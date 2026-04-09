Étrend kismamáknak: ha ezt az öt dolgod eszed, magasabb lehet a babád IQ-ja

A várandósság csodás állapot, de tudtad, hogy már ebben a negyven hétben is rengeteget tehetsz gyermeked jövőjéért? Bizony, a kismamaétrend szerepe messze túlmutat a testi egészségen, ugyanis az intelligencia is befolyásolható vele.

Tévhit, hogy kettő helyett kell enned, ha a szíved alatt hordod a kisbabádat. Helyesebb úgy megfogalmazni, hogy a kismamaétrend nagyobb tudatosságot és okosabb döntéseket igényel. A várandósság alatti táplálkozás ugyanis nemcsak a baba testi fejlődésére, de a későbbi kognitív képességeire is hatással lehet. Egyes tápanyagok például kiemelt szerepet játszanak a magzati agy fejlődésében. Mik tehát az ajánlott ételek terhesség alatt? A kutatók szerint öt fontos csoportra érdemes koncentrálni várandósság alatt.

Miben más a kismamaétrend?

A várandósság alatt kerülendő ételekről sok szó esik. Mi most azonban megfordítjuk a dolgot, és felfedjük, hogy melyek az erősen ajánlott ételek terhesség alatt. Pontosabban melyek azok a tápanyagok és vitaminok, amelyeknek ott a helyük egy kismamaétrendben.

A folsav fontossága egyetlen kismama számára sem ismeretlen. Ám a tudatos terhesség nem áll meg a B9-vitaminnál. A kiegyensúlyozott várandós étrend fontosságát sokszor hangsúlyozzák, de nem mindig egyértelmű, mely ételek lehetnek igazán kulcsfontosságúak. Egyes kutatások szerint bizonyos tápanyagokban gazdag fogások kifejezetten támogathatják a magzati agy fejlődését, és akár a későbbi kognitív teljesítményre is hatással lehetnek. Tehát azzal, amit a terhességed alatt eszel, részben befolyásolhatod a babád intelligenciáját.

5 ételcsoport, amit a kismamaétrendnek tartalmaznia kell

1. Omega–3

Az egyik legfontosabb ilyen tápanyag az Omega–3 zsírsav, különösen a DHA. Egy grillezett lazacfilé vagy akár egy tonhalsaláta nemcsak finom várandós fogás, de hozzájárulhat a neuronok megfelelő fejlődéséhez is. Egy korábbi harvardi kutatás szerint azoknak a kismamáknak a babái, akik rendszeresen fogyasztottak Omega–3-ban gazdag halakat, már féléves korban jobb mentális teszteredményeket értek el.

2. Antioxidánsok

A zöldségek és gyümölcsök szintén nem hiányozhatnak az optimális kismamaétrendből. Egy paradicsomos-spenótos saláta vagy egy bogyós gyümölcsökkel teli smoothie rendkívül gazdag az antioxidánsokban. Miért jó ez a babának? Mert ezek a vegyületek segíthetnek megvédeni a magzat fejlődő agyszöveteit. Fontos, hogy a zöldségek és gyümölcsök is alaposan meg legyenek mosva, a legjobb pedig, ha biogazdálkodásból származnak.

3. Fehérje

A fehérje szintén kulcsszerepet játszik a sejtnövekedésben és a hormonális folyamatokban. Egy adag sült csirkemell, pulyka vagy akár egy tartalmas lencseleves ideális fehérjeforrásnak számítanak, ráadásul vasat is biztosítanak a szervezet számára. Az elegendő fehérjebevitel különösen a második és harmadik trimeszterben fontos.

4. Vas

A vasra is érdemes kiemelt figyelmet fordítani várandósság alatt. Egy klasszikus marhamájas pörkölt vagy más vasban gazdag ételek –  tojássárgája, különböző hüvelyesek és olajos magvak – segíthetnek a megfelelő oxigénellátás fenntartásában, ami elengedhetetlen a baba agyának fejlődéséhez.

5. D-vitamin

Végül elérkeztünk a napfényvitaminhoz, amely nemcsak a baba csontjainak, de az idegrendszerének fejlődésében is nagy szerepet játszik. Bár D-vitamint a szervezet napfény hatására képes előállítani, a magas UV-sugárzás miatt nem ajánlott sokat a napon tartózkodni, főleg terhesség alatt. Jó hír, hogy egy kiegyensúlyozott kismamaétrendbe szépen beépíthető a D-vitamin pótlása. Egy tojásos-szardíniás saláta vagy egy lazacos gombás fogás például remek választás lehet.

Mik tehát az ajánlott ételek terhesség alatt?

Nem kell ugyan kettő helyett enned, de sokkal tudatosabban ajánlott összeállítanod a kismamaétrendedet. Az ugyanis, hogy mi kerül várandósság alatt a tányérodra, hosszú távon befolyásolhatja gyermeked jövőjét. Kutatások bizonyítják, hogy a megfelelő mennyiségben bevitt omega–3 zsírsavak, antioxidánsok, fehérje, vas és D-vitamin mind hozzájárulhatnak a baba kognitív fejlődéséhez. Nem egyetlen „csodadiétáról” van szó, hanem tudatos, változatos táplálkozásról.

Az optimális, személyre szabott kismamaétrendedért mindig egyeztess a kezelőorvossal vagy nőgyógyásszal.

