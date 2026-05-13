Ezt tudni eddig Szabó Zsófi férjéről: ő lehet a műsorvezető második gyermekének apja

Nagy meglepetést okozott Szabó Zsófi, amikor pénteken közölte, hogy ismét várandós. A műsorvezető rövid üzenethez csatolt pocakos fotókkal osztotta meg az örömhírt: „Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád de talán a testvéred, Mendel a legjobban”. A bejelentés után sokan találgatni kezdték, ki lehet a születendő gyermek édesapja, Szabó Zsófi ugyanis az elmúlt időszakban különösen óvta a magánéletét. Korábban annyi derült ki, hogy egy szír üzletemberrel alkot egy párt, ám olyan hírek is felröppentek nem sokkal később, hogy kapcsolatuk véget ért.

Szabó Zsófi gazdag szír üzletemberhez ment feleségül

Gazda szír üzletember lehet Szabó Zsófi férje

A Borsonline azonban arról ír, hogy Szabó Zsófi mégis Bassam Abou Watfa mellett találta meg a boldogságot. A hírek szerint a pár már titokban össze is házasodott, és ő a műsorvezető második gyermekének édesapja. Bassam Abou Watfa a luxusékszerek és a drága karórák világában ismert üzletember. Családi vállalkozása, az Abou Watfa Est. 1960 óta Szíria egyik meghatározó óra- és luxusékszer-kereskedőjeként működik. Bassam Abou Watfa 1992-ben csatlakozott a családi céghez, amely ma már több mint 17 nemzetközileg ismert márkát képvisel Szíriában és Európában.

Bassam Abou Watfa nevéhez köthető a Marquise Budapest, amely luxusórákra és ékszerekre szakosodott üzletként működik Budapest belvárosában, az Erzsébet téren, a Kempinski Hotel épületében. Az üzlet többek között olyan márkák hivatalos viszonteladója, mint a Hublot, a Roger Dubuis, a Messika, a Gucci és a Jaeger-LeCoultre.

