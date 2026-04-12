Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 12., vasárnap Gyula

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
bőr

Itt az ideje elfelejteni a biztonságos barnulást: minden, amit a szoláriumról TUDNOD KELL

bőr szolárium UV-sugárzás
Zedna Life
2026.04.12.
A szolárium gyors barnaságot ígér, de komoly egészségügyi kockázatokkal járhat. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a szolárium által kibocsájtott mesterséges UV-sugárzás milyen hatással van a bőrre.

A szolárium használata során a bőrt nagy dózisú UV-sugárzás éri, amely rövid távon barnulást okoz, hosszabb távon azonban károsíthatja a bőr szerkezetét és működését. Bár esztétikai szempontból vonzó lehet a gyors barnulás, a háttérben olyan folyamatok zajlanak, amelyek jelentős egészségügyi kockázatokat hordoznak.

szoláriumozó nő
Létezik biztonságos szolárium?
Forrás: 123RF

A szolárium káros hatásai

  • Hogyan hat a szolárium a bőr mélyebb rétegeire?
  • Kik vannak nagyobb kockázatnak kitéve?
  • Van-e biztonságos szoláriumhasználat?

Hogyan hat a szolárium a bőr mélyebb rétegeire?

A szolárium által kibocsátott UV-A sugarak a bőr mélyebb rétegeibe, egészen az irhába (dermisz) hatolnak, ahol a kötőszöveti rostok – elsősorban a kollagén és az elasztin – találhatók. Ezek a rostok felelősek a bőr feszességéért, rugalmasságáért és fiatalos megjelenéséért. A tartós UV-A terhelés azonban fokozatosan roncsolja ezeket a struktúrákat, ami a bőr idő előtti öregedéséhez vezet.

Ennek következtében a bőr elveszíti tartását, megereszkedik, ráncok jelennek meg, és a bőr felszíne egyenetlenné válhat. Ez az úgynevezett fotoöregedés , amely nemcsak esztétikai probléma, hanem a bőr funkcionális romlását is jelenti. A bőr védekező és regenerációs képessége csökken, így érzékenyebbé válik a külső hatásokkal szemben.

A mélyebb rétegekben zajló folyamatok kevésbé látványosak, de annál jelentősebbek. Az UV-sugárzás oxidatív stresszt okoz, amely során szabadgyökök keletkeznek. Ezek a molekulák károsítják a sejtek alkotóelemeit, beleértve a sejtmembránt és a DNS-t is. Bár a szervezet rendelkezik javító mechanizmusokkal, a folyamatos UV-terhelés túlterheli ezeket a rendszereket.

A DNS-károsodás különösen veszélyes, mert hosszabb távon sejtszintű elváltozásokhoz vezethet. Ha a hibák nem javulnak megfelelően, az sejtek kóros működéséhez, akár daganatos elváltozások kialakulásához is hozzájárulhat. Ezért a szolárium hatása nemcsak a bőr felszínén, hanem mélyebb, sejtszintű folyamatokban is megjelenik.

Kik vannak nagyobb kockázatnak kitéve?

Az UV-sugárzás hatása egyénenként eltérő, de bizonyos csoportok különösen érzékenyek. A világos bőrűek, szeplősök vagy azok, akik könnyen leégnek és nehezen barnulnak, kevesebb természetes védelemmel rendelkeznek a napsugárzással szemben. Számukra már kisebb UV-terhelés is nagyobb károsodást okozhat.

A fiatalok esetében a bőr még fejlődésben van, ezért érzékenyebben reagál a káros hatásokra. A 18 év alatti életkorban elszenvedett UV-terhelés különösen veszélyes, mert a sejtkárosodás hosszú távon halmozódik, és évekkel később növeli a bőrrák kialakulásának esélyét.

Fokozott kockázatnak vannak kitéve azok is, akiknél a családban már előfordult bőrdaganat, illetve akiknek sok anyajegyük van vagy korábban gyakran leégtek. Emellett bizonyos gyógyszerek és kozmetikumok is növelhetik a bőr fényérzékenységét, ami tovább fokozza a káros hatásokat.

Van-e biztonságos szoláriumhasználat?

Bár a szoláriumipar gyakran hangsúlyozza a „kontrollált” vagy „biztonságos” barnulás lehetőségét, valójában nincs teljesen kockázatmentes használat. Minden UV-terhelés hozzájárul a bőr öregedéséhez és a sejtkárosodáshoz, még akkor is, ha rövidebb ideig vagy ritkábban történik.

A használat gyakoriságának csökkentése, a rövidebb kezelési idő vagy a megfelelő bőrtípushoz igazított program valóban mérsékelheti a kockázatot, de nem szünteti meg. A káros hatások összeadódnak, így a rendszeres, akár enyhébb terhelés is hosszú távon problémát okozhat.

Sokan a természetes napozást tekintik alternatívának, azonban fontos tudni, hogy a napfény UV-sugárzása szintén károsíthatja a bőrt. A különbség az, hogy a szolárium koncentráltabb és gyakran nagyobb dózisú sugárzást biztosít rövidebb idő alatt, így bizonyos esetekben még nagyobb megterhelést jelent a bőr számára.

A legbiztonságosabb megoldás a bőr egészsége szempontjából a mesterséges barnítás kerülése, illetve olyan alternatívák választása – például önbarnító készítmények –, amelyek nem járnak UV-terheléssel.

A szolárium használata rövid távon esztétikai előnyt nyújthat, de hosszú távon komoly károkat okozhat a bőrben. Felgyorsítja az öregedést, növeli a bőrrák kockázatát, és károsítja a bőr mélyebb rétegeit. Bár a használat csökkenthető mértékben kevésbé kockázatos, teljesen biztonságos megoldás nem létezik. A tudatos döntés és a megfelelő védelem kulcsfontosságú a bőr egészségének megőrzésében.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
