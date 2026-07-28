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Titokban férjhez mehetett Radics Gigi: egyetlen szóval indította el a találgatásokat

esküvő radics gigi Mackó Miki
Life.hu
2026.07.28.
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Radics Gigi és Mackó Miki tavaly év végén jelentették be az eljegyzésüket, azóta pedig többször beszéltek arról, hogy még 2026-ban szeretnék megtartani az esküvőjüket. Az énekesnő egyik friss bejegyzése alapján azonban sokan úgy gondolják, hogy a pár talán már titokban összeházasodott.

A találgatásokat egy 24 órán át látható Instagram-történet indította el. Radics Gigi egy otthon készült fotót tett közzé, amelyen párja éppen porszívózott, a képhez pedig angolul azt írta: „My husband better than yours…”, vagyis: „Az én férjem jobb, mint a tiéd.”

Radics Gigi és Mackó Miki titokban összeházasodhattak
Radics Gigi és Mackó Miki titokban összeházasodhattak
Forrás: Instagram / Radics Gigi

A „férjem” megszólításra azonnal felkapták a fejüket a követők, hiszen eddig úgy tudta mindenki, hogy Radics Gigi és Mackó Miki még csak jegyben járnak.

A rajongóknek az is feltűnt, hogy Gigi és Miki a közösségi oldalakon megosztott fotóikon egyszerű karikagyűrűhöz hasonló ékszert viselnek. Egyre többen feltételezik, hogy egy szűk körű polgári ceremónia már biztosan lehetett, ha nagyszabású lakodalom nem is - írja a Blikk. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy eljegyzési gyűrűkről van szó, vagy egyszerűen már az esküvő előtt férjként és feleségként emlegetik egymást. Radics Gigi és Mackó Miki egyelőre nem reagált a feltételezésekre.

Radics Gigi és Mackó Miki nagy esküvőt terveztek

Az énekesnő néhány hónappal korábban még arról beszélt, hogy több száz fős lakodalmat képzelnek el. Akkor azonban sem az időpontot, sem a helyszínt nem választották még ki. Radics Gigi kislányának, Bellának is fontos szerepet szánnak a ceremónián: koszorúslányként szeretnék bevonni.

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