Fiatalon is csodálatos volt – Ma lenne 100 éves II. Erzsébet királynő

Rendíthetetlen nyugalommal és szilárdsággal tartotta egyben a monarchiát. II. Erzsébet királynő öröksége 100 év után is él, és nemcsak az intézményekben, amelyeket képviselt, hanem azokban az apró részletekben is, ahogyan jelen volt a világban: egy mosolyban, egy integetésben, vagy egy gondosan megválasztott ruhában.
II. Erzsébet királynő ma lenne 100 éves
- Erzsébet Alexandra Mária 1926. április 21-én hajnalban, 2 óra 40 perckor született.
- Bár születésekor csupán harmadik volt a trónöröklési sorrendben, a történelem egészen új, felelős szerepet szánt neki.
- Ikonikus ruhái – a koronázási díszruhától az esküvői kreációig – nemcsak szépségükkel, hanem szimbolikájukkal is üzentek, és örökre beírták magukat a divattörténetbe.
Erzsébet Alexandra Mária 1926. április 21-én született Londonban, York hercege és hercegnéje első gyermekeként. Bár születésekor csupán harmadik volt a trónöröklési sorrendben, 1936 új fejezetet nyitott az addig idilli családi életben. Erzsébet nagyapja, V. György király elhunyt, trónját pedig legidősebb fia, VIII. Edward örökölte, ő azonban lemondott a trónról, így a trón Erzsébet apjáé lett. Ez egyet jelentett azzal, hogy Erzsébet lett az Egyesült Királyság jövendő uralkodója.
II. Erzsébet fiatalon is csodálatos volt
Erzsébet és húga otthon tanultak, többek között történelmet, irodalmat, zenét és francia nyelvet. Rajongott a sportokért, különösen az úszásért, és 13 évesen meg is nyerte a Londoni Fürdőklub bajnokságát. Gyerekként is empatikus és nyitott volt, különösen a kutyákért és a lovakért rajongott. Első corgi kutyáját a 18. születésnapjára kapta.
Különleges kisugárzással rendelkezett, és bár nem trónörökösnek született, hamar megtanulta, mit jelent a kötelesség és a szolgálat. Hercegnőként elsősorban klasszikus szabású ruhákat viselt: térd alá érő, karcsúsított derekú darabokat, finoman, amelyek kiemelték alakját.
Folyamatosan képezte magát, hogy politikai tudását növelje, és hogy még nagyobb hasznára legyen országának. Külföldi utazásaival kapcsolatban forradalmasította a városi sétát, aminek köszönhetően több hétköznapi emberrel is találkozhatott − elődei ilyet nem csináltak korábban.
Imádta a vidéki életet, mindig is rengeteg időt töltött a már említett nyári rezidenciáján Balmoralban, ahol lovaglással és kutyasétáltatással kapcsolódott ki. Talán ez volt hosszú életének titka.
Ezért imádjuk II. Erzsébet királynő koronázási ruháját
II. Erzsébet királynő 1953-ban magára öltötte a világ egyik legkáprázatosabb ruháját. A koronázási ruhát Norman Hartnell tervezte, méghozzá úgy, hogy a selyemruhát a Nemzetközösség országainak hímzett virágai, valamint arany- és ezüstszálak, gyöngyök és kristályok díszítették. A klasszikus szabásvonal időtlen eleganciát sugárzott, ugyanakkor megfelelt a koronázási etikett szigorú előírásainak is.
Erzsébet királynő esküvői ruhájában csak úgy tündökölt
1947-ben, amikor Erzsébet hercegnő feleségül ment Fülöp herceghez, a világ még a háború utáni nehézségekkel küzdött. Esküvői ruhája azonban reményt és újjászületést sugárzott, és szintén Norman Hartnell keze munkáját dicsérte. A selyemből készült, finom gyöngyökkel és kristályokkal ékesített ruhakölteményt a tavasz ihlette, és úgy illett II. Erzsébetre, mintha ráöntötték volna. Méltóságteljesen vonult benne, ragyogása és visszafogott eleganciája pedig az egész világot elbűvölte.
II. Erzsébet stílusát uralkodása alatt végig a visszafogott és időtálló elegancia és az élénk színek finom egyensúlya jellemezte. Előszeretettel jelent meg a nyilvánosság előtt egyszínű kosztümökben, karakteres kalapokkal és brossokkal párosítva.
A 100. születésnap
A földi életből 2022. szeptember 8-án, a balmorali kastély falai között, családja körében távozott. II. Erzsébet királynő születésének 100. évfordulóján megható üzenetben tisztelgett édesanyja emléke előtt Károly király, egyúttal megerősítette saját uralkodói küldetését is. Arra kérte az embereket, hogy ezen a jelentős napon ne elsősorban a veszteségre figyeljenek, hanem a tartalmas életútra és arra az örökségre, amelyet II. Erzsébet hátrahagyott.
