A modern „lustaság” nem szégyen! A delegálás a 21. század túlélési stratégiája

Sokáig erénynek számított, ha valaki akkor is maga végzett el mindent, amikor már alig maradt ereje. A házimunka, a család életének szervezése, a bevásárlás sokak életében második műszakként van jelen. Ma viszont egyre többen ismerik fel: nem attól lesz valaki értékes, hogy folyamatosan túlhajtja magát.

Hirdetés

A delegálás nem bűn

A delegálásról sokaknak még mindig a luxus jut eszébe: bejárónő, személyi asszisztens, drága szolgáltatások, kiváltságos élet. Pedig ez egy sokkal hétköznapibb dolog is lehet, mint amikor a robotporszívó naponta végigmegy a lakáson, vagy amikor online rendeljük meg a heti élelmiszert. Nem arról van szó, hogy aki delegál, az nem akar dolgozni, sokkal inkább arról, hogy felismeri: az ideje véges. Ha minden apró feladatot ugyanazzal a figyelemmel és energiával próbálunk elvégezni, túlhajtjuk magunkat. A 21. század egyik nagy kérdése éppen az lett, hogyan tudjuk visszaszerezni az időnket azokból a tevékenységekből, amelyek nem adnak valódi értéket az életünkhöz.

Amikor a technológia dolgozik helyettünk

A robotporszívó megjelenése tökéletes példa arra, hogyan változott meg az utóbbi évtizedekben a házimunka. A gép nem old meg mindent helyettünk, nem végez tavaszi nagytakarítást, de átvesz tőlünk egy ismétlődő, időrabló feladatot. Miközben dolgozik, mi pihenhetünk, olvashatunk, sportolhatunk, játszhatunk a gyerekkel, beszélgetünk a párunkkal, a barátainkkal vagy egyszerűen csak nyugalomban megihatunk egy kávét. És pontosan ez az a pont, ahol a modern „lustaság” valójában új értelmet kap: már nem akarunk mindent abban mérni, hogy ki mennyire hasznos, beláttuk, hogy az otthonunk nem lehet egyenlő egy végtelen feladatlistával, az életünk pedig nem csak kipipálandó teendőkből áll. Ha a technológia levesz valamit a vállunkról, azzal nem kevesebbek leszünk, hanem több időt szánhatunk arra, ami valóban fontos.

A robotporszívó nem old meg mindent helyettünk, nem végez tavaszi nagytakarítást, de átvesz tőlünk egy ismétlődő, időrabló feladatot.

Forrás: Getty Images

Az énidő nem jutalom, hanem szükséglet

Sokaknak még mindig bűntudatuk van, ha egy kicsit magukkal is foglalkoznak. Mintha a pihenést ki kellene érdemelni, mintha csak akkor lehetne leülni, ha már minden makulátlanul tiszta, minden e-mail megválaszoltunk. Csakhogy ez hosszú távon borzasztó kimerítő. Az ember nem gép, és nem is arra született, hogy a nap végére teljesen kimerüljön.