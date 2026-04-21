Így készítsd el Katalin hercegné kedvenc desszertjét: mind a tíz ujjadat megnyalod utána

A brit desszertek közül Katalin hercegné legnagyobb kedvence a sticky toffee pudding, vagy magyar nevén a ragacsos karamellpuding. Ne tévesszen meg a neve, ugyanis ez az édesség valójában egy omlós piskóta, amit karamellás öntettel és vanília fagylalttal tálalnak.

Katalin hercegné kedvenc desszertje, a ragacsos karamellpuding.

Vilmos herceg is megerősítette, hogy Katalin hercegné kedvenc desszertje a sticky toffee pudding, azaz a ragacsos karamellpuding.

A desszertet 1907-ben alkották meg először, mára az Egyesült Királyság egyik népszerű finomságává vált.

A karamellszósszal leöntött piskótát vanília fagyival tálalják.

Katalin hercegné kedvenc desszertjének receptje

A sticky toffee puddingot, azaz a ragacsos karamellpudingot 1907-ben alkották meg először, de csak a '70-es években vált népszerűvé Francis Coulson és Robert Lee séfeknek köszönhetően. Bár ha mi, magyarok meghalljuk a puding szót, egyből egy krémes édesség jut eszünkbe, amit akár a diétádba is beilleszthetsz, ám a britek a piskótára használják ezt a kifejezést.

A brit királyi család egykori séfje, Darren McGrady egy videóban mesélt arról, hogy sosem főzött Katalin hercegnére, úgy tudja, ez az édesség a kedvence. Ezt Vilmos herceg is megerősítette egy királyi látogatása során, pont Darren Watson séffel beszélgetett a kedvenc édességeikről, miközben a hercegnek megmutatták a Duchy College kávézóját, erről a Hello! magazin számolt be. Míg Katalin a karamellás finomságért rajong, addig a herceg a csokis különlegességeknek nem tud ellenállni.

Hozzávalók

A piskótához

225 gramm datolya kimagozva

1 teáskanál szódabikarbóna

85 gramm vaj

140 gramm barna cukor

2 evőkanál méz

1 evőkanál vaníliaaroma

175 gramm liszt

2 tojás

2 evőkanál melasz, de akár mézzel is helyettesíthető

1 csipet só

A karamellöntethez

150 gramm barna cukor

100 gramm vaj

225 ml habtejszín

1 evőkanál vaníliaaroma

1 csipet só

Elkészítés

A kimagozott datolyát tedd egy lábasba és öntsd fel 175 ml vízzel. Addig főzd, amíg szétfő, majd vedd le a tűzről és egy botmixer segítségével keverd krémes állagúra. A szobahőmérsékletűre puhult vajhoz add hozzá a 140 gramm cukrot, majd keverd habosra. Ezután add hozzá a melaszt vagy mézet, a vaníliaaromát, majd a két tojást, miután összekeverted, hozzáadhatod a datolyamasszát is. Ezután jöhet a tészta többi összetevője is, a liszt, a szódabikarbóna, a só és a sütőpor. Ebből keverj ki egy csomómentes tésztát. 180 fokos, előremelegített sütőben egy kivajazott tepsiben süsd ki a tésztát. Körülbelül 25-30 perc alatt elkészül, de javasoljuk a tűpróbát. Az öntet elkészítésekor olvaszd fel egy lábasban a 150 gramm cukrot és a 100 gramm vajat. Miután elkezd forrni, add hozzá a habtejszínt és a sót, majd vedd takarékra. Addig főzd, amíg nem lesz ilyen szirupos állaga. A kisült piskóta tetejét szurkáld meg tűvel, majd öntsd le a már kihűlt karamellöntettel, de egy részét hagyd meg a tálaláshoz.

Extra tipp: a tálaláskor a karamellás süti mellé akár egy gombóc vanília fagylaltot is rakhatsz.