A bőrproblémák lelki okai már régóta ismertek, de kevesen tudják, hogy ez fordítva is előfordul. Ugyanis a makacs bőrtünetek is képesek mentális vagy pszichés zavarokat kiváltani. Miért ez a szoros kapcsolat? A bőr és az idegrendszer magzatkorunkban ugyanabból a sejtlemezből fejlődik ki, egymásra hatásuk pedig egész életünkben megmarad. Ennek tudatában már nem is annyira meglepő a pszichodermatológia említése. Tudj meg mindent a pszichológia és a dermatológia összefonódásából született fiatal tudományágról.
Mit jelent pontosan a pszichodermatológia?
- A bőr és lelki egészség kapcsolatát vizsgáló szakterület.
- Feladata összehangolni a testi és pszichés kezelést.
- A pszichodermatológus komplex szemlélettel segít.
A bőrproblémák – mint a csalánkiütés, pikkelysömör, ekcéma, akne, seborrhea vagy rosacea – hátterében a biológiai faktorok mellett gyakran pszichoszociális vagy érzelmileg megterhelő helyzetek is szerepet játszanak. A krónikus stressz, a tartós feszültség, a kimondatlan konfliktusok mind nyomot hagyhatnak a bőrön. Nem véletlen, hogy ezeket a betegségeket a szakirodalom pszichodermatózisnak nevezi.
Dr. Hoyer Mária a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Alkalmazott Pszichológia Tanszékének vezető főiskolai docense is elismeri a pszichodermatológia létjogosultságát. Korábban kiemelte, hogy bizonyos bőrbetegségeknél számottevő javulás mutatkozott, ha a beteg lelki támogatást is kapott a hagyományos gyógyszeres kezelés mellett.
A kapcsolat gyökerei egészen a magzati korig nyúlnak vissza
A bőr és az idegrendszer ugyanabból a csíralemezből fejlődik ki, így biológiai értelemben véve „rokonok”. A szomatizáció – amikor a lélek fájdalma testi tünetek formájában jelzi a bajt – sok bőrbeteg esetében jelen van. Ehhez azonban szükséges egyfajta pszichoszomatikus érzékenységi hajlam, amely általánosságban a személyiségfejlődés korai szakaszában alakul ki. A nagyon korai, akár méhen belüli élmények – az anya érzelmi állapota, bizonytalanságai, szorongásai – finom lenyomatot hagyhatnak a fejlődő idegrendszeren és így közvetve a bőrön is.
A híd, amelyen mindkét irányban át lehet kelni
A pszichodermatológia szerint az idegrendszer és a bőr közötti kapcsolat kétirányú. Ha a stressz hatására a bőr gyulladt vagy viszket, az újabb vészjelzéseket küld az agyba, ami fokozhatja a lelki szorongást. Tehát könnyen kialakulhat egy ördögi kör, amelyből nehéz egyedül kilépni.
A bőrproblémák lelki okai és a lelki okok bőrproblémái
A krónikus bőrbetegségek nemcsak fizikai kellemetlenséget okoznak. Jelentősen befolyásolhatják a tanulmányokat, a társas kapcsolatokat, a karrierlehetőségeket, sőt a szexuális életet is. Gyakori kísérőjelenség a stressz, szorongás, harag, depresszió, szégyen, társadalmi elszigeteltség és az alacsony önbecsülés. A jó hír, hogy egyre több pszichoterápiás technika bizonyul hatékonynak a bőrbetegségek kezelésében. A pszichodermatológia komplex szemléletének köszönhetően a bőrproblémák nem pusztán esztétikai kérdések. Már a lelki egészség tükreiként érzékelhető jelek.
Mire mutat rá a pszichodermatológia?
A bőr és a psziché elválaszthatatlan egységet alkot. A tartós bőrproblémák lelki okai mögött gyakran feldolgozatlan, krónikus stressz és érzelmi terhelés áll. Ugyanakkor a bőrproblémák is indukálhatnak mentális zavarokat. A pszichodermatológia testi és lelki együttes támogatása nemcsak a tüneteket enyhítheti, de az életminőséget is jelentősen javíthatja.
