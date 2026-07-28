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Fényűző Habsburg-esküvőt tartottak Bécsben: férjhez ment Izabella osztrák főhercegnő – Fotók

királyi esküvő Habsburg Bécs
Horváth Angéla
2026.07.28.
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Izabella osztrák főhercegnő (teljes nevén Isabel von Habsburg-Lothringen) és Carlos Gaytán de Ayala július 25-én, Bécsben kötötték össze az életüket. A szertartáson több európai uralkodóház képviselői is részt vettek.

Izabella osztrák főhercegnő és Carlos Gaytán de Ayala esküvője két nagymúltú európai nemesi családot kapcsolt össze. A meghívottak között volt Fülöp belga király, Matild királyné, valamint gyermekeik, Erzsébet hercegnő és Gábriel herceg is.

Férjhez ment Izabella osztrák főhercegnő
Férjhez ment Izabella osztrák főhercegnő
Forrás: AFP

A spanyol lapok értesülései szerint Izabella és Carlos eredetileg a vőlegény családjának Ciudad Real közelében található La Toledana birtokán szeretett volna összeházasodni. Végül azonban mégis a menyasszony családjának hazáját választották, a ceremóniát Bécs belvárosában, a történelmi jezsuita templomban rendezték meg. Az ünnepi szertartást fogadás követte a templom belső udvarán, majd a vendégek a díszteremben folytatták az ünneplést.

Habsburg–Lotaringiai Izabella Simeon Habsburg–Lotaringiai főherceg és Bourbon–Szicíliai Mária hercegnő lánya. Carlos Gaytán de Ayala 2026 januárjában jegyezte el  a 28 éves főhercegnőt. A Londonban élő pár egyébként ritkán enged betekintést a magánéletébe.

A menyasszony a spanyol királyi családdal is szoros rokoni kapcsolatban áll. Izabella nagyapja Bourbon–Szicíliai Károly volt, a korábbi spanyol király, János Károly közeli unokatestvére.

Izabella osztrák főhercegnő menyasszonyi ruhája királyi elegaciát képviselt

Izabella klasszikus, királyi esküvőhöz illő ruhában lépett az oltár elé. A menyasszonyi ruha felsőrészét gazdagon kidolgozott csipke borította, amely a vállakon és az ujjakon is végigfutott. Ehhez egyszerű vonalú, A szabású szoknya társult. Megjelenését hosszú tüllfátyol tette teljessé, amelyet a család történelmi tiarájához rögzítettek. Már az esküvő előtt is sokan találgatták, hogy Izabella viseli-e majd a Bourbon–Szicíliai család nevezetes tiaráját. Végül Izabella is úgy döntött, fejére teszi a családi ékszert a nagy napon, követve ezzel felmenőinek esküvői hagyományait.

Wedding of Isabel Habsburg-Lorraine-Bourbon-Sicily, Archduchess of Austria, and Don Carlos de Palacio y Gaytán de Ayala at the Jesuit Church in Vienna, Austria, on 25 July 2026. Carlos María de Palacio y de Oriol and Teresa Gaytán de Ayala y Domínguez , Isabel HABSBURG LOTHRINGEN, Don Calos de PALACIO GAYTAN de AYALA, Braut Eltern, Simeon von Österreich and Maria Paloma von Bourbonen , (Photo by Starpix / A. Tuma / APA-Images via AFP)
A menyasszony mellett a vőlegény szülei, a vőlegény mellett a menyasszony szülei,  Simeon Habsburg–Lotaringiai főherceg és Bourbon–Szicíliai Mária hercegnő állnak
Forrás: AFP

A családi ékszer öt gyémántgombból áll, amelyeket platinafoglalatba helyeztek. Ezek a Habsburgoktól származnak. Az ékszer a Bourbon–Szicíliai család birtokába 1936-ban került, amikor Bourbon–Pármai Alícia hercegnő nászajándékként kapta az esküvőjére. Az ékszer különlegessége, hogy a gombok kivehetők a foglalatból, és brossként, hajdíszként vagy nyakláncra erősítve is viselhetők. Az efféle multifunkcionális ékszerek egykor rendkívül divatosak voltak.

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