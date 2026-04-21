Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 21., kedd Konrád

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
születésnap

Fiatalon is csodálatos volt – Ma lenne 100 éves II. Erzsébet királynő

AFP - TIM OCKENDEN
születésnap II. Erzsébet királynő brit királyi család
Jónás Ágnes
2026.04.21.
Vannak életek, amelyek azon túl, hogy inspirálóak, irányt is mutatnak generációk számára. II. Erzsébet királynő különlegessége nem csupán abban rejlett, hogy történelmi időszakokon átívelve uralkodott, hanem abban a rendíthetetlen kötelességtudatban is, amellyel szerepét betöltötte. Születésének 100. évfordulóján rá, az erős nőre emlékezünk, aki biztos pontot jelentett egy folyamatosan változó világban.

Rendíthetetlen nyugalommal és szilárdsággal tartotta egyben a monarchiát. II. Erzsébet királynő öröksége 100 év után is él, és nemcsak az intézményekben, amelyeket képviselt, hanem azokban az apró részletekben is, ahogyan jelen volt a világban: egy mosolyban, egy integetésben, vagy egy gondosan megválasztott ruhában. 

II. Erzsébet királynő 2016-ban.
II. Erzsébet királynő 2016-ban is frissen, szellemileg kiegyensúlyozottan.
Forrás: Getty Images Europe

II. Erzsébet királynő ma lenne 100 éves 

  • Erzsébet Alexandra Mária 1926. április 21-én hajnalban, 2 óra 40 perckor született.
  • Bár születésekor csupán harmadik volt a trónöröklési sorrendben, a történelem egészen új, felelős szerepet szánt neki.
  • Ikonikus ruhái – a koronázási díszruhától az esküvői kreációig – nemcsak szépségükkel, hanem szimbolikájukkal is üzentek, és örökre beírták magukat a divattörténetbe. 

Erzsébet Alexandra Mária 1926. április 21-én született Londonban, York hercege és hercegnéje első gyermekeként. Bár születésekor csupán harmadik volt a trónöröklési sorrendben, 1936 új fejezetet nyitott az addig idilli családi életben. Erzsébet nagyapja, V. György király elhunyt, trónját pedig legidősebb fia, VIII. Edward örökölte, ő azonban lemondott a trónról, így a trón Erzsébet apjáé lett. Ez egyet jelentett azzal, hogy Erzsébet lett az Egyesült Királyság jövendő uralkodója.

1946-ban II. Erzsébet királynő
A fiatal Erzsébet, még mielőtt II. Erzsébet királynő lett volna. 
Forrás: Hulton Royals Collection

II. Erzsébet fiatalon is csodálatos volt

Erzsébet és húga otthon tanultak, többek között történelmet, irodalmat, zenét és francia nyelvet. Rajongott a sportokért, különösen az úszásért, és 13 évesen meg is nyerte a Londoni Fürdőklub bajnokságát. Gyerekként is empatikus és nyitott volt, különösen a kutyákért és a lovakért rajongott. Első corgi kutyáját a 18. születésnapjára kapta. 

II. Erzsébet királynő corgival.
Fiatalon is a letisztult, klasszikus darabokat szerette viselni.
Forrás: Getty/Bettmann

Különleges kisugárzással rendelkezett, és bár nem trónörökösnek született, hamar megtanulta, mit jelent a kötelesség és a szolgálat. Hercegnőként elsősorban klasszikus szabású ruhákat viselt: térd alá érő, karcsúsított derekú darabokat, finoman, amelyek kiemelték alakját. 

Folyamatosan képezte magát, hogy politikai tudását növelje, és hogy még nagyobb hasznára legyen országának. Külföldi utazásaival kapcsolatban forradalmasította a városi sétát, aminek köszönhetően több hétköznapi emberrel is találkozhatott − elődei ilyet nem csináltak korábban.

Imádta a vidéki életet, mindig is rengeteg időt töltött a már említett nyári rezidenciáján Balmoralban, ahol lovaglással és kutyasétáltatással kapcsolódott ki. Talán ez volt hosszú életének titka.

2006, II. Erzsébet királynő lovagol
Nem jelentett neki gondot a lovaglás még idősebb korában sem.
Forrás: Getty Images Europe

Ezért imádjuk II. Erzsébet királynő koronázási ruháját

II. Erzsébet királynő 1953-ban magára öltötte a világ egyik legkáprázatosabb ruháját. A koronázási ruhát Norman Hartnell tervezte, méghozzá úgy, hogy a selyemruhát a Nemzetközösség országainak hímzett virágai, valamint arany- és ezüstszálak, gyöngyök és kristályok díszítették. A klasszikus szabásvonal időtlen eleganciát sugárzott, ugyanakkor megfelelt a koronázási etikett szigorú előírásainak is.

II. Erzsébet királynő koronázási ruhája
II. Erzsébet királynő koronázási ruhája kiállítva.
Forrás:  Getty Image

Erzsébet királynő esküvői ruhájában csak úgy tündökölt

1947-ben, amikor Erzsébet hercegnő feleségül ment Fülöp herceghez, a világ még a háború utáni nehézségekkel küzdött. Esküvői ruhája azonban reményt és újjászületést sugárzott, és szintén Norman Hartnell keze munkáját dicsérte. A selyemből készült, finom gyöngyökkel és kristályokkal ékesített ruhakölteményt a tavasz ihlette, és úgy illett II. Erzsébetre, mintha ráöntötték volna. Méltóságteljesen vonult benne, ragyogása és visszafogott eleganciája pedig az egész világot elbűvölte.

II. Erzsébet királynő esküvői ruhája
II. Erzsébet királynő ebben a csodálatos esküvői ruhában mondta ki a boldogító igent Fülöp edinburghi hercegnek.
Forrás:  Getty Images

II. Erzsébet stílusát uralkodása alatt végig a visszafogott és időtálló elegancia és az élénk színek finom egyensúlya jellemezte. Előszeretettel jelent meg a nyilvánosság előtt egyszínű kosztümökben, karakteres kalapokkal és brossokkal párosítva. 

2015 II. Erzsébet királynő
Öltözékének színe, fazonja és minden apró részlete tudatosan megkomponált munka gyümölcse volt. 
Forrás: Getty Images Europe

A 100. születésnap

A földi életből 2022. szeptember 8-án, a balmorali kastély falai között, családja körében távozott. II. Erzsébet királynő születésének 100. évfordulóján megható üzenetben tisztelgett édesanyja emléke előtt Károly király, egyúttal megerősítette saját uralkodói küldetését is. Arra kérte az embereket, hogy ezen a jelentős napon ne elsősorban a veszteségre figyeljenek, hanem a tartalmas életútra és arra az örökségre, amelyet II. Erzsébet hátrahagyott.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
