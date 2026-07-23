Katalin hercegné még június elején látogatott el a manchesteri The Christie rákközpont művészetterápiás részlegére. A HELLO magazin által most közzétett videóban Katalin egy férfival beszélgetett, aki három éve vesz részt ezeken a gyűléseken. Így osztotta meg a tapasztalait arról, hogy neki mi segített: „Nem tudtam olvasni, és semmire sem tudtam összpontosítani. A színezés viszont lehetőséget adott arra, hogy érdekes dolgokat fedezzek fel anélkül, hogy konkrét eredményt vagy kész alkotást kellett volna létrehoznom.”

Katalin hercegné még júniusban látogatott el egy rákközpontba

Forrás: AFP

Hozzátette, amikor kifestőt vett maga elé, szabadon elmerülhetett az alkotásban, és számos olyan gondolat, felismerés is felszínre tört benne, ami aztán a gyógyulásban segítette.

Mi az a kemoterápiás köd, amitől Katalin hercegné is szenvedett?

A rákbetegeknél gyakran jelentkező szellemi nehézségeket kemoterápiás ködnek, illetve „kemoagynak” nevezik. Tünetei közé tartozhat a memória romlása, jelentkezhetnek koncentrációs nehézség, a beteg nehezebben végez egyszerre több feladatot. A Katalint hercegnét kezelő Royal Marsden kórház tájékoztatása szerint ezeket a panaszokat maga a daganatos betegség és a kezelés egyaránt előidézheti. A szorongás, a fáradtság és a hormonális változások tovább erősíthetik a tüneteket.

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