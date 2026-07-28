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Mágnesként vonzza a férfiakat, ha így öltözöl - 5 jól bevált trükk a hódító megjelenéshez

szingli nő stílusmustra divattipp
Jónás Ágnes
2026.07.28.
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A pártalálás lutri, hiszen az első benyomástól függ, lesz-e folytatás. Hoztunk neked 5 olyan stílustippet, amit bevetve magabiztosabb leszel, és jó eséllyel mágnesként vonzod a férfiak tekintetét. Lehet, hogy nem is leszel többé szingli?

A belső tulajdonságaid és a személyiséged döntik el, hogy valaki ott marad-e melletted hosszú távon, de a külcsín az, ami meghatározza, hogy az illető – akivel szemezel – egyáltalán oda akar-e menni hozzád. Léteznek tuti biztos stílustippek szingliknek, amelyeket most közkinccsé is teszünk, azt azonban ne feledd, hogy csakis olyan ruhában lehetsz valóban vonzó, amiben önazonosnak érzed magad.

Válogasd meg úgy a szetted szingliként, hogy többé ne légy magányos. Hoztunk neked 5 stílustippet segítségképp.
Forrás: 123rf.com

5 stílustipp szingliknek a hódító megjelenéshez

  • Alkosd meg szetted úgy, hogy vonzd a figyelmet.
  • Ne ülj otthon macinaciban! Utcán, kávézóban, plázában mindig van esélyed ismerkedni és szemkontaktust teremteni. 
  • Hoztunk 5 stílustippet, amelyeket bátran bevethetsz a hétköznapokban.

Ha nem akarsz kockáztatni, ezeket a szetteket messzire kerüld el, mert nemhogy szingli maradsz, de a saját hangulatodat is elrontod velük. Az alábbiakat viszont bátran bevetheted.

5 stílustipp, ami aranyat ér, ha szingli vagy

Egy kávézóban ülve a felsőtested és az arcod kapják a legtöbb figyelmet, tehát jó választás felülre helyezni a hangsúlyt, ha beülős szettről van szó. Egy finom kötésű, alakot követő felsővel vagy egy selymes, V-kivágású blúzzal párosíthatsz egy sötétkék vagy krémszínű szövetnadrágot, esetleg egy farmert. Ez a kombináció kiemeli a sziluettet, de nem hat túlzónak.

Egy igényes blúz, ami a bőrtónusodhoz is illik, hamar az asztalodhoz vonzhatja a rajongókat. 
Forrás:  123rf.com

Nézzük most a sétálós streetstyle szettet! Amikor jársz-kelsz a városban, sok figyelő tekintettel találkozhatsz. Talán köztük lesz a nagy ő? Egy szép csipkés midiszoknya kiváló alap, amelyet egy letisztult bőr sneakerrel tehetsz teljessé. 

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 29: Charlotte Groeneveld wearing blue knit, Louis Vuitton bag, sheer skirt is seen outside Elie Saab during Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2019 on September 29, 2018 in Paris, France. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)
Csipkés midi szoknya sneakerrel 
Forrás: Getty Images Europe

A szezon egyik legstílusosabb választása a monokróm összeállítás, például egy bő szárú palazzo nadrág egy hozzá illő, testhezálló felsővel. Nyújtja az alakot akárcsak a ceruzaszoknya. Ha hűvösebb az idő, csak kapj fel egy bőrdzsekit.

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 22: A guest wears black sunglasses from Ray Ban, silver earrings, silver hair clips, a black transparent t-shirt, silver large chain necklace, a black bra underwear, a black shiny leather biker jacket, a black shiny leather belt, a black shiny leather nailed / studded shoulder bag from Balenciaga, black with gray stripes large palazzo pants, black shiny leather pointed pumps heels shoes, outside the Alberta Ferretti fashion show during the Milan Fashion Week - Spring / Summer 2022 on September 22, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Palazzo nadrághoz egy test vonalát követő top dukál.
Forrás: Getty Images Europe/Edward Berthelot

Ugye nem ülsz otthon begubózva a sötét szobában, macinaciban? A farmer short és a hosszabb ing az egyik legdögösebb tavaszi/nyári kombináció, amiben muszáj, hogy megmutasd magad. A rövidnadrág merészségét némileg ellensúlyozza a túlméretezett ing, ami éppen csak engedi sejtetni, mi van alatta.

Stílustipp szingliknek, shorttal
Az egyik legdögösebb tavaszi/nyári kombinácó: farmershort és oversize ing.
Forrás:  123rf.com

A dögös szett alapja a bőrszoknya, amit egy egyszerű blúzzal is kombinálhatsz. Nincs férfi, aki ne venne észre benne! A megjelenésed kiegészítheted egy stílusos napszemüveggel, hogy teljes legyen a vagány összhatás.

BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 27: Aylin Sengül wears brown skirt the Frankie Shop, button shirt blouse & other stories, sunglasses YSL, bag Hermes, knee high boots H&M on November 27, 2024 in Berlin, Germany. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)
Dögös bőrszoknya, visszafogott blúzzal.
Forrás: Getty Images Europe/Christian Vierig

Ne habozz, indulj vadászni, és vidd magaddal a legtrendibb énedet!

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