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Tom Cruise lánya hivatalosan is eldobta apja vezetéknevét: Suri nem Cruise többé

sztárcsemete Suri Cruise névváltoztatás
Horváth Angéla
2026.07.28.
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Suri Cruise új néven kezdte meg felnőtt életét. A nyilvánosságra került dokumentumok szerint Tom Cruise és Katie Holmes 20 éves lánya hivatalosan is letette apja vezetéknevét.

Suri Cruise a pennsylvaniai Allegheny megyében, ahol a Carnegie Mellon Egyetemre jár, Suri Noelle néven regisztrált szavazóként. Mivel az államban a választói névjegyzékbe csak hivatalos névvel lehet jelentkezni, egyértelmű, hogy a névváltoztatás jogilag is megtörtént.

Suri Cruise nem Cruise többé, édesanyja második keresztneve lett a vezetékneve
Suri Cruise nem Cruise többé, édesanyja második keresztneve lett a vezetékneve
Forrás: Profimedia

Azt nem tudni, pontosan mikor vált hivatalossá a névcsere, Suri azonban már több mint egy éve Noelle-ként szerepel a nyilvánosság előtt. Először 2024 júniusában, a New York-i LaGuardia középiskola ballagásán keltett feltűnést, hogy a műsorfüzetben nem Suri Cruise, hanem Suri Noelle néven tüntették fel. A Noelle vezetéknevet vélhetően édesanyja második keresztneve ihlette, Katie Holmest ugyanis Kate Noelle Holmes néven anyakönyvezték - írja a HELLO! magazin.

Színészi pályára készül Suri Cruise, azaz Suri Noelle

A fiatal nő színművészetet tanul zenés színházi szakon. A színjátszás iránt még a New Yorkban, a LaGuardia középiskolában kezdett komolyabban érdeklődni, ahol Morticia Addamst alakította az Addams Family musicalváltozatában.

Suri mamarosan színpadra lép a Midsummer! című produkcióban, amely Shakespeare Szentivánéji álom című darabjának modern feldolgozása. A Carnegie Mellon hallgatóival készülő előadást augusztusban Skóciában, a 2026-os Edinburgh Festival Fringe-en mutatják be először.

Tom Cruise és Katie Holmes lánya 2006 áprilisában született, szülei még ugyanabban az évben összeházasodtak. A pár 2012-ben vált el, Suri ezután édesanyjával maradt New Yorkban.

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