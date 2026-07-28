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Felejtsd el a salátát! Ezzel a tésztával úgy olvadnak le a kilók, hogy észre sem veszed

Shutterstock - gontabunta
diéta fogyókúra tippek tésztaféle
Klusovszki Kíra
2026.07.28.
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Felejtsd el a koplalást, ugyanis létezik egy zseniális ázsiai tésztaféle, amivel látványosan olvadnak le a kilók. Ez a szinte nulla kalóriás diétás étel tökéletesen laktat, emellett gyerekjáték elkészíteni a hétvégi ebédhez.

Sokan úgy gondolják, hogy a sikeres fogyókúra legfőbb ellensége a tészta, ezért a vágyott alak érdekében teljesen száműzik az étrendjükből, és kizárólag a salátákhoz folyamodnak. Bár a hagyományos szénhidrátbombák valóban megállíthatják a súlyvesztést, létezik egy olyan zseniális, szinte nulla kalóriát tartalmazó diétás étel, amellyel többé nem kell sanyargatnod magad. Ez a különleges fogás ugyanis nemcsak tökéletesen laktat, de úgy olvadnak le tőle a kilók, hogy észre sem veszed.

Az egyik legszuperebb diétás étel, a konjak tészta borsóval és gombával tálalva.
A konjac tészta nem csupán ázsiai fogásokhoz alkalmazható, a teljesen hétköznapi diétás ételek alapjaként is szolgálhat. 
Forrás: Shutterstock
  • A konjac tészta rendkívül alacsony kalória tartalma miatt bármilyen diétás fogással kombinálható. 
  • Könnyű elkészítési módjához nincs szükség speciális konyhai tapasztalatokra. 
  • Számtalan módon variálható, legyen szó levesekről vagy főételekről. 

A diétás ételek koronázatlan királynője 

Létezik egy olyan tészta, amit a fogyókúra alatt is bátran, bűntudat nélkül fogyaszthatsz, hiszen annyira elenyésző a kalóriatartalma, hogy egszerűen beépíthető bármilyen szigorú étrendbe. Ez a különleges, hagyományos ázsiai alapanyag nem más, mint a konjak tészta, ami szinte teljesen kalória-, szénhidrát-, cukor- és gluténmentes. 

Az étel titka abban rejlik, hogy nagyrészt vízből, valamint egy glükomannán nevű, vízben oldódó élelmi rostból áll, amely a gyomorban megduzzadva rendkívül hosszan tartó jóllakottságérzetet biztosít, úgy is, hogy 100 grammja mindössze 6-10 kalóriát, és elenyésző mennyiségű, 1-2 gramm szénhidrátot tartalmaz, éppen ezért vált a diétázók abszolút kedvencévé. 

Ráadásul szinte villámgyorsan, percek alatt elkészíthető, és számtalan módon variálható; tökéletesen passzol ázsiai levesekhez, szaftos főételekhez, vagy akár egy kiadós, zöldséges egytálételhez is, de még akár az olasz konyhával is összevariálható, határ a csillagos ég. 

Így készítsd el egyszerűen

Ez az ázsiai étel az áttetsző, rugalmas textúrájának köszönhetően könnyen magába szívja a vizet, és csupán néhány perc főzést igényel. 

A konjac tésztát általában sós, tartósító folyadékban szokták árulni, így felbontása után első lépésként érdemes bő vízzel alaposan megmosni, hogy ezt az aromát eltávolítsuk.

Ha a legfontosabb lépéssel megvagyunk, akkor öntsük nyakon bő, forrásban levő vízzel és hagyjuk pár percet pihenni. Ha egy kicsit megduzzadt, akkor pedig mehet is a serpenyőbe olaj nélkül, ahol 2-3 perc pirítás alatt szinte az összes felesleges víz elpárolog belőle, így elveszti a ragadós felületét, és sokkal jobban tapadnak rá a szószok. Ezt követően pedig már tálalhatjuk is levesekbe tésztabetétnek, összekeverhetjük különféle szószokkal, vagy akár felhasználható bolognai, carbonara, vagy pesztós szószokhoz is. 

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