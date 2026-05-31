Ne hidd, hogy el kell felejtened a fehér nadrágot, csak mert nem S-es a méreted: így válaszd ki a tökéletes fazont

Jónás Ágnes
2026.05.31.
Azt hiszed, hogy a fehér nadrág csak a kifutók nádszálvékony modelljeinek kiváltsága, mindenki másnak pedig maradnia kellene a sötét, slankító árnyalatoknál? Ez butaság és az egyik legnagyobb tévhit, ami a fehér nadrágról terjed. Bebizonyítjuk, hogy a fehér nadrág viselése nem méret, sokkal inkább fazon és minőség kérdése. Most te is rátalálhatsz a testalkatodhoz passzoló elegáns darabra.

A fehér nadrág körüli egyik leggyakoribb tévhit kétségkívül az, hogy kövérít. Nos, hölgyek, ideje, hogy eloszlassuk ezt a beteges hazugságot: a fehér nadrág nem ellenség, hanem a modern stílus egyik legerősebb eszköze, és bárki viselheti bátran, amennyiben ügyesen választja meg az anyagát és a fazonját. 

Fehér nadrág? Ne félj tőle. Mutatjuk, hogyan találd meg a tökéleteset a testalkatodhoz.
Fehér nadrág nem csak S-es méretű hölgyekre

  • A megfelelő szabás kulcsfontosságú: a magas derék, az egyenes vagy enyhén bővülő szár szinte minden alkaton előnyös.
  • A fehér nadrág anyaga is sokat számít: a vastagabb szövet optikailag kövéríthet, míg a vékonyabb, lágy esésű selyem slankít.
  • A zsebek, a varrás és hossz szintén befolyásolják az összhatást – eláruljuk, hogyan válassz fehér nadrágot tudatosan, alkatodnak megfelelően.

Fehér nadrág – Így válaszd ki a tökéleteset az alkatodnak megfelelően 

Nadrág, ami úgy áll rajtad, mintha rád öntötték volna, ráadásul fehér? Naná! Mutatjuk, melyiket érdemes választanod. Ahogyan plus size-ként edzőruhákban, bikiniben és ruhákban, úgy fehér aljban is meg fogod találni a tökéleteset.

Körte alkat, nőies idomok

Ha téged is nőies idomokkal áldott meg a sors, és Jennifer Lopezhez vagy Monica Belluccihoz hasonlóan neked is úgynevezett homokóra/körte alkatod van, akkor számodra a fehér fit mom fazon a tökéletes darab. 

Ez sokkal kényelmesebb, mint a nagyon szűk verziók, ráadásul, ha magas derekút választasz, akkor még nyújtja is a lábad. 

A tavaszi-nyári fehér selyemnadrágok közül mindig a lágy esésű darabokat keresd, azokat, amelyek nem tapadnak a csípődre, hanem finoman elrejtik azt. 

Bézs, homok, ekrü, fehér nadrág, mind remekül áll plus size-ban is. 
M-től XXL-ig, avagy ki mondta, hogy a plus size és a fehér nadrág nem dögös együtt?

A plus size testalkat sosem megy ki a divatból, így hát ne is gondolkodj azon, hogy a meleg időben te majd sötét nadrágban fogod magad kínozni. Válassz egy rövidebb, az idei szezonban trendi bő fazont, vagy egy hagyományosabb, egyenes szárú fehér verziót. Mindegyik remekül fog állni és jól fogod bennük érezni magad. 

A széles szárú, palazzo stílusú fehér vagy ekrü selyemnadrágok elképesztően elegáns megjelenést kölcsönöznek neked, ugyanis optikailag nyújtanak. 

 

Fehér nadrág magas derékkal
Alacsony hölgyek kedvenc fehér nadrágja

Bánkódsz, mert 165 centi vagy és az utóbbi időben feljött rád néhány kiló? Ne tedd! Az alacsony hölgyeknek is megvan a maguk divatja. A magas derekú fehér nadrágfazont – és a szaggatott farmert – neked találták ki, hiszen optikailag nyújtja a lábad. 

Arra ügyelj, hogy ne bokáig érő és háromnegyedes darabot viselj, hanem inkább hosszabbat (vagy melegebb időben térd fölé érő fehér shortot, bemudát). 

Magas nők kedvenc fehér nadrágja

Ha magas vagy, és szeretnéd ezt egy kicsit ellensúlyozni, akkor a szűk, bokáig érő fazon lesz a tökéletes választás. Bátran viselj szakadt stílusút vagy akár hímzettet, nyomott mintásat.

Fehér nadrág M-es és L-es méretre.
Inspirálódj alábbi összeállításunkból, és lásd végre fehérben is a világot!

1. GAP Egyenes szárú, magas derekú fehér nadrág 22 790 Ft, 2. Viszkózban gazdag, bő szárú nadrág 4 995 Ft, 3. WEEKEND MAX MARA Slim-fit sztreccs fehér nadrág 75,990 Ft, 4. ZARA Hímzett buggyos nadrág 16.995 Ft 5. H&M Farmer bermudasort 8 995 Ft, 6. Ralph Lauren streccs slim fit erü nadrág 70 000 Ft,
Ezek után tessék elfelejteni, hogy a fehér nadrág tiltólistás. Tekints rá egy sokoldalú alapdarabként, ami megfelelő fazonnal és anyagból neked is stílusos megjelenést biztosít. 

