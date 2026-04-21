Hatalmas mellei miatt tiltották ki az Instagramról a fiatal nőt, pedig komoly betegségben szenved

A gigantomastia betegség nem csupán esztétikai probléma, hanem komoly egészségügyi kihívás, amely gyakran sebészeti megoldást igényel. Az érintettek fizikai terhelése drasztikusan megnőhet a mellszövet túlzott súlya miatt, emellett pedig pszichés megterheléssel is számolni kell.
Gigantomastia betegség keseríti meg a fiatal nő életét
- A 30 éves Tianna Moon közel 30 kilótól szabadult meg az utóbbi időben.
- A mellei azonban ahelyett, hogy kisebbek lettek volna, csak nőttek.
- Kiderült, hogy Tianna gigatomastiában szenved, ám a diagnózis ellenére sokan plasztikai beavatkozással gyanúsítják.
Az amerikai Tianna Moon életét egy ritka betegség keseríti meg: a gigantomastia egy hormonális eredetű probléma, ami a mell kóros nagy mértékű és gyors növekedéséhez vezet és aminek következtében a 30 éves nő ma már fájdalmakat él át a keblei mérete miatt. Tianna elmondása szerint a változás évekkel ezelőtt kezdődött és azóta sem állt meg: a mellei olyan mértékben növekedtek, hogy ma már a legegyszerűbb hétköznapi tevékenységek – mint a mozgás, az öltözködés vagy akár a hosszabb séta – is komoly kihívást jelentenek számára.
A fizikai terhek mellett ugyanakkor a lelki teher is jelentős: Tinnát ugyanis lépten-nyomon megbámulják és a közösségi média felületeken is sok bántó megjegyzést kap.
Sőt, arra is volt példa, hogy kitiltották az Instagramról, mivel többen azzal gyanúsították, hogy a mesterséges intelligencia segítségével varázsolja magára a hatalmas melleket. A fiatal nő azóta próbálja hangsúlyozni, hogy az állapota egy egészségügyi probléma, nem pedig tudatos döntés vagy egy önkifejezési forma és próbál kapcsolatba lépni a sorstársaival, hogy támogassák egymást.
Az orvosok szerint az ilyen jellegű állapotok hátterében hormonális egyensúlyzavarok vagy ritka szöveti reakciók állhatnak. A kezelés gyakran összetett, és sok esetben sebészeti beavatkozás is szóba kerül, különösen akkor, ha a fizikai terhelés már jelentősen rontja az életminőséget.
Tianna mellei jelenleg az angol méretezés szerint 34 NN méretűek, ami európai méretezés szerint nagyjából 75 P- 75 Q kosárra fordítható le, ami már azért is beszédes, mert a melltartók gyártása a legtöbb esetben J kosárnál megáll.
Bár Tinna helyzete továbbra is nehéz, bízik abban, hogy a története segít másoknak is megérteni kóros mellnövekedéssel élők mindennapjait. Célja, hogy csökkentse az előítéleteket és nagyobb elfogadást harcoljon ki azok számára, akik valamilyen ritka orvosi állapottal kénytelenek együtt élni.
