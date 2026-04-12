Itt az ideje elfelejteni a biztonságos barnulást: minden, amit a szoláriumról TUDNOD KELL

A szolárium használata során a bőrt nagy dózisú UV-sugárzás éri, amely rövid távon barnulást okoz, hosszabb távon azonban károsíthatja a bőr szerkezetét és működését. Bár esztétikai szempontból vonzó lehet a gyors barnulás, a háttérben olyan folyamatok zajlanak, amelyek jelentős egészségügyi kockázatokat hordoznak.

Létezik biztonságos szolárium?

Hogyan hat a szolárium a bőr mélyebb rétegeire?

A szolárium által kibocsátott UV-A sugarak a bőr mélyebb rétegeibe, egészen az irhába (dermisz) hatolnak, ahol a kötőszöveti rostok – elsősorban a kollagén és az elasztin – találhatók. Ezek a rostok felelősek a bőr feszességéért, rugalmasságáért és fiatalos megjelenéséért. A tartós UV-A terhelés azonban fokozatosan roncsolja ezeket a struktúrákat, ami a bőr idő előtti öregedéséhez vezet.

Ennek következtében a bőr elveszíti tartását, megereszkedik, ráncok jelennek meg, és a bőr felszíne egyenetlenné válhat. Ez az úgynevezett fotoöregedés , amely nemcsak esztétikai probléma, hanem a bőr funkcionális romlását is jelenti. A bőr védekező és regenerációs képessége csökken, így érzékenyebbé válik a külső hatásokkal szemben.

A mélyebb rétegekben zajló folyamatok kevésbé látványosak, de annál jelentősebbek. Az UV-sugárzás oxidatív stresszt okoz, amely során szabadgyökök keletkeznek. Ezek a molekulák károsítják a sejtek alkotóelemeit, beleértve a sejtmembránt és a DNS-t is. Bár a szervezet rendelkezik javító mechanizmusokkal, a folyamatos UV-terhelés túlterheli ezeket a rendszereket.

A DNS-károsodás különösen veszélyes, mert hosszabb távon sejtszintű elváltozásokhoz vezethet. Ha a hibák nem javulnak megfelelően, az sejtek kóros működéséhez, akár daganatos elváltozások kialakulásához is hozzájárulhat. Ezért a szolárium hatása nemcsak a bőr felszínén, hanem mélyebb, sejtszintű folyamatokban is megjelenik.

Kik vannak nagyobb kockázatnak kitéve?

Az UV-sugárzás hatása egyénenként eltérő, de bizonyos csoportok különösen érzékenyek. A világos bőrűek, szeplősök vagy azok, akik könnyen leégnek és nehezen barnulnak, kevesebb természetes védelemmel rendelkeznek a napsugárzással szemben. Számukra már kisebb UV-terhelés is nagyobb károsodást okozhat.