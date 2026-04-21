Így készítsd el Katalin hercegné kedvenc desszertjét: mind a tíz ujjadat megnyalod utána

Laci Patricia
2026.04.21.
Valami brit különlegességre vágysz? Mutatjuk, hogy készítsd el otthon Katalin hercegné kedvenc desszertjét, a ragacsos karamellpudingot.

A brit desszertek közül Katalin hercegné legnagyobb kedvence a sticky toffee pudding, vagy magyar nevén a ragacsos karamellpuding. Ne tévesszen meg a neve, ugyanis ez az édesség valójában egy omlós piskóta, amit karamellás öntettel és vanília fagylalttal tálalnak.

  • Vilmos herceg is megerősítette, hogy Katalin hercegné kedvenc desszertje a sticky toffee pudding, azaz a ragacsos karamellpuding.
  • A desszertet 1907-ben alkották meg először, mára az Egyesült Királyság egyik népszerű finomságává vált.
  • A karamellszósszal leöntött piskótát vanília fagyival tálalják.

Katalin hercegné kedvenc desszertjének receptje

A sticky toffee puddingot, azaz a ragacsos karamellpudingot 1907-ben alkották meg először, de csak a '70-es években vált népszerűvé Francis Coulson és Robert Lee séfeknek köszönhetően. Bár ha mi, magyarok meghalljuk a puding szót, egyből egy krémes édesség jut eszünkbe, amit akár a diétádba is beilleszthetsz, ám a britek a piskótára használják ezt a kifejezést.

A brit királyi család egykori séfje, Darren McGrady egy videóban mesélt arról, hogy sosem főzött Katalin hercegnére, úgy tudja, ez az édesség a kedvence. Ezt Vilmos herceg is megerősítette egy királyi látogatása során, pont Darren Watson séffel beszélgetett a kedvenc édességeikről, miközben a hercegnek megmutatták a Duchy College kávézóját, erről a Hello! magazin számolt be. Míg Katalin a karamellás finomságért rajong, addig a herceg a csokis különlegességeknek nem tud ellenállni.

Hozzávalók

A piskótához

  • 225 gramm datolya kimagozva
  • 1 teáskanál szódabikarbóna
  • 85 gramm vaj
  • 140 gramm barna cukor
  • 2 evőkanál méz
  • 1 evőkanál vaníliaaroma
  • 175 gramm liszt
  • 2 tojás
  • 2 evőkanál melasz, de akár mézzel is helyettesíthető
  • 1 csipet só

A karamellöntethez

  • 150 gramm barna cukor
  • 100 gramm vaj
  • 225 ml habtejszín
  • 1 evőkanál vaníliaaroma
  • 1 csipet só

Elkészítés

  1. A kimagozott datolyát tedd egy lábasba és öntsd fel 175 ml vízzel. Addig főzd, amíg szétfő, majd vedd le a tűzről és egy botmixer segítségével keverd krémes állagúra.
  2. A szobahőmérsékletűre puhult vajhoz add hozzá a 140 gramm cukrot, majd keverd habosra. Ezután add hozzá a melaszt vagy mézet, a vaníliaaromát, majd a két tojást, miután összekeverted, hozzáadhatod a datolyamasszát is. Ezután jöhet a tészta többi összetevője is, a liszt, a szódabikarbóna, a só és a sütőpor. Ebből keverj ki egy csomómentes tésztát.
  3. 180 fokos, előremelegített sütőben egy kivajazott tepsiben süsd ki a tésztát. Körülbelül 25-30 perc alatt elkészül, de javasoljuk a tűpróbát.
  4. Az öntet elkészítésekor olvaszd fel egy lábasban a 150 gramm cukrot és a 100 gramm vajat. Miután elkezd forrni, add hozzá a habtejszínt és a sót, majd vedd takarékra. Addig főzd, amíg nem lesz ilyen szirupos állaga.
  5.  A kisült piskóta tetejét szurkáld meg tűvel, majd öntsd le a már kihűlt karamellöntettel, de egy részét hagyd meg a tálaláshoz.

Extra tipp: a tálaláskor a karamellás süti mellé akár egy gombóc vanília fagylaltot is rakhatsz.

