A menstruációs ciklus követése nem új keletű dolog, ám az utóbbi években egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy a ciklushoz kapcsolódó testi és lelki változásokat tudatosan rögzítsük. A PMS – vagyis a menstruációt megelőző napokban jelentkező fizikai és pszichés tünetegyüttes – a nemzetközi szakirodalom szerint a fogamzóképes korú nők jelentős részét érinti. A tünetek súlyossága egyénenként változó, és nem mindenkinél igényel kezelést. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy megfigyeljük a testünk működését: a naplózás segít elkülöníteni a „normális” ciklushoz kapcsolódó változásokat a zavaró, életminőséget rontó panaszoktól.
Mire szolgál a menzesz- és PMS-napló?
A ciklusnapló elsődleges célja a menstruációs ciklus hosszának és rendszerességének követése. Ez önmagában is hasznos információ lehet nőgyógyászati vizsgálat során, különösen rendszertelen ciklus, erős vérzés vagy kimaradó menstruáció esetén.
A PMS-napló ennél többre vállalkozik. A Nemzetközi Nőgyógyászati és Szülészeti Szövetség (FIGO) és más szakmai szervezetek is hangsúlyozzák: a PMS diagnózisának alapja a tünetek ciklikus megjelenésének dokumentálása legalább két egymást követő cikluson át. A panaszoknak a luteális fázisban – vagyis a menstruáció előtti napokban – kell jelentkezniük, majd a vérzés kezdetével enyhülniük vagy megszűnniük. Ezt a mintázatot csak következetes naplózással lehet megbízhatóan kimutatni.
A napló tehát segít:
– felismerni a visszatérő testi tüneteket (például mellfeszülés, puffadás, fejfájás),
– rögzíteni a hangulati változásokat (ingerlékenység, szorongás, levertség),
– elkülöníteni a PMS-t más pszichés vagy testi problémáktól,
– felkészülni a nehezebb napokra, és tudatosan tervezni.
Mit érdemes követni?
A szakirodalom szerint a PMS tünetei lehetnek fizikai és pszichés jellegűek is. A leggyakoribb testi panaszok közé tartozik a mellérzékenység, hasi puffadás, ödémásodás, fejfájás, fáradékonyság, alvászavar vagy étvágyváltozás. Lelki tünetként gyakori az ingerlékenység, hangulatingadozás, sírósság, koncentrációs nehézség.
A naplóban érdemes rögzíteni:
– a menstruáció első és utolsó napját,
– a vérzés erősségét,
– a ciklus hosszát,
– a napi hangulatot rövid jellemzéssel vagy pontozással,
– a fizikai tüneteket,
– az alvás minőségét,
– az esetleges fájdalom mértékét,
– gyógyszerszedést vagy egyéb beavatkozást.
A legfontosabb a rendszeresség. A napi néhány perces bejegyzés hosszú távon értékes mintázatokat rajzol ki.
Mikor segít igazán?
A napló különösen hasznos, ha a tünetek erősek, vagy ha felmerül a premenstruációs diszfóriás zavar (PMDD) gyanúja. Ez a PMS súlyosabb formája, amely a nők kisebb százalékát érinti, és jelentősen befolyásolhatja a munkát, a párkapcsolatot vagy a mindennapi működést. A diagnózis felállításához elengedhetetlen a ciklikus tünetek dokumentálása.
A ciklusnapló segíthet a nőgyógyásznak vagy háziorvosnak abban is, hogy megítélje: szükség van-e hormonvizsgálatra, életmódbeli változtatásra vagy gyógyszeres kezelésre. Emellett a páciens számára is kapaszkodót jelent: ha tudjuk, hogy bizonyos napokon hajlamosabbak vagyunk ingerlékenységre vagy fáradtságra, könnyebben szervezhetjük a fontosabb teendőket.
Papíron vagy online?
A választás személyes preferencia kérdése. A papíralapú napló előnye, hogy kézzel írt formában intimebb, személyesebb élmény lehet, és nem függ technológiától. Sok nő számára a jegyzetfüzetbe írt bejegyzések segítenek a tudatos jelenlétben is.
Az online alkalmazások ezzel szemben emlékeztetőt küldenek, grafikonokat készítenek, és hosszabb időszak adatait is áttekinthetővé teszik, helyettünk elemeznek. Számos cikluskövető applikáció létezik, ezek lehetőséget adnak tünetek rögzítésére is. Fontos azonban tudni, hogy az appok adataiból nem következtethetünk diagnózisra.
A lényeg a következetesség. A ciklus és a PMS naplózása egy eszköz az önismerethez és az egészségtudatos döntésekhez. Ha tudjuk, mi történik a testünkben hónapról hónapra, kevésbé érezzük magunkat kiszolgáltatottnak a hormonális változásoknak. És néha már ennyi is elég ahhoz, hogy a nehéz napok elviselhetőbbé váljanak.
