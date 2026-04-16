Szteroidos krémek az arcra: mikor tilos és mikor életmentő?

A szteroidos krémek – más néven kortikoszteroid vagy kortikoid készítmények – szintetikus hormonokat tartalmaznak, amelyek a mellékvese által termelt kortizolhoz hasonlóan hatnak. Fő hatásmechanizmusuk a gyulladásos folyamatok gátlása: csökkentik a vörösséget, a duzzanatot, a viszketést és az irritációt.

Szteroidos krém az arcbőrre? Komoly mellékhatásai lehetnek, ha nem jól használod.

Forrás: 123RF

A szteroidos krémek erős gyulladáscsökkentő hatású készítmények.

Az arcon való alkalmazásuk fokozott óvatosságot igényel.

Rövid távon indokolt esetben biztonságosan használhatók.

Hosszú távú vagy indokolatlan használat súlyos mellékhatásokat okozhat.

Az arc bőre vékonyabb és érzékenyebb, mint a test többi részén.

Orvosi felügyelet nélkül nem ajánlott alkalmazni.

Mik azok a szteroidos krémek, és hogyan hatnak?

A szteroidos krémek megítélése megosztó: sokan esküsznek rájuk, mások rettegnek tőlük. Az igazság, mint általában, a kettő között van – de az arcon történő használatnál különösen fontos pontosan érteni, mikor segítenek és mikor ártanak. Erősségük szerint több kategóriába sorolják őket – az enyhe, vény nélkül kapható készítményektől egészen az erős, csak recept alapján hozzáférhető termékekig. Az arcon kizárólag enyhe vagy közepesen erős készítmények jönnek szóba, és csak rövid ideig, orvos utasítása szerint.

Az arc bőre különösen érzékeny a szteroidokra, mert vékonyabb és jobban felszívja a hatóanyagokat, mint a test többi területe. Ez azt jelenti, hogy ugyanakkora mennyiség itt jóval erősebb hatást – és mellékhatást – fejthet ki.

Mikor indokolt a szteroidos krém arcon való alkalmazása?

Vannak bőrgyógyászati állapotok, amelyekben a szteroid krém rövid távú, kontrollált alkalmazása nemcsak indokolt, hanem szükséges. Arcra is alkalmazható például akut kontakt dermatitis esetén – amikor valamilyen anyag erős allergiás gyulladást vált ki a bőrön –, illetve atópiás ekcéma fellángolásánál, ha a tünetek kezelés nélkül nem csillapodnának.

Szeborrhoeás dermatitis esetén – az arcbőr krónikus gyulladásos betegsége, amely hámlással, vörösséggel jár – szintén alkalmazható enyhe szteroidos krém, általában más készítményekkel kombinálva. Lupushoz vagy más autoimmun bőrbetegséghez társuló arckiütéseknél is előfordul a kortikoszteroid-kezelés, de ilyen esetben az alapbetegség komplex kezelése az elsődleges.