Ezt tudni eddig Szabó Zsófi férjéről: ő lehet a műsorvezető második gyermekének apja

Nagy meglepetést okozott Szabó Zsófi, amikor pénteken közölte, hogy ismét várandós. A műsorvezető rövid üzenethez csatolt pocakos fotókkal osztotta meg az örömhírt: „Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád de talán a testvéred, Mendel a legjobban”. A bejelentés után sokan találgatni kezdték, ki lehet a születendő gyermek édesapja, Szabó Zsófi ugyanis az elmúlt időszakban különösen óvta a magánéletét. Korábban annyi derült ki, hogy egy szír üzletemberrel alkot egy párt, ám olyan hírek is felröppentek nem sokkal később, hogy kapcsolatuk véget ért.
Gazda szír üzletember lehet Szabó Zsófi férje
A Borsonline azonban arról ír, hogy Szabó Zsófi mégis Bassam Abou Watfa mellett találta meg a boldogságot. A hírek szerint a pár már titokban össze is házasodott, és ő a műsorvezető második gyermekének édesapja. Bassam Abou Watfa a luxusékszerek és a drága karórák világában ismert üzletember. Családi vállalkozása, az Abou Watfa Est. 1960 óta Szíria egyik meghatározó óra- és luxusékszer-kereskedőjeként működik. Bassam Abou Watfa 1992-ben csatlakozott a családi céghez, amely ma már több mint 17 nemzetközileg ismert márkát képvisel Szíriában és Európában.
Bassam Abou Watfa nevéhez köthető a Marquise Budapest, amely luxusórákra és ékszerekre szakosodott üzletként működik Budapest belvárosában, az Erzsébet téren, a Kempinski Hotel épületében. Az üzlet többek között olyan márkák hivatalos viszonteladója, mint a Hublot, a Roger Dubuis, a Messika, a Gucci és a Jaeger-LeCoultre.
