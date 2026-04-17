A menstruációs ciklus követése nem új keletű dolog, ám az utóbbi években egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy a ciklushoz kapcsolódó testi és lelki változásokat tudatosan rögzítsük. A PMS – vagyis a menstruációt megelőző napokban jelentkező fizikai és pszichés tünetegyüttes – a nemzetközi szakirodalom szerint a fogamzóképes korú nők jelentős részét érinti. A tünetek súlyossága egyénenként változó, és nem mindenkinél igényel kezelést. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy megfigyeljük a testünk működését: a naplózás segít elkülöníteni a „normális” ciklushoz kapcsolódó változásokat a zavaró, életminőséget rontó panaszoktól.

A papíralapú és az online menstruációs naptár is hasznos, nekünk kell eldöntenünk, melyik kényelmesebb

Mire szolgál a menzesz- és PMS-napló?

A ciklusnapló elsődleges célja a menstruációs ciklus hosszának és rendszerességének követése. Ez önmagában is hasznos információ lehet nőgyógyászati vizsgálat során, különösen rendszertelen ciklus, erős vérzés vagy kimaradó menstruáció esetén.

A PMS-napló ennél többre vállalkozik. A Nemzetközi Nőgyógyászati és Szülészeti Szövetség (FIGO) és más szakmai szervezetek is hangsúlyozzák: a PMS diagnózisának alapja a tünetek ciklikus megjelenésének dokumentálása legalább két egymást követő cikluson át. A panaszoknak a luteális fázisban – vagyis a menstruáció előtti napokban – kell jelentkezniük, majd a vérzés kezdetével enyhülniük vagy megszűnniük. Ezt a mintázatot csak következetes naplózással lehet megbízhatóan kimutatni.

A napló tehát segít:

– felismerni a visszatérő testi tüneteket (például mellfeszülés, puffadás, fejfájás),

– rögzíteni a hangulati változásokat (ingerlékenység, szorongás, levertség),

– elkülöníteni a PMS-t más pszichés vagy testi problémáktól,

– felkészülni a nehezebb napokra, és tudatosan tervezni.

Mit érdemes követni?

A szakirodalom szerint a PMS tünetei lehetnek fizikai és pszichés jellegűek is. A leggyakoribb testi panaszok közé tartozik a mellérzékenység, hasi puffadás, ödémásodás, fejfájás, fáradékonyság, alvászavar vagy étvágyváltozás. Lelki tünetként gyakori az ingerlékenység, hangulatingadozás, sírósság, koncentrációs nehézség.