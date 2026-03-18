Meglepő összefüggés: a gyermekeik száma befolyásolhatja, meddig élnek a nők

Egy új, a Helsinki Egyetem kutatócsoportja által végzett tanulmány szerint az, hogy hány gyermeket vállalunk, összefüggésbe hozható az élettartammal és a biológiai öregedés ütemével. A finn kutatás szerint azoknál, akiknek az átlagosnál több gyermeke van, illetve akik nem vállaltak gyermeket, nagyobb a kockázata a gyorsabb biológiai öregedésnek és a rövidebb élettartamnak. Mutatjuk, hogyan függ össze a gyerekeid száma azzal, meddig élsz.

Egy meglepő kutatás szerint a gyermekek száma összefügghet a nők várható élettartamával.

Több gyermek, rövidebb élet? Egy friss tanulmány szerint igen

Több gyermek, rövidebb élet? Egy friss tanulmány szerint igen

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények populációs szintű összefüggéseket tükröznek, és nem adnak konkrét egészségügyi útmutatást egyéni élethelyzetekre, így pánikra semmi ok. A tanulmányban az evolúciós biológia egyes elméleteire, különösen az eldobható test elméletére támaszkodtak.

Mi az eldobható test elmélet? Az elmélet szerint az élőlények korlátozott energiaforrásokkal bírnak, amelyek megoszlanak a szaporodás és a túlélés között: ha több erőforrást fordítunk a szülésre, kevesebb marad a test karbantartására és regenerálódására. Ahogy a kutatók fogalmaznak, a biológiai erőforrások – például idő és energia – végesek, ezért a szaporodásra fordított energia csökkentheti a test öregedéssel szembeni ellenállását, és így az élettartamot.

Korábbi kutatások már utaltak arra, hogy azok, akik több gyermeket vállalnak, gyakran alacsonyabb vagyonnal rendelkeznek, de legtöbbjük csak egy-két tényezőt vizsgált, például a szülés időpontját vagy a gyermekek számát.

Hogyan hat a gyermekvállalás a biológiai öregedésre?

Az új kutatás ezzel szemben átfogóbb képet nyújt: 14 836 ikerpárról gyűjtöttek adatokat, hogy minimalizálják a genetikai tényezők hatását, és egy 1054 fős alcsoportot biológiai öregedési markerekkel is vizsgáltak. A résztvevőket hét csoportba sorolták a gyermekek számának és a születések időpontjának alapján.

A statisztikák szerint a gyermektelenek és a legnagyobb gyermeklétszámmal rendelkezők – átlagosan 6,8 gyermek – a biológiai öregedés és a halálozási kockázat szempontjából rosszabb mutatókat értek el.

A fiatalon szülő nők esetében szintén gyorsabb biológiai öregedés jelei mutatkoztak, és jellemző volt a rövidebb élettartam, ám ezek a különbségek több tényező – például az alkoholfogyasztás és a testtömegindex – figyelembevétele után nagyrészt eltűntek. A gyermektelenek és a sokgyermekesek eredményei azonban a kontrollált tényezők után is fennmaradtak.