Katalin hercegné még június elején látogatott el a manchesteri The Christie rákközpont művészetterápiás részlegére. A HELLO magazin által most közzétett videóban Katalin egy férfival beszélgetett, aki három éve vesz részt ezeken a gyűléseken. Így osztotta meg a tapasztalait arról, hogy neki mi segített: „Nem tudtam olvasni, és semmire sem tudtam összpontosítani. A színezés viszont lehetőséget adott arra, hogy érdekes dolgokat fedezzek fel anélkül, hogy konkrét eredményt vagy kész alkotást kellett volna létrehoznom.”
Hozzátette, amikor kifestőt vett maga elé, szabadon elmerülhetett az alkotásban, és számos olyan gondolat, felismerés is felszínre tört benne, ami aztán a gyógyulásban segítette.
Mi az a kemoterápiás köd, amitől Katalin hercegné is szenvedett?
A rákbetegeknél gyakran jelentkező szellemi nehézségeket kemoterápiás ködnek, illetve „kemoagynak” nevezik. Tünetei közé tartozhat a memória romlása, jelentkezhetnek koncentrációs nehézség, a beteg nehezebben végez egyszerre több feladatot. A Katalint hercegnét kezelő Royal Marsden kórház tájékoztatása szerint ezeket a panaszokat maga a daganatos betegség és a kezelés egyaránt előidézheti. A szorongás, a fáradtság és a hormonális változások tovább erősíthetik a tüneteket.
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