnak. A kezelés gyakran összetett, és sok esetben sebészeti beavatkozás is szóba kerül, különösen akkor, ha a fizikai terhelés már jelentősen rontja az életminőséget.

Tianna mellei jelenleg az angol méretezés szerint 34 NN méretűek, ami európai méretezés szerint nagyjából 75 P- 75 Q kosárra fordítható le, ami már azért is beszédes, mert a melltartók gyártása a legtöbb esetben J kosárnál megáll.

Bár Tinna helyzete továbbra is nehéz, bízik abban, hogy a története segít másoknak is megérteni kóros mellnövekedéssel élők mindennapjait. Célja, hogy csökkentse az előítéleteket és nagyobb elfogadást harcoljon ki azok számára, akik valamilyen ritka orvosi állapottal kénytelenek együtt élni. 

