A modern „lustaság” nem szégyen! A delegálás a 21. század túlélési stratégiája

Sokáig erénynek számított, ha valaki akkor is maga végzett el mindent, amikor már alig maradt ereje. A házimunka, a család életének szervezése, a bevásárlás sokak életében második műszakként van jelen. Ma viszont egyre többen ismerik fel: nem attól lesz valaki értékes, hogy folyamatosan túlhajtja magát.
A delegálás nem bűn
A delegálásról sokaknak még mindig a luxus jut eszébe: bejárónő, személyi asszisztens, drága szolgáltatások, kiváltságos élet. Pedig ez egy sokkal hétköznapibb dolog is lehet, mint amikor a robotporszívó naponta végigmegy a lakáson, vagy amikor online rendeljük meg a heti élelmiszert. Nem arról van szó, hogy aki delegál, az nem akar dolgozni, sokkal inkább arról, hogy felismeri: az ideje véges. Ha minden apró feladatot ugyanazzal a figyelemmel és energiával próbálunk elvégezni, túlhajtjuk magunkat. A 21. század egyik nagy kérdése éppen az lett, hogyan tudjuk visszaszerezni az időnket azokból a tevékenységekből, amelyek nem adnak valódi értéket az életünkhöz.
Amikor a technológia dolgozik helyettünk
A robotporszívó megjelenése tökéletes példa arra, hogyan változott meg az utóbbi évtizedekben a házimunka. A gép nem old meg mindent helyettünk, nem végez tavaszi nagytakarítást, de átvesz tőlünk egy ismétlődő, időrabló feladatot. Miközben dolgozik, mi pihenhetünk, olvashatunk, sportolhatunk, játszhatunk a gyerekkel, beszélgetünk a párunkkal, a barátainkkal vagy egyszerűen csak nyugalomban megihatunk egy kávét. És pontosan ez az a pont, ahol a modern „lustaság” valójában új értelmet kap: már nem akarunk mindent abban mérni, hogy ki mennyire hasznos, beláttuk, hogy az otthonunk nem lehet egyenlő egy végtelen feladatlistával, az életünk pedig nem csak kipipálandó teendőkből áll. Ha a technológia levesz valamit a vállunkról, azzal nem kevesebbek leszünk, hanem több időt szánhatunk arra, ami valóban fontos.
Az énidő nem jutalom, hanem szükséglet
Sokaknak még mindig bűntudatuk van, ha egy kicsit magukkal is foglalkoznak. Mintha a pihenést ki kellene érdemelni, mintha csak akkor lehetne leülni, ha már minden makulátlanul tiszta, minden e-mail megválaszoltunk. Csakhogy ez hosszú távon borzasztó kimerítő. Az ember nem gép, és nem is arra született, hogy a nap végére teljesen kimerüljön.
A minőségi énidő mögé nem kell feltétlenül nagy dolgokat képzeni. Nem kell hozzá wellnesshétvége vagy drága utazás. Néha elég fél óra nyugalom, egy séta, egy könyv, egy sorozat, egy fürdő vagy az, hogy végre nem kapkodjuk magunkba az ebédet. Ha ehhez az kell, hogy bizonyos feladatokat gépekre bízzunk, vagy szolgáltatásokat vegyünk igénybe, tegyük nyugodtan, ezek a megoldások egyre több ember számára elérhetők. Az okoseszközökhöz egyre többen férnek hozzá, az online szolgáltatások beépülnek a hétköznapokba, és egyre természetesebb, hogy nem mindent nekünk kell kézzel, fejben, egyedül megoldanunk.
