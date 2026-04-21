Fiatalon is csodálatos volt – Ma lenne 100 éves II. Erzsébet királynő

Rendíthetetlen nyugalommal és szilárdsággal tartotta egyben a monarchiát. II. Erzsébet királynő öröksége 100 év után is él, és nemcsak az intézményekben, amelyeket képviselt, hanem azokban az apró részletekben is, ahogyan jelen volt a világban: egy mosolyban, egy integetésben, vagy egy gondosan megválasztott ruhában.

II. Erzsébet királynő 2016-ban is frissen, szellemileg kiegyensúlyozottan.

II. Erzsébet királynő ma lenne 100 éves Erzsébet Alexandra Mária 1926. április 21-én hajnalban, 2 óra 40 perckor született.

Bár születésekor csupán harmadik volt a trónöröklési sorrendben, a történelem egészen új, felelős szerepet szánt neki.

Ikonikus ruhái – a koronázási díszruhától az esküvői kreációig – nemcsak szépségükkel, hanem szimbolikájukkal is üzentek, és örökre beírták magukat a divattörténetbe.

Erzsébet Alexandra Mária 1926. április 21-én született Londonban, York hercege és hercegnéje első gyermekeként. Bár születésekor csupán harmadik volt a trónöröklési sorrendben, 1936 új fejezetet nyitott az addig idilli családi életben. Erzsébet nagyapja, V. György király elhunyt, trónját pedig legidősebb fia, VIII. Edward örökölte, ő azonban lemondott a trónról, így a trón Erzsébet apjáé lett. Ez egyet jelentett azzal, hogy Erzsébet lett az Egyesült Királyság jövendő uralkodója.

A fiatal Erzsébet, még mielőtt II. Erzsébet királynő lett volna.

II. Erzsébet fiatalon is csodálatos volt

Erzsébet és húga otthon tanultak, többek között történelmet, irodalmat, zenét és francia nyelvet. Rajongott a sportokért, különösen az úszásért, és 13 évesen meg is nyerte a Londoni Fürdőklub bajnokságát. Gyerekként is empatikus és nyitott volt, különösen a kutyákért és a lovakért rajongott. Első corgi kutyáját a 18. születésnapjára kapta.

Fiatalon is a letisztult, klasszikus darabokat szerette viselni.

Különleges kisugárzással rendelkezett, és bár nem trónörökösnek született, hamar megtanulta, mit jelent a kötelesség és a szolgálat. Hercegnőként elsősorban klasszikus szabású ruhákat viselt: térd alá érő, karcsúsított derekú darabokat, finoman, amelyek kiemelték alakját.

Folyamatosan képezte magát, hogy politikai tudását növelje, és hogy még nagyobb hasznára legyen országának. Külföldi utazásaival kapcsolatban forradalmasította a városi sétát, aminek köszönhetően több hétköznapi emberrel is találkozhatott − elődei ilyet nem csináltak korábban.

Imádta a vidéki életet, mindig is rengeteg időt töltött a már említett nyári rezidenciáján Balmoralban, ahol lovaglással és kutyasétáltatással kapcsolódott ki. Talán ez volt hosszú életének titka.