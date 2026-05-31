Ha az egészséges életmód híveként vagy cukorbetegként egy gyors és különleges édességre vágysz, megtaláltad az álomrecepted. A frissítő citromos kókuszgolyó ráadásul a sütés nélküli sütemények közül az egyik legegyszerűbben elkészíthető.

Az egészséges desszert nem az íztelen vagy bonyolult definíciója. Erre kiváló példa ez a citromos kókuszgolyó, ami természetes alapanyagokból, hozzáadott cukor nélkül készül, mindössze 15 perc alatt megvan, és még a sütőt sem kell hozzá bekapcsolnod. Ideális megoldás egy délutáni nassoláshoz vagy vendégváró falatként, akár cukorbetegek számára is.

Forrás:  123rf.com

Gyors, friss és bűntudatmentes – Ezért fogod imádni a citromos kókuszgolyót

  • A gyors, sütés nélküli sütemények egyik legjobbja, ráadásul elronthatatlan.
  • Hozzáadott cukor nélkül készül, természetes édességét a datolyának köszönheti.
  • A kókusz és a citrom remekül harmonizál egymással, együtt maga az egzotikum.
  • Hozzávalóival ez a süti cukorbetegeknek is remek választás.

A klasszikus kókuszgolyó újragondolt változata nemcsak könnyedebb, de izgalmasabb ízvilágot is hoz. A citrom frissessége remekül ellensúlyozza a datolya édességét, miközben a zab és az olajos magvak laktatóbbá és emésztésbarátabbá is teszik ezt az apró finomságot. 

Miért lesz tökéletes ez a süti cukorbetegeknek is?

A citromos kókuszgolyó azért jó választás cukorbetegek számára, mert nem tartalmaz hozzáadott finomított cukrot, édességét pedig természetes forrásból, a datolyából nyeri, amely rosttartalmának köszönhetően lassabban emeli meg a vércukorszintet. A zabpehely és a darált lenmag szintén hozzájárul a stabilabb felszívódáshoz, míg az olajos magvak egészséges zsírtartalma segíthet elkerülni a hirtelen vércukor-ingadozást. 

Forrás:  123rf.com

Így készül a citromos kókuszgolyó

Hozzávalók kb. 24 darabhoz:

  • 1 bögre zabpehely
  • 12 db medjool datolya (kimagozva, felaprítva)
  • fél bögre sótlan, pörkölt kesudió
  • negyed bögre darált lenmag
  • 1 evőkanál reszelt citromhéj
  • negyed bögre frissen facsart citromlé
  • 2 tk vaníliakivonat
  • negyed bögre cukrozatlan kókuszreszelék

Így készül a kókuszos süti cukorbetegeknek

Tedd a zabpelyhet, az aprított datolyát, a kesudiót és a darált lenmagot egy aprítógépbe, majd dolgozd össze homogén állagúra. Ezután add hozzá a citromlevet, 2 teáskanál citromhéjat és a vaníliakivonatot, majd kapcsold be újra az aprítót, és hagyd benne addig, amíg a massza teljesen össze nem áll. Egy kis tálban keverd össze a kókuszreszeléket a maradék citromhéjjal, majd forgasd meg benne a masszából formázott, diónyi golyókat. Jó étvágyat hozzá!

Ez a szuper egészséges citromos kókuszgolyó tehát nemcsak gyors és egyszerű, de remek süti cukorbetegeknek is. Friss, mégis laktató desszert, ami pont annyira édes, amennyire kell, hozzáadott cukor nélkül.

