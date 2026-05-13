Robert Pattinson 40 éves lett - Hollywood legizgalmasabb átalakulásán esett át - GALÉRIA

Igen, jól olvastad. Robert Pattinson 40 éves lett. A férfi, aki nem hisz az öregedésben és örök Z generációsnak vallja magát, miközben mindig is a milleniál harangot döngette a skinny jeans nadrágjaival. Íme egy kis visszatekintés arra, hogy hogyan lett Edward Cullenből igazi nagy dráma- és akció színész.

Robert Pattinson 40 éves: a vámpírszívtipró, aki Batmanként érte el a célját

Amikor 2008-ban megjelent a Twilight, vagyis az Alkonyat Edward Cullenjeként, mindössze 22 éves volt, és gyakorlatilag egyik napról a másikra lett belőle globális tinibálvány. A probléma? Ő ezt nagyjából annyira élvezte, mint egy kötelező iskolai ünnepséget az esőben. Az interjúkban később többször is finoman jelezte: a túláradó rajongás és a „vámpírromantika” inkább fura volt számára, mint komfortos.

A „szépfiú vámpír” korszak után sokan azt várták, hogy eltűnik majd a süllyesztőben vagy örökre romantikus filmekben mosolyog majd féloldalasan. Ehelyett Pattinson inkább elkezdett furcsa döntéseket hozni és ezek röviden szólva, bejöttek. Igen, nem úgy mint Taylor Lautnernek, aki manapság inkább már csak azért téma, mert mindenkinek a saját nevet adja a családjában.

Mindent is elvállalt

Jöttek az indie filmek, ahol nem az volt a kérdés, hogy jól néz-e ki, hanem hogy mennyire tud szétesni mentálisan a kamera előtt. A Jólét vagy A világítótorony konkrétan azt üzente:

„Oké, ez a srác már nem Edward, hanem valaki teljesen más és ezt végre élvezi is.”

Aztán jött a pofon a rendszernek: Batman. Batman szerepe nem csak egy új film volt számára, hanem egy teljes image-reset. Egy sötét, fáradt, enyhén depresszív Bruce Wayne – nem a klasszikus hős, hanem az, aki valószínűleg túl sok kávét ivott és túl sokat gondolkodik éjszaka. És meglepő módon: működött. Nagyon is.

Innen kezdődött az, hogy Hollywood is elkezdte komolyan venni. Nem „a Twilight srác”, hanem egy A-kategóriás, rizikós, de megbízhatóan zseniális színész lett belőle. Az utóbbi időben a szakma már nem kérdésként, hanem tényként kezeli ezt.