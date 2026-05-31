Ne hidd, hogy el kell felejtened a fehér nadrágot, csak mert nem S-es a méreted: így válaszd ki a tökéletes fazont

A fehér nadrág körüli egyik leggyakoribb tévhit kétségkívül az, hogy kövérít. Nos, hölgyek, ideje, hogy eloszlassuk ezt a beteges hazugságot: a fehér nadrág nem ellenség, hanem a modern stílus egyik legerősebb eszköze, és bárki viselheti bátran, amennyiben ügyesen választja meg az anyagát és a fazonját.

Fehér nadrág nem csak S-es méretű hölgyekre A megfelelő szabás kulcsfontosságú: a magas derék, az egyenes vagy enyhén bővülő szár szinte minden alkaton előnyös.

A fehér nadrág anyaga is sokat számít: a vastagabb szövet optikailag kövéríthet, míg a vékonyabb, lágy esésű selyem slankít.

A zsebek, a varrás és hossz szintén befolyásolják az összhatást – eláruljuk, hogyan válassz fehér nadrágot tudatosan, alkatodnak megfelelően.

Fehér nadrág – Így válaszd ki a tökéleteset az alkatodnak megfelelően

Nadrág, ami úgy áll rajtad, mintha rád öntötték volna, ráadásul fehér? Naná! Mutatjuk, melyiket érdemes választanod. Ahogyan plus size-ként edzőruhákban, bikiniben és ruhákban, úgy fehér aljban is meg fogod találni a tökéleteset.

Körte alkat, nőies idomok

Ha téged is nőies idomokkal áldott meg a sors, és Jennifer Lopezhez vagy Monica Belluccihoz hasonlóan neked is úgynevezett homokóra/körte alkatod van, akkor számodra a fehér fit mom fazon a tökéletes darab.

Ez sokkal kényelmesebb, mint a nagyon szűk verziók, ráadásul, ha magas derekút választasz, akkor még nyújtja is a lábad.

A tavaszi-nyári fehér selyemnadrágok közül mindig a lágy esésű darabokat keresd, azokat, amelyek nem tapadnak a csípődre, hanem finoman elrejtik azt.

Bézs, homok, ekrü, fehér nadrág, mind remekül áll plus size-ban is.

M-től XXL-ig, avagy ki mondta, hogy a plus size és a fehér nadrág nem dögös együtt?

A plus size testalkat sosem megy ki a divatból, így hát ne is gondolkodj azon, hogy a meleg időben te majd sötét nadrágban fogod magad kínozni. Válassz egy rövidebb, az idei szezonban trendi bő fazont, vagy egy hagyományosabb, egyenes szárú fehér verziót. Mindegyik remekül fog állni és jól fogod bennük érezni magad.

A széles szárú, palazzo stílusú fehér vagy ekrü selyemnadrágok elképesztően elegáns megjelenést kölcsönöznek neked, ugyanis optikailag nyújtanak.