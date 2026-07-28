Fényűző Habsburg-esküvőt tartottak Bécsben: férjhez ment Izabella osztrák főhercegnő – Fotók

Izabella osztrák főhercegnő és Carlos Gaytán de Ayala esküvője két nagymúltú európai nemesi családot kapcsolt össze. A meghívottak között volt Fülöp belga király, Matild királyné, valamint gyermekeik, Erzsébet hercegnő és Gábriel herceg is.

Férjhez ment Izabella osztrák főhercegnő

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A spanyol lapok értesülései szerint Izabella és Carlos eredetileg a vőlegény családjának Ciudad Real közelében található La Toledana birtokán szeretett volna összeházasodni. Végül azonban mégis a menyasszony családjának hazáját választották, a ceremóniát Bécs belvárosában, a történelmi jezsuita templomban rendezték meg. Az ünnepi szertartást fogadás követte a templom belső udvarán, majd a vendégek a díszteremben folytatták az ünneplést.

Habsburg–Lotaringiai Izabella Simeon Habsburg–Lotaringiai főherceg és Bourbon–Szicíliai Mária hercegnő lánya. Carlos Gaytán de Ayala 2026 januárjában jegyezte el a 28 éves főhercegnőt. A Londonban élő pár egyébként ritkán enged betekintést a magánéletébe.

A menyasszony a spanyol királyi családdal is szoros rokoni kapcsolatban áll. Izabella nagyapja Bourbon–Szicíliai Károly volt, a korábbi spanyol király, János Károly közeli unokatestvére.

Izabella osztrák főhercegnő menyasszonyi ruhája királyi elegaciát képviselt

Izabella klasszikus, királyi esküvőhöz illő ruhában lépett az oltár elé. A menyasszonyi ruha felsőrészét gazdagon kidolgozott csipke borította, amely a vállakon és az ujjakon is végigfutott. Ehhez egyszerű vonalú, A szabású szoknya társult. Megjelenését hosszú tüllfátyol tette teljessé, amelyet a család történelmi tiarájához rögzítettek. Már az esküvő előtt is sokan találgatták, hogy Izabella viseli-e majd a Bourbon–Szicíliai család nevezetes tiaráját. Végül Izabella is úgy döntött, fejére teszi a családi ékszert a nagy napon, követve ezzel felmenőinek esküvői hagyományait.

A menyasszony mellett a vőlegény szülei, a vőlegény mellett a menyasszony szülei, Simeon Habsburg–Lotaringiai főherceg és Bourbon–Szicíliai Mária hercegnő állnak

Forrás: AFP

A családi ékszer öt gyémántgombból áll, amelyeket platinafoglalatba helyeztek. Ezek a Habsburgoktól származnak. Az ékszer a Bourbon–Szicíliai család birtokába 1936-ban került, amikor Bourbon–Pármai Alícia hercegnő nászajándékként kapta az esküvőjére. Az ékszer különlegessége, hogy a gombok kivehetők a foglalatból, és brossként, hajdíszként vagy nyakláncra erősítve is viselhetők. Az efféle multifunkcionális ékszerek egykor rendkívül divatosak voltak.