Gyakran dörzsölöd a szemed? Jól vigyázz, mert súlyos károkat is okozhatsz vele!

Előfordulhat, hogy por megy bele, de az is, hogy a szárazság miatt viszket. Ilyenkor talán a te reakciód is a szemdörzsölés – veszetten vakarod, már-már „csikorgásig”.

A szemdörzsölés szigorúan tilos a szakértők szerint.

A szemdörzsölés káros lehet: hosszú távon akár keratoconushoz (a szaruhártya elvékonyodásához és torzulásához) is vezethet.

Egyéb szövődmények is kialakulhatnak, ezért ideje véget vetni a rossz szokásnak.

Mutatjuk, mit tehetsz, ha a dörzsölés nem opció.

Szakértők szerint a szem viszketésének leggyakoribb oka az allergiás kötőhártya-gyulladás, ami a legtöbbször kipirosodással és a szemhéj megduzzadásával is együtt jár. A másik gyakori ok, ami a szemdörzsölés hátterében állhat, a szemszárazság. Főként azoknál gyakori a száraz szem szindróma, akik sokat dolgoznak képernyő előtt anélkül, hogy műkönnyet használnának.

„Ha látnánk egy mozgó MRI-felvételt a dörzsölésről, megdöbbennénk: az erős, bütyökkel történő dörzsölés (knuckle rub) alatt a szemgolyó teljesen deformálódik, hátranyomódik, és még a látóideg is elmozdul a helyéről. Ez a drasztikus nyomásváltozás közvetlenül károsíthatja a szem belső struktúráit" − árulta el dr. Michael Greenwood szemész szakorvos.

Mit kockáztatunk a szemdörzsöléssel?

Ne dörzsöld már a szemed! – biztosan te is kaptál ilyen vagy ehhez hasonló mondatokat gyerekkorodban. Ideje lenne megfogadnod a tanácsot, ugyanis ha rendszeresen dörzsölöd a látószerved, elvékonyodhat a szaruhártyád. Ezt hívjuk keratoconusnak.

Ilyenkor a szaruhártya félgömb alakja szabálytalanná, hosszúkásabbá, kúpszerűvé válik, ami – akárcsak a túl sok képernyőidő – hosszú távon homályos látáshoz vezet.

Habár az állapot kezelhető, sok betegnek speciális kontaktlencsékre vagy szemüvegre van szüksége az optimális látás eléréséhez.

A szemdörzsölés egyéb, ijesztő szövődményei

A keratoconus mellett homályos látással együtt járó szaruhártyakopás is bekövetkezhet: ez esetben a szaruhártyát borító vékony, átlátszó rétegen karcolások keletkeznek. A szem dörzsölése olyannyira nem jó megoldás, hogy kötőhártya alatti bevérzést is okozhat. Ez akkor fordul elő, amikor az agresszív dörzsölés a szem felszínén lévő kis eret megrepeszti.