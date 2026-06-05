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súlyos betegség

A Parkinson-kór első jele az arcon is megjelenhet: erre figyelj a tükörben

súlyos betegség Parkinson-kór jelek
Simon Benedek
2026.06.05.
Az egyik legsúlyosabb idegrendszeri rendellenesség jelei akár az arcon is felfedezhetők. A Parkinson-kór tünetei fokozatosan alakulnak ki, mutatjuk az első jelét az arcon!
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Sokan a kéz, vagy a végtagok nyugalmi remegését, az izommerevségét vagy a mozgás lelassulását tekintik a Parkinson-kór tünetei közül az első jelnek. Néha azonban az arc többet mond, mint a kéz. 

Parkinson-kór: egy nő az arcát fogva a tükörbe néz szomorúan.
A Parkinson-kór tüneteit a tükörbe nézve is felismerheted. 
Forrás:  Getty Images
  • A Parkinson-kór egy lassan előrehaladó idegrendszeri betegség, amelyet a dopamintermelő agysejtek pusztulása okoz.
  • A leggyakoribb tünetek közé tartozik a remegés, az izommerevség és a mozgások lelassulása.
  • A korai jelek gyakran már a motoros tünetek előtt megjelennek.
  • Az arckifejezések megváltozása, az úgynevezett „maszkarc”, sokszor szintén fontos korai figyelmeztető jel lehet.
  • Így ismerhető fel!

A Parkinson-kór tünetei és kialakulásának okai

A Parkinson-kór egy lassan kialakuló idegrendszeri betegség, amelyet a dopamintermelő agysejtek pusztulása okoz. A dopamin hiánya fokozatosan mozgászavarokhoz, izommerevséghez és koordinációs problémákhoz vezet. A súlyos betegséget leggyakrabban 60 év felett diagnosztizálják, de egyre több esetben már 40-50 éves korban is megjelenik. A Parkinson-kor tüneteinek felismerése különösen fontos, főleg azoknál, akiknek a családjában előfordult neurodegeneratív megbetegedés. A Parkinson-kór jelei közé tartozik a depresszió, az alvászavarok, a szaglás elvesztése, a székrekedés és a kognitív funkciók romlása. Ezek a tünetek gyakran már a motoros panaszok (kéz remegése, izommeregvség stb.) megjelenése előtt jelentkeznek, és jelentős hatással vannak a betegek életminőségére.

Parkinson-kór felismerése az arcon

A Parkinson-kór egyik jellegzetes tünete nem a végtagokon, hanem az arcon látszódik. Ez az úgynevezett maszk-szerű arc, orvosi nevén hipomimia. Az érintett ember ugyanúgy átéli az érzelmeket, mint korábban, de ezeket egyre kevesbé képes kifejezni az arcán.:

  • ritkábban pislog,
  • az arckifejezések merevekké, kifejezéstelenné válnak,
  • a mosoly, a meglepődés és egyéb érzelmek mimikai jelei elmaradnak vagy nagyon enyhék.

Miért történik mindez?

A Parkinson-kór során a dopamintermelő idegsejtek fokozatos pusztulása miatt csökken a dopaminszint, ami a mozgások és az arcizmok működését is befolyásolja. Ennek következtében alakul ki az úgynevezett „maszkarc”, amikor az arc mimikája szegényessé válik. A betegség a szem működését is érintheti: ritkább pislogás, merevebb tekintet és szemszárazság is jelentkezhet. Ezek a változások sokszor fokozatosak, ezért az érintett gyakran nem is veszi észre őket. Mivel az arc kevésbé fejezi ki az érzelmeket, a környezet tévesen akár szomorúságot vagy depressziót is feltételezhet az illetőnél.

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