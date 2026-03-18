Meglepő összefüggés: a gyermekeik száma befolyásolhatja, meddig élnek a nők

Rideg Léna
2026.03.18.
Eddig is tudtuk, hogy a hosszú élet titka az egészséges étkezés és a rendszeres mozgás – most azonban egy friss finn tanulmány rámutat, hogy az is számít, hány gyermeket vállalunk, és mikor leszünk édesanyák. Mutatjuk, hogyan függ össze a gyermekek száma és a nők várható élettartama.

Egy új, a Helsinki Egyetem kutatócsoportja által végzett tanulmány szerint az, hogy hány gyermeket vállalunk, összefüggésbe hozható az élettartammal és a biológiai öregedés ütemével. A finn kutatás szerint azoknál, akiknek az átlagosnál több gyermeke van, illetve akik nem vállaltak gyermeket, nagyobb a kockázata a gyorsabb biológiai öregedésnek és a rövidebb élettartamnak. Mutatjuk, hogyan függ össze a gyerekeid száma azzal, meddig élsz.

Egy meglepő kutatás szerint a gyermekek száma összefügghet a nők várható élettartamával.
Egy meglepő kutatás szerint a gyermekek száma összefügghet a nők várható élettartamával.
  • Több gyermek, rövidebb élet? Egy friss tanulmány szerint igen
  • Hogyan hat a gyermekvállalás a biológiai öregedésre?
  • Hány gyermek az ideális?
  • Mi az eldobható szóma (test) elmélet?

Több gyermek, rövidebb élet? Egy friss tanulmány szerint igen

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények populációs szintű összefüggéseket tükröznek, és nem adnak konkrét egészségügyi útmutatást egyéni élethelyzetekre, így pánikra semmi ok. A tanulmányban az evolúciós biológia egyes elméleteire, különösen az eldobható test elméletére támaszkodtak. 

Mi az eldobható test elmélet?

Az elmélet szerint az élőlények korlátozott energiaforrásokkal bírnak, amelyek megoszlanak a szaporodás és a túlélés között: ha több erőforrást fordítunk a szülésre, kevesebb marad a test karbantartására és regenerálódására. Ahogy a kutatók fogalmaznak, a biológiai erőforrások – például idő és energia – végesek, ezért a szaporodásra fordított energia csökkentheti a test öregedéssel szembeni ellenállását, és így az élettartamot. 

Korábbi kutatások már utaltak arra, hogy azok, akik több gyermeket vállalnak, gyakran alacsonyabb vagyonnal rendelkeznek, de legtöbbjük csak egy-két tényezőt vizsgált, például a szülés időpontját vagy a gyermekek számát.

Hogyan hat a gyermekvállalás a biológiai öregedésre?

Az új kutatás ezzel szemben átfogóbb képet nyújt: 14 836 ikerpárról gyűjtöttek adatokat, hogy minimalizálják a genetikai tényezők hatását, és egy 1054 fős alcsoportot biológiai öregedési markerekkel is vizsgáltak. A résztvevőket hét csoportba sorolták a gyermekek számának és a születések időpontjának alapján.

A statisztikák szerint a gyermektelenek és a legnagyobb gyermeklétszámmal rendelkezők – átlagosan 6,8 gyermek – a biológiai öregedés és a halálozási kockázat szempontjából rosszabb mutatókat értek el.

A fiatalon szülő nők esetében szintén gyorsabb biológiai öregedés jelei mutatkoztak, és jellemző volt a rövidebb élettartam, ám ezek a különbségek több tényező – például az alkoholfogyasztás és a testtömegindex – figyelembevétele után nagyrészt eltűntek. A gyermektelenek és a sokgyermekesek eredményei azonban a kontrollált tényezők után is fennmaradtak.

Hány gyermek a legideálisabb?

A legjobb eredményeket azok érték el, akik átlagosan két-három gyermeket vállaltak, és a várandósságuk idején 24 és 38 éves kor közöttiek voltak. A kutatók szerint a gyermektelenséghez kapcsolódó kedvezőtlen eredmények nem magyarázhatók teljes mértékben az eldobható szóma elméletével; valószínűleg más, a vizsgálatban nem figyelembe vett egészségi tényezők is befolyásolják az eredményeket.

A kutatás hangsúlyozza, hogy a biológiai öregedés és az élettartam alakulása komplex folyamat, amelyet számos tényező – genetikai adottságok, életmód, egészségügyi állapot – befolyásol. A vizsgálat azt is kiemeli, hogy a fiatal korban vállalt gyermekek a biológiai öregedéshez is kapcsolódhatnak, ami összefügg az evolúciós elméletekkel: a korai szaporodás előnyösebb lehet a természetes szelekció szempontjából, még ha hosszú távon egészségügyi következményekkel is jár.

Egy biztos: a gyermekvállalással kapcsolatos személyes terveket nem szabad a fenti eredmények alapján újraírni. A tanulmány maximum arra alkalmas, hogy a jövőbeni biológiai kutatásokat és a közegészségügyi stratégiákat gazdagítsa, és jobban megértse, hogyan hagy nyomot életutunk a biológiánkon már az öregség előtt.

