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Ilyen egy hivatásos ölelő munkája - Brutálisan sokat keres megdöbbentő munkájával

Shutterstock - simona pilolla 2
igaz történet hivatás érdekesség ölelés
Nagy Kata
2026.06.13.
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Egy New York-i nő ma már napi néhány órányi munkával többet keres, mint korábban tanárként egész hónap alatt. A furcsa munkák között kevés olyan megosztó létezik, mint a professzionális ölelgetés, a nő szerint azonban a kliensek többsége nem romantikát keres, hanem megértést és közelséget.

Furcsa munkák mindig léteztek, de kevés olyan van, ami ennyire sokkolja az embereket: egy hivatásos ölelgető mesél arról, hogy miért döntött a karrierváltás mellett és hogyan érzi magát ebben a megosztó, új szerepben.

Furcsa munkákat végző Ella Graciano
Ella Graciano nem határolódik el a furcsa munkáktól.
Forrás: Northfoto

Furcsa munkák léteznek, de erre eddig csak kevesen gondoltak: egy hivatásos ölelgető mindennapjai 

Egyre több furcsa, mégis meglepően jól fizető munka bukkan fel a világban, de talán kevés olyan van, ami annyira megosztó, mint a professzionális ölelgető. Bár elsőre sokan valami bizarr fétisre gondolhatnak, az amerikai Ella Love története egészen másról szól: elmagányosodásról, kiégésről és arról, hogy az emberek mennyire vágynak a valódi figyelemre. Az 51 éves nő korábban művésztanárként dolgozott New Yorkban, 13 év után azonban teljesen belefáradt az oktatásba. A túlzsúfolt osztályok, a fegyelmezési problémák és az állandó stressz miatt úgy érezte, mentálisan kezd szétesni. 

Ekkor találkozott egy cikkel a professzionális ölelésről, majd befizetett egy nagyjából 300 dolláros képzésre. Bár akkor még csak mellékállásnak szánta, ma ez a fő munkája. Ella jelenleg óránként körülbelül 150 dollárt kér egy alkalomért, egy jobb évben pedig akár 100 ezer dollárt is megkeres. 

Ami még meglepőbb: állítása szerint naponta átlagban mindössze három órát dolgozik. A találkozók azonban nagyon változóak, van, aki csak egy rövid beszélgetésre és ölelésre érkezik, mások akár egész napos foglalkozásra fizetnek be.

Bár elsőre azt gondolnánk, hogy a kuncsaftok különc figurák, vagy fétiskedvelők, ez Ella szerint egyáltalán nincs így: többnyire jól kereső középkorú férfiak veszik igénybe a szolgáltatásait. 

Sokan házasok, mégsem romantikus kapcsolatot keresnek, inkább az a problémájuk, hogy eltűnt az intimitás az életükből és szükségük van valamiféle stresszoldásra. Nem akarnak viszonyt, egyszerűen csak hiányzik nekik az érintés, az odafigyelés és az, hogy valaki meghallgassa őket. Ella szerint a munkája valójában nem is az ölelésről szól: sokkal inkább érzelmi biztonságot próbál adni azoknak, akik máshol nem tudnak megnyílni. A beszélgetések alatt sok kliens olyan dolgokat mond ki először, amiket korábban senkinek sem mert elmesélni. Az érintés náluk inkább egyfajta eszköz a falak lebontásához. Persze a legtöbb ember fejében rögtön felmerül a kérdés: hol húzódik a határ egy-egy ilyen foglalkozáson? 

Ella hangsúlyozza, hogy minden teljesen plátói: a klienseket előzetesen megszűri, szabályrendszer szerint dolgozik és egyértelmű kereteket állít fel. 

Azt mondja, idővel megtanulta kiszűrni azokat, akik nem megfelelő szándékkal érkeznek.

Egy amerikai nő otthagyta a tanári pályát, és ma már professzionális ölelgetőként dolgozik. A furcsa munkák között is különleges szakmával évente több tízmillió forintnak megfelelő összeget keres, miközben kliensei többsége nem romantikára, hanem figyelemre és emberi kapcsolódásra vágyik. Ella Love szerint a modern világban egyre többen szenvednek a magánytól és az érintés hiányától.

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