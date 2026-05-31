Cseréld le idén a testápolót: megvan a 2026-os nyár kötelező kiegészítője

Idén nyáron hivatalosan is a csillogás az új trend! Legyen szó egy fülledt vízparti partiról, egy átbulizott fesztiváléjszakáról vagy csak egy napsütötte délutáni sétáról, a testcsillám az a kiegészítő, amivel pillanatok alatt istennővé varázsolhatod magad. De vigyázat, a határ pedig a sikkes ragyogás és a diszkógömb-effektus között vékonyabb, mint gondolnád! Kiválogattuk azt az 5 „csili-vili” kedvencet, amik nemcsak elképesztően mutatnak, de a bőrödnek is imádni fogja őket!

Idén mindenkinek szüksége lesz egy aranyló testcsillámra A testcsillámok nemcsak glitteres megjelenésük miatt, de mélyen hidratáló és bőrápoló hatásuk miatt is népszerűek.

A puha és csillogó bőr mellett ne feledkezzük meg a mennyei illatukról sem.

Itt a testápolás és a smink szerelem gyereke a testcsillám. A napsugarak végre magasabb fokozatra kapcsoltak, és ezzel együtt eljött az idő, hogy a nehéz alapozókat és a matt textúrákat a szekrény mélyére süllyesszük. Idén ugyanis nem csupán a hőmérséklet emelkedik, hanem a ragyogás-faktor is: a kifutóktól az irodai megjelenésig mindenhol a testcsillám hódít. Ez a trend már régen nem a gyerekkori, ragacsos zselékről szól: a modern formulák finomak, selymesek és olyan luxusillatot adnak a bőrnek, amitől azonnal egy mediterrán parton érezhetjük magunkat.

Miért imádjuk annyira a testcsillámokat?

A csillogás nemcsak öltöztet, de elképesztő önbizalmat is ad. Egy jól megválasztott fényvisszaverő glitter optikailag nyújtja a lábakat, kiemeli a kulcscsont ívét és azt az egészséges, ‘éppen most jöttem a strandról’ vibrálást kölcsönzi a bőrnek, amire mindannyian vágyunk. Ráadásul a mai termékek már bőrápoló olajokkal, vitaminokkal és hidratáló összetevőkkel vannak tele, így miközben te tündökölsz, a bőröd valóságos kényeztetést kap.

Hogyan használd a testcsillámokat

A tökéletes összhatás titka a mértéktartásban és a stratégiai elhelyezésben rejlik. Nem kell tetőtől talpig flitterbe burkolóznod. A hétköznapi ragyogáshoz elég, ha a kiálló pontokra fókuszálsz: simíts egy keveset a vállaidra, a dekoltázsodra és a sípcsontod mentén. Ha lágyabb eredményt szeretnél, keverj pár csepp folyékony csillámot a kedvenc testápolódba, így egyenletes, szaténfényű finisht kapsz. Engedd meg magadnak ezt a kis luxust, és hagyd, hogy idén a bőröd beszéljen helyetted!