A demencia egyik korai jele vezetés közben is jelentkezhet – Szakértők figyelmeztetnek

Ha valaki egyre nehezebben parkol, rosszul méri fel a távolságokat, vagy ismerős útvonalakon is könnyebben eltéved, elsőre valószínűleg nem a demenciára gondol. Pedig a demencia jelei nem mindig memóriazavarral kezdődnek: bizonyos esetekben éppen a vezetés során válhatnak először feltűnővé azok a térbeli tájékozódási nehézségek, amelyek később a betegség fontos ismertetőjegyeivé válnak.

A demencia jelei közül több a vezetés közben is jelentkezhet.

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Demencia jelei: két kevésbé ismert korai figyelmeztető tünet

Dr. Dominic Greenyer brit háziorvos szerint a memóriazavarok annyira összeforrtak a demenciával, hogy közben könnyen elsiklunk más árulkodó változások felett. Pedig egyes demenciatípusok esetében ezek jelenhetnek meg elsőként.

Térbeli tájékozódási problémák és látási nehézségek

Az egyik legkevésbé ismert tünet az úgynevezett vizuospaciális (térbeli-vizuális) zavar, amely különösen az Alzheimer-kór bizonyos, korábban jelentkező formáira lehet jellemző.

Ilyenkor az érintettnek nehézséget okozhat:

felmérni a távolságokat parkolás vagy vezetés közben;

értelmezni az összetettebb látványokat;

eltévedni korábban jól ismert környezetben;

felismerni ismerős arcokat;

nehezebben eligazodni lépcsőkön vagy zsúfolt helyeken.

Mivel a látás sok esetben egyébként ép marad, a problémát könnyű összekeverni szemészeti panaszokkal vagy egyszerű figyelmetlenséggel.

A személyiség megváltozása is utalhat demenciára

A frontotemporális demencia gyakran egészen másképp kezdődik, mint amit a legtöbben elképzelnek. Előfordulhat, hogy a memória hosszú ideig szinte érintetlen marad, miközben a személyiség fokozatosan megváltozik.

A korábban türelmes és empatikus ember:

impulzívabbá válhat;

szokatlan vagy bántó megjegyzéseket tehet;

elveszítheti érdeklődését korábbi hobbijai iránt;

kevésbé veszi figyelembe mások érzéseit;

ingerlékenyebb, szorongóbb vagy hangulatingadozó lehet.

Ezeket a változásokat a családtagok gyakran a stressznek, a kiégésnek vagy az öregedés természetes velejárójának tulajdonítják, ezért sokszor későn merül fel a demencia gyanúja.

Melyek a demencia leggyakoribb tünetei?

Bár a demencia tünetei egyénenként eltérőek lehetnek, a nemzetközi szakmai ajánlások szerint a leggyakoribb figyelmeztető jelek közé tartoznak:

fokozódó memóriazavarok;

ismétlődő kérdések, információk elfelejtése;

nyelvi nehézségek, szavak keresése;

döntéshozatali és problémamegoldási nehézségek;

idő- és térbeli tájékozódási zavar;

személyiség- és viselkedésváltozás;

hangulatingadozás, apátia vagy szorongás;

a mindennapi tevékenységek egyre nehezebb elvégzése.

Nem mindenkinél ugyanazok a tünetek jelennek meg, és azok sorrendje is eltérhet attól függően, hogy milyen típusú demenciáról van szó.

Ismert emberek is nyíltan beszéltek a demenciáról Az elmúlt években több ismert személy története is ráirányította a figyelmet a betegségre. A hollywoodi színész Bruce Willis családja 2023-ban jelentette be, hogy a korábban diagnosztizált afáziája hátterében frontotemporális demencia áll. A néhai Glen Campbell countryénekes Alzheimer-kórral élt, míg Terry Jones, a Monty Python tagja szintén egy ritkább demenciatípusban szenvedett.

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