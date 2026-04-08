A bőrproblémák lelki okai már régóta ismertek, de kevesen tudják, hogy ez fordítva is előfordul. Ugyanis a makacs bőrtünetek is képesek mentális vagy pszichés zavarokat kiváltani. Miért ez a szoros kapcsolat? A bőr és az idegrendszer magzatkorunkban ugyanabból a sejtlemezből fejlődik ki, egymásra hatásuk pedig egész életünkben megmarad. Ennek tudatában már nem is annyira meglepő a pszichodermatológia említése. Tudj meg mindent a pszichológia és a dermatológia összefonódásából született fiatal tudományágról.

A pszichodermatológia összefüggést keres a lelki állapot és a fizikai bőrproblémák között.

Forrás: Shutterstock

Mit jelent pontosan a pszichodermatológia? A bőr és lelki egészség kapcsolatát vizsgáló szakterület.

Feladata összehangolni a testi és pszichés kezelést.

A pszichodermatológus komplex szemlélettel segít.

A bőrproblémák – mint a csalánkiütés, pikkelysömör, ekcéma, akne, seborrhea vagy rosacea – hátterében a biológiai faktorok mellett gyakran pszichoszociális vagy érzelmileg megterhelő helyzetek is szerepet játszanak. A krónikus stressz, a tartós feszültség, a kimondatlan konfliktusok mind nyomot hagyhatnak a bőrön. Nem véletlen, hogy ezeket a betegségeket a szakirodalom pszichodermatózisnak nevezi.

Dr. Hoyer Mária a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Alkalmazott Pszichológia Tanszékének vezető főiskolai docense is elismeri a pszichodermatológia létjogosultságát. Korábban kiemelte, hogy bizonyos bőrbetegségeknél számottevő javulás mutatkozott, ha a beteg lelki támogatást is kapott a hagyományos gyógyszeres kezelés mellett.

A bőrproblémák nemcsak az arcon, a test bármely részén jelentkezhetnek.

Forrás: 123.rf.com

A kapcsolat gyökerei egészen a magzati korig nyúlnak vissza

A bőr és az idegrendszer ugyanabból a csíralemezből fejlődik ki, így biológiai értelemben véve „rokonok”. A szomatizáció – amikor a lélek fájdalma testi tünetek formájában jelzi a bajt – sok bőrbeteg esetében jelen van. Ehhez azonban szükséges egyfajta pszichoszomatikus érzékenységi hajlam, amely általánosságban a személyiségfejlődés korai szakaszában alakul ki. A nagyon korai, akár méhen belüli élmények – az anya érzelmi állapota, bizonytalanságai, szorongásai – finom lenyomatot hagyhatnak a fejlődő idegrendszeren és így közvetve a bőrön is.