Gyakran dörzsölöd a szemed? Jól vigyázz, mert súlyos károkat is okozhatsz vele!

Jónás Ágnes
2026.05.31.
Ha irritált, ha csíp, ha ég, általában megdörzsölöd, bízva abban, hogy utána jobb lesz. A rossz hír az, hogy a szemdörzsölés inkább árt a látószervednek, mint használ, sőt, komoly kockázatot vállalsz, ha ezt a megoldást választod. Szakértők árulják el, mi lehet a következménye.

Előfordulhat, hogy por megy bele, de az is, hogy a szárazság miatt viszket. Ilyenkor talán a te reakciód is a szemdörzsölés – veszetten vakarod, már-már „csikorgásig”. 

  • A szemdörzsölés káros lehet: hosszú távon akár keratoconushoz (a szaruhártya elvékonyodásához és torzulásához) is vezethet.
  • Egyéb szövődmények is kialakulhatnak, ezért ideje véget vetni a rossz szokásnak.
  • Mutatjuk, mit tehetsz, ha a dörzsölés nem opció.

Szakértők szerint a szem viszketésének leggyakoribb oka az allergiás kötőhártya-gyulladás, ami a legtöbbször kipirosodással és a szemhéj megduzzadásával is együtt jár. A másik gyakori ok, ami a szemdörzsölés hátterében állhat, a szemszárazság. Főként azoknál gyakori a száraz szem szindróma, akik sokat dolgoznak képernyő előtt anélkül, hogy műkönnyet használnának. 

„Ha látnánk egy mozgó MRI-felvételt a dörzsölésről, megdöbbennénk: az erős, bütyökkel történő dörzsölés (knuckle rub) alatt a szemgolyó teljesen deformálódik, hátranyomódik, és még a látóideg is elmozdul a helyéről. Ez a drasztikus nyomásváltozás közvetlenül károsíthatja a szem belső struktúráit" − árulta el dr. Michael Greenwood szemész szakorvos.

Mit kockáztatunk a szemdörzsöléssel?

Ne dörzsöld már a szemed! – biztosan te is kaptál ilyen vagy ehhez hasonló mondatokat gyerekkorodban. Ideje lenne megfogadnod a tanácsot, ugyanis ha rendszeresen dörzsölöd a látószerved, elvékonyodhat a szaruhártyád. Ezt hívjuk keratoconusnak. 

Ilyenkor a szaruhártya félgömb alakja szabálytalanná, hosszúkásabbá, kúpszerűvé válik, ami – akárcsak a túl sok képernyőidő – hosszú távon homályos látáshoz vezet. 

Habár az állapot kezelhető, sok betegnek speciális kontaktlencsékre vagy szemüvegre van szüksége az optimális látás eléréséhez

A szemdörzsölés egyéb, ijesztő szövődményei

A keratoconus mellett homályos látással együtt járó szaruhártyakopás is bekövetkezhet: ez esetben a szaruhártyát borító vékony, átlátszó rétegen karcolások keletkeznek. A szem dörzsölése olyannyira nem jó megoldás, hogy kötőhártya alatti bevérzést is okozhat. Ez akkor fordul elő, amikor az agresszív dörzsölés a szem felszínén lévő kis eret megrepeszti. 

Mit tehetsz szemdörzsölés helyett?

A szemdörzsölés helyett a legbiztonságosabb módszer, ha 

  • a csukott szemet hideg vizes ruhával borogatod
  • vagy patikában kapható tartósítószer-mentes műkönnyel átmosod.

A szemviszketés kétségkívül rendkívül irritáló, de mindenképpen tanácsos kerülni, különösen akkor, ha nincs lehetőségünk rendszeres kézmosásra és kézfertőtlenítésre. Amennyiben heti rendszerességgel viszket a szemed, mindenképp keress fel egy szakembert, hogy utánajárjon, mi állhat a jelenség hátterében. 

Meleg tó, orrba kerülő víz – az agyevő amőba ritka, de szinte mindig halálos

Az agyevő amőba nevű egysejtű okozza az egyik leghalálosabb fertőzést, amit az orvostudomány ismer. Az fertőzések több mint 97 százaléka egy-két napon belül halállal végződik.

Ijesztő óriásdarazsak jelentek meg ebben a magyar városban - Itt kell vigyázni

A magyar város utcáin több tábla is egy nagy darázsfajra figyelmeztet. Az akár 5 cm-re megnövő óriás tőrösdarázs védett, eszmei értéke borsos összeget kóstál.

Ha így néz ki otthon a krumplid, eszedbe se jusson megenni: életveszélyes lehet

Ha te is szívesen artasz otthon burgonyát, most jól figyelj! Egy idő után ugyanis olyasmi történi a krumplival, amitől életveszélyes lehet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
