Mágnesként vonzza a férfiakat, ha így öltözöl - 5 jól bevált trükk a hódító megjelenéshez

A belső tulajdonságaid és a személyiséged döntik el, hogy valaki ott marad-e melletted hosszú távon, de a külcsín az, ami meghatározza, hogy az illető – akivel szemezel – egyáltalán oda akar-e menni hozzád. Léteznek tuti biztos stílustippek szingliknek, amelyeket most közkinccsé is teszünk, azt azonban ne feledd, hogy csakis olyan ruhában lehetsz valóban vonzó, amiben önazonosnak érzed magad.

Válogasd meg úgy a szetted szingliként, hogy többé ne légy magányos. Hoztunk neked 5 stílustippet segítségképp.

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5 stílustipp szingliknek a hódító megjelenéshez Alkosd meg szetted úgy, hogy vonzd a figyelmet.

Ne ülj otthon macinaciban! Utcán, kávézóban, plázában mindig van esélyed ismerkedni és szemkontaktust teremteni.

Hoztunk 5 stílustippet, amelyeket bátran bevethetsz a hétköznapokban.

Ha nem akarsz kockáztatni, ezeket a szetteket messzire kerüld el, mert nemhogy szingli maradsz, de a saját hangulatodat is elrontod velük. Az alábbiakat viszont bátran bevetheted.

5 stílustipp, ami aranyat ér, ha szingli vagy

Egy kávézóban ülve a felsőtested és az arcod kapják a legtöbb figyelmet, tehát jó választás felülre helyezni a hangsúlyt, ha beülős szettről van szó. Egy finom kötésű, alakot követő felsővel vagy egy selymes, V-kivágású blúzzal párosíthatsz egy sötétkék vagy krémszínű szövetnadrágot, esetleg egy farmert. Ez a kombináció kiemeli a sziluettet, de nem hat túlzónak.

Egy igényes blúz, ami a bőrtónusodhoz is illik, hamar az asztalodhoz vonzhatja a rajongókat.

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Nézzük most a sétálós streetstyle szettet! Amikor jársz-kelsz a városban, sok figyelő tekintettel találkozhatsz. Talán köztük lesz a nagy ő? Egy szép csipkés midiszoknya kiváló alap, amelyet egy letisztult bőr sneakerrel tehetsz teljessé.

Csipkés midi szoknya sneakerrel

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A szezon egyik legstílusosabb választása a monokróm összeállítás, például egy bő szárú palazzo nadrág egy hozzá illő, testhezálló felsővel. Nyújtja az alakot akárcsak a ceruzaszoknya. Ha hűvösebb az idő, csak kapj fel egy bőrdzsekit.

Palazzo nadrághoz egy test vonalát követő top dukál.

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Ugye nem ülsz otthon begubózva a sötét szobában, macinaciban? A farmer short és a hosszabb ing az egyik legdögösebb tavaszi/nyári kombináció, amiben muszáj, hogy megmutasd magad. A rövidnadrág merészségét némileg ellensúlyozza a túlméretezett ing, ami éppen csak engedi sejtetni, mi van alatta.