Az egészséges desszert nem az íztelen vagy bonyolult definíciója. Erre kiváló példa ez a citromos kókuszgolyó, ami természetes alapanyagokból, hozzáadott cukor nélkül készül, mindössze 15 perc alatt megvan, és még a sütőt sem kell hozzá bekapcsolnod. Ideális megoldás egy délutáni nassoláshoz vagy vendégváró falatként, akár cukorbetegek számára is.
Gyors, friss és bűntudatmentes – Ezért fogod imádni a citromos kókuszgolyót
- A gyors, sütés nélküli sütemények egyik legjobbja, ráadásul elronthatatlan.
- Hozzáadott cukor nélkül készül, természetes édességét a datolyának köszönheti.
- A kókusz és a citrom remekül harmonizál egymással, együtt maga az egzotikum.
- Hozzávalóival ez a süti cukorbetegeknek is remek választás.
A klasszikus kókuszgolyó újragondolt változata nemcsak könnyedebb, de izgalmasabb ízvilágot is hoz. A citrom frissessége remekül ellensúlyozza a datolya édességét, miközben a zab és az olajos magvak laktatóbbá és emésztésbarátabbá is teszik ezt az apró finomságot.
Miért lesz tökéletes ez a süti cukorbetegeknek is?
A citromos kókuszgolyó azért jó választás cukorbetegek számára, mert nem tartalmaz hozzáadott finomított cukrot, édességét pedig természetes forrásból, a datolyából nyeri, amely rosttartalmának köszönhetően lassabban emeli meg a vércukorszintet. A zabpehely és a darált lenmag szintén hozzájárul a stabilabb felszívódáshoz, míg az olajos magvak egészséges zsírtartalma segíthet elkerülni a hirtelen vércukor-ingadozást.
Így készül a citromos kókuszgolyó
Hozzávalók kb. 24 darabhoz:
- 1 bögre zabpehely
- 12 db medjool datolya (kimagozva, felaprítva)
- fél bögre sótlan, pörkölt kesudió
- negyed bögre darált lenmag
- 1 evőkanál reszelt citromhéj
- negyed bögre frissen facsart citromlé
- 2 tk vaníliakivonat
- negyed bögre cukrozatlan kókuszreszelék
Így készül a kókuszos süti cukorbetegeknek
Tedd a zabpelyhet, az aprított datolyát, a kesudiót és a darált lenmagot egy aprítógépbe, majd dolgozd össze homogén állagúra. Ezután add hozzá a citromlevet, 2 teáskanál citromhéjat és a vaníliakivonatot, majd kapcsold be újra az aprítót, és hagyd benne addig, amíg a massza teljesen össze nem áll. Egy kis tálban keverd össze a kókuszreszeléket a maradék citromhéjjal, majd forgasd meg benne a masszából formázott, diónyi golyókat. Jó étvágyat hozzá!
Ez a szuper egészséges citromos kókuszgolyó tehát nemcsak gyors és egyszerű, de remek süti cukorbetegeknek is. Friss, mégis laktató desszert, ami pont annyira édes, amennyire kell, hozzáadott cukor nélkül.
Ezek a receptek is érdekelhetnek: