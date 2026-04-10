Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 10., péntek Zsolt

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sport

Ez a mozgásforma akár 9 évvel fiatalabb testet varázsol

A megfelelő testmozgás évekkel fiatalít meg, és nemcsak fiatalabbnak tűnsz majd, de annak is érzed magad.
Shutterstock - Maria Markevich
sport fiatalság fittség
Life.hu
2026.04.10.
A fiatalság nem csupán a feszes arcbőr kérdése. Sokan nem gondolnak arra, hogy hiába a ránctalan arc, testileg is fittnek kell érezniük magukat. A megfelelő testmozgással ez könnyen lehetséges, akár 9 évet is letagadhatsz, ha erre a mozgásformára szakítasz időt a mindennapokban.

A fiatalság nem csak ránctalan bőrt, vagy feszes combokat jelent. Ugyan a legtöbb ember a külsőre fókuszál, más összetevői is vannak: például az energiaszint, a regenerációs képesség, a hormonális egyensúly. Mi több, van egy másik titkos testmozgás is, amelyről kutatások kimutatták, hogy akár évekkel fiatalabb biológiai életkort eredményezhet.

Testmozgást végző nő.
A megfelelő testmozgás évekkel fiatalít meg, és nemcsak annak tűnsz majd, de úgy is érzed magad.
Forrás: Shutterstock

Ez a testmozgás a leghatékonyabb az öregedés ellen

  • A legtöbb ember tart az öregedéstől.
  • Sokan a külsejük változására fókuszálnak, és szépészeti beavatkozásokat vesznek igénybe.
  • Pedig nincs szükség injekciókra, sem fájdalmas és drága kezelésekre.
  • A megoldás a sportban keresendő: a megfelelő testmozgás éveket fiatalíthat.

Egy hónap ebből a testmozgásból, és évekkel fiatalabbnak érzed magad

A mozgásforma, amely akár 9 évvel is megfiatalíthat, a futás. A háttérben egy kevésbé ismert fogalom áll, a telomerek hossza. A telomerek a kromoszómák végén található védőszakaszok, amelyek minden sejtosztódáskor rövidülnek. Minél rövidebbek, annál közelebb kerül a sejt az öregedéshez. Több vizsgálat kimutatta, hogy a rendszeresen állóképességi sportot végző emberek telomerjei hosszabbak lehetnek, mint az ülő életmódot folytatóké. Ez akár több év biológiai különbséget is jelenthet.

De nem kell tudományos fogalmak mögé bújni. Nézd meg, hogyan érzed magad egy hónap rendszeres mozgás után. Jobban alszol, stabilabb a hangulatod, tisztább a gondolkodásod. A futás javítja a vérkeringést, csökkenti a gyulladásos folyamatokat, növeli az oxigénellátást, támogatja a szív- és az érrendszer működését. A tested nemcsak kívül, de belül is fiatalodik tőle.

Nem kell maratonokat futnod

Azt viszont nagyon fontos tisztázni, hogy ebben az esetben nem a maratonról beszélünk, nem kell elképesztő távokat teljesítened a hatás érdekében. A kulcs a rendszeresség, hiszen már heti három alkalom közepes intenzitású futás, mérhető változást hozhat. A szervezet ehhez a sporthoz gyorsan alkalmazkodik, majd erősebb lesz a szív, hatékonyabb a keringés, és stabilabb a vércukorszint.

A futás ráadásul mentálisan is fiatalít. A stresszhormonok csökkennek, az endorfinszint emelkedik. Egy nehéz nap után egy 20 perces kocogás, konkrétan újraindíthatja az idegrendszered, nem véletlen, hogy sokan a futást terápiás eszközként élik meg.

Azonban azt is tudni kell, hogy a futás nem varázslat, ha mellette teljesen szétesett az életmódod. Nem tudsz fiatalító hatást elvárni, ha napi négy órát alszol, rosszul táplálkozol és állandó stresszben élsz. A mozgás egyfajta katalizátor, amely felerősíti a jó szokásokat, de nem helyettesíti őket.

Ha belevágsz, semmiképpen ne a maximalizmusra törekedj. A legnagyobb hiba amit elkövethetsz, hogy túl nagy lendülettel vágsz bele, majd két hét múlva feladod. Kezdd sétával, majd váltogasd a sétát és a kocogást. Építsd ki az állóképességedet, és adj időt a testednek.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
