Amikor a bőr lázad: minden, amit az ekcémáról tudnod kell

A bőr gyulladásos reakciója gyakran viszketéssel, bőrpírral és hámlással jár, ami visszatérő panaszokat okozhat. Bár az ekcéma nem fertőző, hajlamos a fellángolásra, különösen stresszes időszakokban vagy irritáló tényezők hatására.

Az ekcéma nem fertőző, gyakran viszket és hajlamos a fellángolásra.

Forrás: 123.rf.com

Milyen típusai vannak az ekcémának?

Az ekcéma többféle formában jelenhet meg, amelyek tüneteikben és kiváltó okaikban is különböznek. Az atópiás dermatitis a leggyakoribb típus, amely gyakran már gyermekkorban kialakul, és allergiás hajlammal társul. Jellemző rá az erős viszketés és a száraz bőr. A kontakt ekcéma akkor alakul ki, amikor a bőr irritáló vagy allergén anyaggal érintkezik. Ez lehet kozmetikum, tisztítószer, fém vagy növény is. A tünetek rendszerint az érintkezés helyén jelentkeznek, és az allergén kerülésével javulnak. A seborrhoeás dermatitis főként a faggyúmirigyekben gazdag területeken jelenik meg, például a fejbőrön, az arcon vagy a mellkason. Pikkelyes hámlással és enyhébb viszketéssel jár. Előfordul még nummuláris ekcéma is, amely érméhez hasonló foltokat okoz, leggyakrabban a végtagokon.

Mi váltja ki az ekcéma fellángolását?

Az ekcéma kialakulásával kapcsolatban rengeteg tévhit kering. Legfőképp a genetikai hajlam és a környezeti tényezők amelyek egyaránt szerepet játszanak. A bőr védőrétegének gyengesége miatt a bőr könnyebben kiszárad és érzékenyebben reagál a külső hatásokra. Gyakori kiváltó tényező a stressz, amely hormonális változásokat indít el, és fokozza a gyulladásos folyamatokat. Az időjárás, különösen a hideg, száraz levegő, szintén ronthatja a tüneteket. Irritáló anyagok, erős tisztítószerek, illatanyagok és bizonyos textíliák is hozzájárulhatnak a panaszok súlyosbodásához. A szakértők szerint az ekcéma fellángolása gyakran több tényező együttes hatására következik be, ezért a kiváltó okok felismerése kulcsfontosságú a kezelésben.

Hogyan kezelhető az ekcéma hatékonyan?

Az ekcéma kezelése hosszú távú odafigyelést igényel, és nem csupán a tünetek enyhítésére, hanem a megelőzésre is kiterjed. Alapvető a bőr rendszeres hidratálása, mivel a megfelelően ápolt bőr ellenállóbb az irritációval szemben. Akut fellángolás esetén gyulladáscsökkentő krémek alkalmazása válhat szükségessé, amelyeket orvosi javaslatra kell használni. Súlyosabb esetekben immunmoduláló készítmények vagy szájon át szedhető gyógyszerek is szóba jöhetnek. A kezelés fontos része az életmódbeli változtatás is. A bőrkímélő tisztálkodás, az allergének kerülése, a megfelelő étrend és a stresszkezelési technikák mind hozzájárulhatnak a tünetek csökkentéséhez. A szakértők szerint az egyénre szabott bőrápolási rutin kulcsfontosságú a hosszú távú javuláshoz.

Az ekcéma sokarcú bőrbetegség, amely különböző formákban és intenzitással jelentkezhet. A sikeres kezelés alapja a típus felismerése, a kiváltó tényezők kerülése és a következetes bőrápolás. Megfelelő odafigyeléssel az ekcéma tünetei jól kontrollálhatók, és a fellángolások gyakorisága jelentősen csökkenthető.

