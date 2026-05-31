Autósok figyelem! Ha így használod a klímát, nem fog sokat fogyasztani a járműved

2026.05.31.
Lassan vége az iskolai tanévnek és beköszönt a nyár. Ez egyet jelent a tartósan 30 Celsius-fok feletti hőmérkséklettel, ami az autóban csak klímával élhető túl. De vajon ilyenkor tényleg magasabb a fogyasztás? Ebből a kisokosból kiderül!

A nyári hőségben szinte minden autós bekapcsolja a légkondicionálót, különösen amikor a városban araszolnak, vagy hosszabb utak során. Sokan azonban bizonytalanok abban, hogy a klíma használata mennyire befolyásolja az üzemanyag-fogyasztást. A válasz nem fekete-fehér, de vannak egyértelmű összefüggések.

Tényleg többet fogyaszt az autó, ha megy a klíma? 
  • A klíma használata valóban növelheti az autó üzemanyag-fogyasztását.
  • A többletfogyasztás mértéke nagyban függ a hőmérséklettől és a vezetési körülményektől.
  • Tudatos használattal mérsékelhető a fogyasztás. 
  • Íme egy autó-kisokos, ami segíthet!

A légkondicionáló működése valóban plusz terheléssel jár a motornak, mivel ez hajtja a kompresszort. Ez azt jelenti, hogy a klíma energiaigénye közvetlenül megjelenik az üzemanyag-fogyasztásban is. A növekedés mértéke több tényezőtől függ, például a külső hőmérséklettől, a jármű típusától és a vezetési körülményektől. Extrém melegben, különösen rövid városi távokon a fogyasztás akár 10-25 százalékkal is emelkedhet, mivel a klímának folyamatosan intenzíven kell hűtenie a felforrósodott utasteret.

Egy példával szemléltetve: bekapcsolt klíma mellett megnő az alapjárati fordulatszám, így amíg normál alapjáraton óránként 0,8 litert fogyaszt egy 1,6-2,0 literes benzinmotorral szerelt kocsi, addig klímával ez 1,2 literre ugrik, de bizonyos körülmények között (pl. napos felületen, városi dugóban) akár az 1,4-1,6 litert is elérheti az óránkénti fogyasztás.

Ablak le vagy klíma be?

Sokan próbálnak takarékoskodni azzal, hogy lehúzott ablakkal vezetnek a klíma helyett, azonban ez sem mindig hatékony megoldás. Alacsony sebességnél ez valóban jobbnak bizonyulhat üzemanyag-fogyasztás szempontjából, mint a klíma, de nagyobb tempónál a nyitott ablakok már jelentősen növelik a légellenállást, ami szintén magasabb fogyasztást eredményez. Autópályán ezért gazdaságosabb a klíma használata, mint a lehúzott ablakok miatti aerodinamikai veszteség. 

A szakértői tapasztalatok szerint a leghatékonyabb megoldás az egyensúly megtalálása. Indulás előtt érdemes kiszellőztetni az autót, hogy a felgyülemlett forró levegő távozzon, így a klíma kevesebb energiával és rövidebb idő alatt tudja lehűteni az utasteret. Emellett az árnyékos parkolás is sokat számít, hiszen így az autó belső hőmérséklete eleve alacsonyabb, ami szintén csökkenti a klíma terhelését.

